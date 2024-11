Ce second programme d'exploration visait à évaluer la continuité de la Zone Richelieu découverte en 2023 (communiqué de presse du 11 décembre 2023) en plus d'évaluer des cibles géophysiques à proximité. Un total de 30 sondages représentant 7 604 mètres ont été réalisés, dont 21 sondages pour 5 786 mètres sur la Zone Richelieu.

Faits saillants :

Sur la Zone Richelieu, le sondage 1438-24-031 rapporte des teneurs de 1,05 % cuivre, 0,75 % nickel, 0,11 % cobalt, 0,575 g/t platine, 0,486 g/t palladium, et 0,088 g/t d'or sur 11,65 m à partir de 45,8 m .

La longueur de la zone de sulfures massifs à semi-massifs double pour atteindre 450 mètres.

Un nouveau conducteur électromagnétique ayant une longueur de 800 mètres, situé 5 km au sud de la Zone Richelieu, est identifié et devient une cible prioritaire.

Zone Richelieu

La Zone Richelieu correspond à un nouveau système Ni-Cu-ÉGP magmatique associé à une intrusion mafique-ultramafique tardive à post grenvillienne du parautochtone. L'intrusion hôte de la minéralisation, composée principalement de pyroxénite et de péridotite, s'est mise en place dans une unité de gneiss et paragneiss.

Des 21 sondages réalisés en 2024 sur Richelieu, 6 d'entre eux ont recoupé l'horizon de sulfures massifs à semi-massifs composé de pyrrhotite, chalcopyrite et pentlandite avec des xénolithes polygéniques (Figure 2). La Zone Richelieu est de forme allongée avec une plongée à 35° en direction sud. La longueur de cette dernière est désormais estimée à 450 mètres, soit plus du double de la longueur estimée lors du premier programme (Figure 3). Des intervalles de sulfures disséminés et en filets sont présents au sommet de la zone minéralisée, appuyant le modèle.

Exploration

Afin de tester des conducteurs modélisés à partir d'un levé électromagnétique de surface (TDEM avec sondes Squid), 9 sondages, répartis dans 3 autres secteurs, ont été effectués. Les forages ont permis de déterminer que les unités de gneiss contiennent plusieurs niveaux métriques de sulfures massifs stériles à pyrite-pyrrhotite qui pourraient être une source de soufre pour les types de gîtes à Ni-Cu-ÉGP recherchés.

Nouvelle cible d'exploration

Un levé VTEM plus totalisant 811 km a également été complété, permettant d'identifier un nouveau conducteur d'intérêt 5 km au sud de la Zone Richelieu (Figure 4). Ce conducteur, à proximité de la surface, est interprété sur une longueur de 800 mètres. Sa modélisation géophysique montre qu'il aurait une signature et une attitude similaires à celles de la Zone Richelieu.

Additionnellement, les travaux de cartographie ont mené à l'identification de blocs de pyroxénite anguleux à moins d'un km en aval glaciaire de ce conducteur. Finalement, l'échantillonnage de till (Horizon C) sur une grille couvrant le conducteur, montre un enrichissement en Ni-Cu-Co-Au-Bi à proximité de ce dernier.

Un suivi en forage sera effectué en 2025 sur cette cible Ni-Cu-ÉGP de haute priorité.

Tableau 1. Principaux résultats analytiques de la campagne de 2024 - Zone Richelieu

Forage De (m) À (m) Intervalle (1) (m) Cu (%) Ni (%) Co (%) Pt (g/t) Pd (g/t) Au (g/t) Minéralisation 1438-24-014 6,0 13,65 7,65 0,05 0,06 0,01 0,063 0,050 0,032 Diss. 1438-24-015 199,5 206,5 7,0 0,11 0,22 0,02 0,013 0,009 0,007 Diss. 1438-24-016 190,1 199,5 9,4 En attente des résultats SM à SSM 1438-24-017 186,25 190 3,75 0,30 0,35 0,03 0,062 0,016 0,021 Diss. 1438-24-020 201,4 203,5 2,1 0,07 0,16 0,02 0,015 0,005 0,007 Diss. 1438-24-023 29,2 52,0 22,8 0,86 0,51 0,08 0,435 0,338 0,153 SM à SSM 1438-24-024 235,2 247,0 11,8 0,47 0,48 0,08 0,338 0,296 0,073 SM à SSM 1438-24-026 221,5 232,6 11,1 0,96 0,68 0,11 0,430 0,411 0,104 SM à SSM 1438-24-031 45,8 57,45 11,65 1,05 0,75 0,11 0,575 0,486 0,089 SM à SSM 1438-24-033 279,25 282,7 3,45 En attente des résultats SM à SSM

(1) Les intervalles sont exprimés en longueur de carotte de forage

Diss. : sulfures disséminés

SM à SSM : Sulfures massifs à semi massifs

À propos de Cardinal

La propriété, de 19,5 km par 14 km, est située sur le Nitassinan de Mashteuiatsh. Elle est constituée de 368 titres miniers, tous acquis en 2023 et détenus à 100 % par SOQUEM. La propriété, issue d'un projet de génération de cibles, s'intégrant dans la stratégie gouvernementale de valorisation des minéraux critiques et stratégiques, vise à développer le potentiel géologique du parautochtone grenvillien. Il s'agit d'une des régions à proximité d'infrastructures ayant une des plus faibles densités de connaissances géologiques au Québec.

Les travaux d'exploration régionaux entrepris par l'équipe de SOQUEM dans le parautochtone grenvillien ont déjà mené à l'identification de plusieurs intrusions ultramafiques et de traînées de blocs minéralisés. Encouragés par ces avancées, le programme d'exploration régional se poursuivra.

Protocoles d'analyses

Des protocoles stricts d'AQ/CQ ont été implantés, y compris l'insertion d'échantillons de matériaux de référence certifiés et de blancs. Tous les échantillons ont été envoyés pour préparation et analyses aux installations d'Activation Laboratories Ltd (Actlabs).

Les échantillons ont été pesés, broyés et pulvérisés, dissouts par la méthode 4 acides, puis analysés par ICP-MS/OES pour 48 éléments. Pour les métaux comme le Cu et le Ni dont les teneurs dépassaient 1 %, une reprise a été effectuée par digestion 4 acides, suivie d'une analyse par ICP-AES.

Pour l'or (Au), le platine (Pt) et le palladium (Pd), 50 g de matériel a été analysé par pyroanalyse avec finition par spectroscopie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES).

Personne qualifiée

L'information technique contenue dans ce communiqué de presse a été révisée par Catherine Jalbert, géologue et vice-présidente de SOQUEM, agissant en tant que personne qualifiée selon la Norme canadienne NI 43-101.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d'Investissement Québec, a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

