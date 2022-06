Sophie Larivière-Mantha est élue présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec

« C'est un privilège pour moi d'accéder à la fonction de présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Je suis honorée par ce vote de confiance des membres du Conseil d'administration, et j'entends poursuivre les efforts de nos équipes afin de mener à bien notre mission de protection du public », a déclaré Mme Larivière-Mantha. « Le travail des ingénieurs et ingénieures a un impact déterminant sur le monde, notamment dans le domaine du développement durable. Par ailleurs, nous devons continuer nos efforts pour attirer l'ensemble des meilleurs talents vers notre profession et ainsi la rendre plus représentative de notre société. »

Titulaire d'un baccalauréat en génie de la production automatisée (ÉTS) et d'une maîtrise en administration des affaires (ESG UQAM), Sophie Larivière-Mantha a fait carrière pendant plus d'une dizaine d'années dans le milieu du génie biomédical et dispose d'une solide expertise en gouvernance et en planification stratégique. Mme Larivière-Mantha a occupé différents postes de gestion au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal au cours des huit dernières années. Elle a notamment été chef de service - volets technologie et équipements médicaux à la direction des projets immobiliers majeurs, fonctions qu'elle assurait depuis 2019. Précédemment, elle a œuvré comme ingénieure biomédicale pour SNC-Lavalin, le Groupe Biomédical Montérégie et Planifika, une filiale du Groupe Régis Côté.

Mme Larivière-Mantha s'appuie sur cinq ans d'expérience au sein du Conseil d'administration de l'Ordre, où elle a entre autres été présidente du comité d'audit et membre du comité des requêtes. Elle a également été nommée présidente suppléante de l'Ordre en 2021. Elle a par ailleurs siégé au conseil d'administration de la Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec au cours des dernières années.

Elle s'implique aussi à titre de présidente du conseil d'administration du Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial d'Ahuntsic.

Mme Larivière-Mantha succède à Mme Kathy Baig, ing., MBA, ASC, DHC, alors que cette dernière conclut son troisième et dernier mandat. Le Conseil d'administration remercie chaleureusement Mme Baig pour sa contribution exceptionnelle au cours des six dernières années visant à faire de l'Ordre une référence en matière de protection du public au sein du système professionnel québécois.

Le Conseil d'administration 2022-2023 de l'Ordre est composé des membres qui suivent :

M me Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA

Présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec

Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA Présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec M. Michel Noël, ing., M. Sc. A., ASC, directeur, Centre de développement professionnel, Faculté de génie, Université de Sherbrooke

Président suppléant de l'Ordre

Président suppléant de l'Ordre Mme Menelika Bekolo Mekomba, ing., M. Ing., DESS, ingénieure électrique - Planification du réseau, Hydro-Québec

M. Maxime Belletête, ing., directeur, développement stratégique - Industrie, EXP

M me Joëlle Calce-Lafrenière, Adm. A., MBA, nommée par l'Office des professions du Québec

Joëlle Calce-Lafrenière, Adm. A., MBA, nommée par l'Office des professions du Québec M. Marco Dubé, ing., directeur général, Entreprise Form-Éval inc.

M me Sandra Gwozdz , ing., FIC, chargée de projet, Airbus

, ing., FIC, chargée de projet, Airbus M me Carole Lamothe , ing., directrice de projets, EBC inc.

, ing., directrice de projets, EBC inc. M me Béatrice Laporte-Roy, ing., gestionnaire principale communications, gestion du talent et reconnaissance, Bell Solutions techniques

Béatrice Laporte-Roy, ing., gestionnaire principale communications, gestion du talent et reconnaissance, Bell Solutions techniques M. Alain Larocque , CRHA, ASC, nommé par l'Office des professions du Québec

, CRHA, ASC, nommé par l'Office des professions du Québec M me Nathalie Martel , ing., M. Sc. A., PMP, directrice, service des infrastructures du réseau routier, Ville de Montréal

, ing., M. Sc. A., PMP, directrice, service des infrastructures du réseau routier, Ville de Montréal M me Christine Mayer , ing., M. Sc. A., représentante usine pour projets d'ingénierie, Rio Tinto

, ing., M. Sc. A., représentante usine pour projets d'ingénierie, Rio Tinto M me Diane Morin , MBA, nommée par l'Office des professions du Québec

, MBA, nommée par l'Office des professions du Québec M me Catherine Nadeau , nommée par l'Office des professions du Québec

, nommée par l'Office des professions du Québec M. Michel Paradis , ing., M. Sc., directeur, Direction des matériaux d'infrastructures, ministère des Transports du Québec

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 70 000 professionnels et professionnelles du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer l'exercice de l'ingénierie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

SOURCE Ordre des ingénieurs du Québec

Renseignements: Anne-Marie Beauregard, Conseillère séniore en affaires publiques, Ordre des ingénieurs du Québec, 514 441-3697