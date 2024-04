SOPHIE DESMARAIS ANNONCE UN DON D'UN MILLION DE DOLLARS POUR LANCER UNE PLATEFORME DÉDIÉE AU « SELF-CARE »

La philanthrope souhaite soutenir une gamme de ressources dédiées au « self-care » et offrant des techniques, des conseils et des groupes de soutien entre pairs permettant aux personnes de trouver un meilleur équilibre dans leurs vies

MONTRÉAL, le 16 avril 2024 /CNW/ - La philanthrope et auteure du livre « Tout pour être heureuse » (2021), Sophie Desmarais, annonce un investissement d'un million de dollars servant à la création d'une plateforme inclusive dédiée au « self-care », soit l'art de prendre soin de soi. Cette plateforme offrira un espace en ligne où les utilisateurs et utilisatrices pourront accéder à des ressources, des conseils et du soutien entre pairs afin de surmonter une variété de défis liés à la santé mentale, y compris la dépression, les troubles alimentaires, l'anxiété et les dépendances.

Le « self-care » peut se définir par des stratégies, des moments, des réflexions et des introspections qu'une personne s'accorde pour retrouver ou conserver un équilibre mental, moral et physique qui apporte une meilleure harmonie personnelle. L'objectif de ces démarches est de mettre en pratique de saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles au quotidien afin d'améliorer sa qualité de vie, entretenir de meilleures relations avec les autres et, ultimement, s'épanouir.

Pour Sophie Desmarais, la santé mentale est une priorité fondamentale dans sa vie. Ayant personnellement vécu de grandes difficultés à ce niveau, elle commence enfin à voir une lumière au bout du tunnel. Après la sortie de son livre « Tout pour être heureuse » en 2021, Sophie a souffert d'une grande dépression, qui s'est ajoutée à ses troubles alimentaires qu'elle décrit très bien dans son livre. Grâce à son travail afin de se soigner et de se sentir mieux avec elle-même, elle a décidé de consacrer toute son attention à la création d'une plateforme axée sur le « Self-care » afin d'aborder toute forme de problème axé dans le domaine de la santé mentale (dépression, troubles alimentaires, anxiété, dépendance, etc.).

Sophie s'est toujours donnée comme mission de redonner aux autres et d'aider son prochain. Elle souhaite aujourd'hui partager sa propre expérience de « Self-care » sans aucune retenue.

« Pour moi, la souffrance n'a pas de passeport ou de statut social, a déclaré Sophie Desmarais, marraine d'honneur de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais. J'espère que la plateforme sur le "Self-care" qui sera développée dans la prochaine année fera une grande différence dans la vie de milliers de personnes. »

« Sophie croit sincèrement que le "self-care" peut mener à une meilleure connaissance de soi, et donc à un mode de guérison à long terme, a déclaré Jasmin Roy, président de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais. Par cette initiative, elle espère ainsi faire une différence dans la vie des gens. »

La plateforme est actuellement en cours de développement et sera lancée au début 2025.

A propos de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais

Créée en 2010, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais est un organisme de bienfaisance et communautaire dont la mission consiste à créer des milieux positifs et bienveillants en cohérence avec les objectifs (SDG) fixés par les Nations Unies. La Fondation sensibilise, éduque, soutient et contribue à la recherche de solutions durables aux problèmes de violence, de discrimination et d'intimidation dans tous les milieux de vie, qu'ils soient éducatifs, au travail et dans tous les environnements de nos aînés. L'adoption de saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles figure au cœur de son approche qui a pour but de favoriser l'inclusion de tous et de prévenir les problèmes de santé mentale tant au Canada que partout ailleurs dans le monde. Jasmin Roy et Sophie Desmarais, marraine de la Fondation, sont désormais inscrits auprès des Nations Unies comme représentants de la société civile ECOSOC.

SOURCE Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais

Renseignements: Contact médias : Simone Bellay, Zone franche RP, [email protected], 514 751-3789