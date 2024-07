Départ de M. Steeve Lavoie de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec

QUÉBEC, le 23 juill. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ) annonce le départ de M. Steeve Lavoie à titre de président et chef de la direction. Après quatre années en poste, M. Lavoie a informé le conseil d'administration de sa volonté de relever de nouveaux défis. Son départ prend effet le 6 septembre.

« Au nom de tous les membres du conseil d'administration, je tiens à remercier M. Lavoie du travail accompli au cours des dernières années. Grâce à son dévouement envers la communauté d'affaires de Québec, il a été un président et chef de la direction présent et engagé à faire rayonner la ville de Québec. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses projets futurs », souligne M. Nicholas-P Pedneault, président du conseil d'administration de la CCIQ.

« J'ai eu la chance au cours des dernières années de travailler dans une organisation clé pour la communauté d'affaires de Québec. Mon passage à la CCIQ a été une expérience riche en apprentissages et en rencontres. Je tiens sincèrement à exprimer ma gratitude envers l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette période. Ensemble, nous pouvons être fiers des accomplissements que nous avons réalisés. Je quitte en sachant que la CCIQ est bien en selle pour continuer de s'imposer dans le paysage économique et soutenir le développement de la région », mentionne M. Lavoie.

Un processus de recrutement sera lancé prochainement pour remplacer M. Lavoie. Pendant cette période de transition, l'équipe de la CCIQ assurera la continuité des activités. Mme Manon Fortin, Directrice principale aux événements, et Mme Nancy Rhéaume, Directrice principale, finances et administration, assumeront conjointement la direction intérimaire.

À propos de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec

La Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ), qui regroupe plus de 4 200 membres, sensibilise, mobilise et agit pour favoriser le développement économique de ses membres et de son milieu. Plus important regroupement de gens d'affaires de l'est du Québec, elle est la voix privilégiée de la communauté d'affaires de Québec et l'interlocuteur principal du milieu économique régional.

SOURCE Chambre de commerce et d’industrie de Québec

