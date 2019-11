Sortez votre caméra et enfilez vos patins : la Banque Scotia vous invite à percer le grand écran!

Ce documentaire offre aux Canadiens une occasion exceptionnelle de partager leur expérience personnelle du hockey communautaire et de s'inscrire dans notre héritage culturel façonné par le hockey. Des documentaristes primés, de réputation internationale, compileront des vidéos et des photos prises le dimanche 17 novembre qui seront soumises par des Canadiens de partout au pays pour dresser un tableau unique d'une journée au Canada.

Les Canadiens sont invités à filmer leurs activités liées au hockey, tant sur la glace que hors glace, pour faire partie de l'histoire. Ils peuvent envoyer des vidéos et des photos montrant par exemple leur préparation à un match, leurs activités de coaching ou de bénévolat à l'aréna, leurs aventures sur la route ou leur séance de visionnement entre amis. Toutes les histoires sont les bienvenues! Les personnes qui soumettront des enregistrements courront aussi la chance de remporter* l'un des prix en argent totalisant 24 000 $ pour leur ligue ou leur équipe de hockey locale ainsi qu'un voyage pour assister au Match des étoiles Honda 2020 de la LNHMD.

À titre de banque officielle de la LNHMD et de l'Association des anciens joueurs de la LNH, la Banque Scotia est fière d'appuyer le hockey à tous les niveaux, d'un bout à l'autre du pays, et particulièrement le hockey mineur. Depuis 2008, elle a aidé plus d'un million d'enfants par l'entremise de son Programme de parrainage d'équipes de hockey locales.

« La Banque Scotia est ravie de participer à la création de cet incroyable film, a déclaré Clinton Braganza, chef du marketing à la Banque Scotia. Le hockey est important pour la Banque Scotia parce qu'il est important pour les Canadiens. Que nous soyons amateurs, coachs ou joueurs, le hockey communautaire fait partie intégrante de notre vie. Nous sommes impatients de voir comment les expériences personnelles des Canadiens convergeront pour créer une histoire commune dans Hockey 24. »

Les Canadiens pourront se voir au grand écran, à la télévision et en ligne dès le printemps 2020. La première projection aura lieu lors du festival international du documentaire canadien Hot Docs à Toronto.

Les coéquipiers de la Banque Scotia Lanny McDonald, Cassie Campbell-Pascall et Darcy Tucker, ainsi que le coach Jeremy de How to Hockey, participeront à la réalisation de Hockey 24 dans différentes régions du pays.

Pour en savoir plus, obtenir des conseils sur le tournage des vidéos, des directives pour la soumission de ceux-ci et des détails sur le concours, et soumettre vos enregistrements, visitez hockey24.film.

À propos de Hockey Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque officielle de la LNHMD, de l'Association des anciens joueurs de la LNH, des Maple Leafs de Toronto (domiciliés au Scotiabank Arena), des Jets de Winnipeg, des Flames de Calgary (domiciliés au Scotiabank Saddledome) et des Oilers d'Edmonton. La Banque appuie aussi les Canadiens de Montréal. Son Programme de parrainage d'équipes de hockey locales a aidé jusqu'ici plus d'un million d'enfants à jouer au hockey mineur partout au Canada. Pour en savoir plus sur les programmes de hockey de la Banque Scotia, visitez clubhockeyscotia.banquescotia.com.

À propos de la Banque Scotia



La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

* AUCUN ACHAT REQUIS. La période du concours s'échelonne entre le 17 novembre 2019 à 00 h 01 (HE) et le 30 novembre 2019 à 23 h 59 (HE). Un gagnant remportera un (1) grand prix consistant en un voyage d'un weekend pour assister au Match des étoiles Honda 2020 de la LNHMD ainsi qu'un chèque de 20 000 $ à remettre à une équipe ou à une ligue de hockey communautaire de son choix. Quatre (4) autres gagnants recevront 1 000 $ à remettre à une équipe ou à une ligne de hockey communautaire de leur choix. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues. Le concours est ouvert uniquement aux résidents du Canada qui ont atteint l'âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence au début de la période du concours. Les gagnants doivent répondre correctement à une question réglementaire. Certaines conditions s'appliquent. La version intégrale du règlement du concours est disponible à Hockey24.film.

