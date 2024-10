Indice Détour-Selbaie : interception d'une large zone à stockwerk. Les forages 1338-24-060 et 1338-24-073 ont respectivement retourné 0,76 % Zn, 0,12 % Cu, 0,39 g/t Au et 6,3 g/t Ag sur 216,2 m et 1,47 % Zn, 0,12 g/t Au, 8,3 g/t Ag sur 235,15 m .

Indice Détour-Selbaie : extension 125 m à l'est du VMS-037 sous la forme d'un stockwerk présentant plusieurs similitudes avec la minéralisation de l'indice Détour-Selbaie. Le forage 1338-24-069 a retourné 1,35 % Zn, 0,11 g/t Au et 17,1 g/t Ag sur 212,5 m .

Indice Xylem : extension 75 m au sud. Le sondage 1338-24-062 a intersecté 0,86 % Cu et 4,0 g/t Ag sur 65,15 m .

Zone Argent 2 : interception d'une zone à veines et veinules avec des valeurs de 217,3 g/t Ag, 0,3 g/t Au, et 0,37 % Zn sur 14,50 m dans le sondage 1338-24-071.

Le programme d'exploration 2024 avait comme objectif de confirmer la présence d'extensions minéralisées sur les principaux indices de la propriété (Figure 1). Pour donner suite au succès des travaux de 2023 (communiqué SOQUEM, 17 octobre 2023), les indices Détour-Selbaie/VMS-037 (Figure 2, 1338-23-055 : 3,49 % Zn, 73,9 g/t Ag et 0,33 % Pb sur 40,15 m), Zone Cuivre/Xylem (Figure 3, 1338-23-058 : 1,77 % Cu, 14,9 g/t Ag et 0,05 g/t Au sur 13,8 m) et Zone Argent 2 (Figure 4) ont été travaillés à l'hiver 2024. Au total, 16 sondages totalisant 8 604,5 m ont été réalisés sur ces trois secteurs. Les principaux résultats analytiques sont présentés au tableau 1.

Les forages réalisés au cours de ce programme ont tous été testés par géophysique (Pulse-EM) afin d'identifier des cibles en vue de la prochaine phase d'exploration. Plusieurs anomalies ont été détectées sur les secteurs de l'indice Détour-Selbaie/VMS-037 et l'indice Zone Cuivre/Xylem et feront l'objet d'un suivi à l'hiver 2025.

À propos de Wagosic

La propriété Wagosic, un projet phare de SOQUEM, est au stade du forage d'exploration avec une campagne de forage prévue à l'hiver 2025. La propriété est explorée suivant une nouvelle interprétation lithostratigraphique à faible-moyen pendage, faiblement déformée et recoupée à fort angle par des systèmes hydrothermaux présentant une zonation de la minéralisation. Ces systèmes montrent une relation entre les types SMV (sulfure massif volcanogène) et épithermale :

Sur les niveaux exhalatifs, des minéralisations hydrothermales concordantes de type SMV principalement à pyrite (argentifère) et localement riche en zinc et en plomb sont observées.

Sous les niveaux exhalatifs, des minéralisations hydrothermales d'apparence épithermale, sous forme de stockwerk et/ou dissémination à zinc et argent, présentant localement des enrichissements en cuivre, en or et en plomb, sont démontrées.

En profondeur, des minéralisations hydrothermales sous forme de veines et de brèches riches en cuivre et en or sont reconnues.

Travaux prévus 2024-2025

Un programme totalisant près de 7 000 m de forage est présentement en préparation pour l'hiver 2025. De manière préliminaire, 4 à 6 forages sont planifiés en guise de suivi sur chacun des principaux indices, principalement pour confirmer l'épaisseur et l'orientation des zones minéralisées, mais aussi pour recouper la minéralisation latéralement et en profondeur. L'objectif de la campagne 2024-2025 sera de renforcer le modèle en vue de faire progresser la propriété au stade de mise en valeur des ressources minérales pour 2025-2026.

Tableau 1. Principaux résultats de la campagne 2024 - Propriété Wagosic

Sondage De

(m) À

(m) Longueur*

(m) Zn (%) Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t) Secteur 1338-24-062 249.25 314.40 65.15 0.01 0.86 0.01 4.0 Indice Zone Cuivre

Xylem incl. 249.25 272.00 22.75 0.01 0.96 0.01 5.4 et 284.45 292.15 7.70 0.01 1.56 0.01 5.9 et 301.45 312.90 11.45 0.01 1.24 0.01 4.3 1338-24-060 554.60 770.80 216.20 0.76 0.12 0.39 6.3 Indice Détour-Selbaie VMS-037 incl. 554.60 559.90 5.30 2.17 1.35 6.27 73.3 et 684.00 705.70 21.70 0.97 0.10 1.17 7.0 et 722.40 770.80 48.40 1.31 0.24 0.32 11.6 1338-24-069 387.50 600.00 212.50 1.35 0.02 0.11 17.1 incl. 387.50 403.50 16.00 0.55 0.01 0.91 99.5 et 444.00 454.50 7.50 4.68 0.31 0.07 42.3 et 463.50 482.60 19.10 4.26 0.03 0.04 30.5 et 529.50 600.00 70.50 1.72 0.02 0.07 5.3 1338-24-073 347.70 582.85 235.15 1.47 0.02 0.12 8.3 incl. 375.20 436.00 60.80 1.90 0.03 0.04 11.4 et 454.25 505.40 51.15 1.50 0.02 0.39 8.5 et 529.15 569.45 40.30 1.80 0.02 0.06 7.3 1338-24-071 194.00 197.50 3.50 0.01 0.01 5.92 11.3 Indice Zone Argent 2

337.80 352.30 14.50 0.37 0.01 0.30 217.3 incl. 337.80 341.00 3.20 0.96 0.01 0.38 539.1 et 348.00 351.60 3.60 0.51 0.01 0.82 366.0

*Les intervalles sont exprimés en longueur de carottes de forage.

Protocoles d'analyse

Des protocoles stricts d'AQ/CQ ont été implantés, y compris l'insertion d'échantillons de matériaux de référence certifiés et de blancs. Tous les échantillons ont été envoyés pour préparation et analyses aux installations du laboratoire ALS Geochemistry de Val-d'Or.

Les échantillons ont été pesés, broyés et pulvérisés, dissouts par la méthode 4 acides puis analysés par ICP-MS/OES pour 48 éléments. Pour les métaux tels que le Cu, Zn et Pb dont les teneurs dépassaient 1% et/ou les teneurs en Ag supérieures à 100 ppm, une reprise a été effectuée par digestion 4 acides, suivie d'une analyse par ICP-AES.

Pour l'or (Au), 50 g de matériel a été dissout par pyroanalyse et analysé par spectrométrie d'absorption atomique (AAS). Les échantillons qui ont présenté une teneur supérieure à 5,0 g/t Au, ont été systématiquement réanalysés par gravimétrie à partir de la pulpe.

Personne qualifiée

L'information technique contenue dans ce communiqué de presse a été révisée par Catherine Jalbert, géologue et vice-présidente de SOQUEM, agissant en tant que personne qualifiée selon la Norme canadienne NI 43-101.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d'Investissement Québec, a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur des propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

