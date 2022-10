Soraïda Caron reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI, QC, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Bas-Saint-Laurent à la chorégraphe et danseuse Soraïda Caron. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec, à l'occasion du Gala des prix Culture Bas-Saint-Laurent à la Forge à Bérubé de Trois-Pistoles.

« Soraïda Caron s'investit depuis plusieurs années avec toute sa rigueur et son dynamisme pour démocratiser la danse et la rendre accessible à tous et toutes, mettant sur pied des événements et des projets qui touchent sa communauté. Son travail, à la fois poétique et audacieux, démontre toute sa bienveillance et son intelligence comme artiste, mais aussi comme personne », ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

Biographie de Soraïda Caron

Après l'obtention, d'un baccalauréat en danse contemporaine à l'Université du Québec à Montréal, Soraïda retourne vivre dans sa région natale, le Bas-Saint-Laurent, et s'installe à Trois-Pistoles où elle commence son travail de chorégraphe. Récipiendaire du Prix de la relève artistique au Bas-Saint-Laurent en 2011, elle fonde en 2015 la compagnie Mars elle danse. Au fil des années, elle obtient un soutien du Conseil des arts du Canada ainsi que des bourses du Conseil des arts et des lettres du Québec, notamment via le Programme de partenariat territorial au Bas-Saint-Laurent, et crée plusieurs pièces dont Vodkarl (2016), Patrice dans Gisèl (2017) et Belles Bêtes (2019).

En 2020-2021, son projet Élégante Chair, créé en collaboration avec l'artiste de verre Ito Laïla Le François, est présenté au OFFTA et au Théâtre du Bic. Elle conçoit également la vidéo Lignes de force, réalisée par Benoît Ouellet sur invitation de la commissaire Oriane A.-Van Coppenolle du Musée du Bas-Saint-Laurent. Ce court métrage, qui rend hommage au travail de l'artiste Rita Letendre, accompagne l'exposition rétrospective Rita Letendre. L'œuvre Lignes de force est présentée dans plusieurs lieux de diffusion au Québec depuis 2021.

Pour découvrir le travail de Soraïda Caron, une vidéo portant sur sa démarche artistique est disponible sur La Fabrique culturelle , la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes de ce prix sont le musicien, compositeur et concepteur sonore Robin Servant ainsi que la poète et essayiste Marie-Hélène Voyer.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Bas-Saint-Laurent

Culture Bas-Saint-Laurent (CBSL) travaille au développement culturel de la région. Il regroupe, représente, accompagne, forme et fait la promotion des artistes, artisanes et artisans, écrivaines et écrivains, travailleuses et travailleurs culturels du Bas-Saint-Laurent afin de favoriser l'essor et la reconnaissance du secteur des arts et de la culture tant au niveau régional que national. Organisme sans but lucratif, CBSL compte aujourd'hui plus de 400 membres de l'ensemble des huit MRC du Bas-Saint-Laurent.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook , Twitter , Instagram . lafabriqueculturelle.tv

Liens :

