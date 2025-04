MONTRÉAL, le 8 avril 2025 /CNW/ - À la suite de vérifications indépendantes demandées dans le cadre de la publication du reportage du quotidien Le Devoir le 11 février 2025, menées par la firme d'avocats Norton Rose Fulbright Canada, le conseil d'administration de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais réitère sa confiance en son président-directeur général, Jasmin Roy. Contrairement aux allégations rapportées, le conseil d'administration est en mesure d'affirmer que le climat organisationnel au sein de la Fondation est sain, collaboratif et fondé sur le respect mutuel. L'équipe en place est composée de professionnel.le.s engagé.e.s et bienveillant.e.s, uni.e.s par une volonté commune de faire avancer la mission de la Fondation.

Le conseil d'administration déplore la diffusion d'allégations par Le Devoir alors que plusieurs éléments essentiels de mise en contexte ont été omis. Plusieurs de ces allégations ainsi formulées ne reflètent pas la situation réelle. Le conseil d'administration ajoute d'ailleurs que depuis la parution des articles en février 2025, la Fondation a reçu plusieurs messages de soutien provenant d'anciens et d'actuels employé.es, collaborateurs.trices et partenaires faisant part de leur désolation et incompréhension quant aux allégations rapportées par le quotidien montréalais.

Le conseil d'administration souligne notamment que l'un des articles publiés repose sur un rapport interne du Protecteur du citoyen du Québec produit en 2022 et concernant des traitements de faveur envers la Fondation. Or, contrairement à ce que l'article suggère, la Fondation n'a jamais été approchée par le Protecteur du citoyen du Québec ni été informée des conclusions d'une enquête. Depuis la parution de l'article, des informations ont d'ailleurs été retirées de l'article en question.

Le conseil d'administration déplore également le recours par Le Devoir à deux sources qui, en raison de circonstances confidentielles liées à la vie privée et/ou à des considérations juridiques, n'auraient pas dû être citées dans les articles. Dans ces circonstances, la Fondation prendra toutes les mesures appropriées afin de préserver son intégrité et celle de ses membres.

Des actions concrètes pour l'avenir

À l'heure où les droits des femmes et des membres des communautés de minorités visibles et LGBTQ+ font face à des remises en question préoccupantes, et où l'incertitude géopolitique et économique génère une anxiété croissante, la mission de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais demeure plus essentielle que jamais : sensibiliser, éduquer, informer et soutenir afin de lutter contre la violence, la discrimination et l'intimidation.

De nouvelles initiatives viendront renforcer cet engagement auprès des jeunes et des communautés vulnérables. Parmi celles-ci, des ateliers innovants utilisant la réalité virtuelle, intitulés « Dans la peau d'une personne racisée », permettront de développer de bonnes compétences relationnelles avec les personnes racisées. Divers ateliers de réalité virtuelle continueront d'être offerts dans les écoles secondaires et plusieurs milieux de vie pour développer les compétences émotionnelles et relationnelles chez les adolescents et les adultes. Ces ateliers viseront à lutter contre l'homophobie et la transphobie, la maltraitance et l'âgisme chez les aînés, ainsi que le harcèlement en milieu de travail.

Un engagement commun

Toujours soucieuse d'excellence, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais continue d'optimiser ses politiques et procédures internes pour s'aligner sur les meilleures pratiques. Par ailleurs, Jasmin Roy a volontairement démissionné de son poste de président du conseil d'administration. Il restera président-directeur général de la Fondation.

Profondément touchés par les récents événements, le président-directeur général et l'ensemble des employé.e.s traversent cette période avec résilience et solidarité. Afin de préserver leur bien-être et permettre une reprise harmonieuse des travaux de la Fondation, aucune entrevue ne sera accordée. La Fondation demeure pleinement engagée à poursuivre sa mission avec détermination, en concentrant ses efforts sur des actions concrètes et positives.

