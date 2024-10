Nomination à la Chambre de commerce et d'industrie de Québec - Frédérik Boisvert, nommé nouveau président et chef de la direction

QUÉBEC, le 4 oct. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ) annonce la nomination de M. Frédérik Boisvert à titre de président et chef de la direction.

Frédérik Boisvert, nouveau président et chef de la direction à la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (Groupe CNW/Chambre de commerce et d’industrie de Québec)

Gestionnaire chevronné et reconnu dans la communauté d'affaires, M. Boisvert est actuellement directeur général de la Corporation de développement économique de Victoriaville et de sa région, ainsi que président de l'Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec. Fort d'une grande expérience en affaires publiques et en développement des affaires, M. Boisvert a aussi occupé les postes de vice-président, affaires publiques, de Chantier Davie, où il a contribué à la relance du plus grand chantier naval canadien ainsi qu'à la mise en place de l'Association des fournisseurs de Chantier Davie Canada, de conseiller principal chez Tesla RP ainsi que de conseiller spécial pour un premier ministre du Canada de même que directeur de cabinet, des politiques et des communications pour des ministres fédéraux. Établi à Québec depuis plusieurs années, il y a effectué ses études universitaires et y demeure avec sa famille. M. Boisvert est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université Laval ainsi que d'une maitrise en administration publique de l'ÉNAP.

« Je suis très heureux d'annoncer le choix de M. Boisvert à titre de président et chef de la direction. Sa vaste expérience en développement économique, notamment dans le secteur industriel, sera un atout important pour nos membres. Nous sommes convaincus que son arrivée permettra à la CCIQ de prendre davantage sa place de leader dans l'écosystème économique régional. », souligne M. Nicholas-P Pedneault, président du conseil d'administration de la CCIQ.

« C'est un honneur pour moi d'avoir été choisi par le conseil d'administration composé de leaders de l'économie régionale. Avec ses 215 ans d'histoire, la CCIQ est non seulement une des plus grandes chambres de commerce du Québec et du Canada, mais aussi un acteur incontournable dans la région de la Capitale-Nationale. C'est avec enthousiasme que je veillerai à la défense et à la promotion des intérêts des gens d'affaires afin que la CCIQ soit leur voix et au développement économique de notre belle région. », a affirmé M. Boisvert.

La nomination de M. Boisvert a été entérinée par le conseil d'administration de la CCIQ, à la suite d'un rigoureux processus de recrutement qui s'est tenu au cours des dernières semaines. Il entrera en poste le 1er novembre prochain.

À propos de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec

La Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ), qui regroupe plus de 4 200 membres, sensibilise, mobilise et agit pour favoriser le développement économique de ses membres et de son milieu. Plus important regroupement de gens d'affaires de l'est du Québec, elle est la voix privilégiée de la communauté d'affaires de Québec et l'interlocuteur principal du milieu économique régional.

SOURCE Chambre de commerce et d’industrie de Québec

Pour tout renseignement : Camille Lucas, 418 571-1411, [email protected]