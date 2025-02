MONTRÉAL, le 11 févr. 2025 /CNW/ - La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais a pris connaissance de l'enquête publiée par Le Devoir le 11 février 2025, laquelle soulève des interrogations à l'égard de son président, M. Jasmin Roy, ainsi que sur la gouvernance de l'organisation.

La Fondation, tout comme son conseil d'administration, traite ces allégations avec le plus grand sérieux. À cet effet, le conseil d'administration avait informé Le Devoir, par le biais d'une lettre officielle envoyée le 17 janvier dernier, qu'un cabinet d'avocats spécialisé en intégrité et en éthique avait été mandaté pour réaliser toutes les vérifications qui s'imposent dans les circonstances. Ce cabinet externe est supervisé par un comité spécial composé de membres indépendants.

Dans l'état actuel des choses, la Fondation ne peut que réfuter ces allégations dans leur ensemble. Certaines d'entre elles remonteraient à des événements passés qui ont déjà fait l'objet de discussions publiques. Par souci de transparence et de rigueur, la Fondation s'abstiendra de tout commentaire supplémentaire jusqu'à ce que le conseil d'administration ait finalisé ses travaux.

Créée en 2010, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais est un organisme de bienfaisance et communautaire dont la mission consiste à créer des milieux positifs et bienveillants en cohérence avec les objectifs (SDG) fixés par les Nations Unies. La Fondation sensibilise, éduque, soutient et contribue à la recherche de solutions durables aux problèmes de violence, de discrimination et d'intimidation dans tous les milieux de vie, qu'ils soient éducatifs, au travail et dans tous les environnements. L'adoption de saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles figure au cœur de son approche, qui a pour but de favoriser l'inclusion de tous et de prévenir les problèmes de santé mentale tant au Canada que partout ailleurs dans le monde.

