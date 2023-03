Sondage sur le niveau des élèves en français dans les établissements privés - La FPEP-CSQ sonne l'alarme

MONTRÉAL, le 2 mars 2023 /CNW/ - La Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) sonne l'alarme sur les résultats en français des élèves. Une enquête réalisée auprès de ses membres révèle que 72,5 % du personnel enseignant sondé estime que les compétences des élèves en orthographe sont inférieures aux attentes de leur matière ou de leur niveau d'enseignement. L'écriture et la formulation des réponses sont également qualifiées comme inférieures aux attentes pour 64 % du personnel sondé.

« Le personnel enseignant nous rapporte que les élèves écrivent souvent au son, se désole le président de la FPEP-CSQ, Stéphane Lapointe. Même avec l'aide d'un dictionnaire, d'un Bescherelle et des aide-mémoire, certains n'arrivent pas à avoir les compétences minimales pour réussir. On nous indique également que les élèves ont de la difficulté à écrire sans un outil technologique, comme un ordinateur ou une tablette, et que plusieurs ne comprennent tout simplement pas les énoncés les plus simples. »

Bulletins : ce qui se cache derrière les notes

Derrière les notes dans le bulletin se cache une dure réalité. « Les nombreuses difficultés en français des élèves obligent le personnel enseignant à constamment s'adapter et à faire preuve d'une créativité de tous les instants, ajoute la vice-présidente de la FPEP-CSQ, Marie-Josée Dallaire. Ce qui se cache derrière la note, c'est tout l'encadrement, l'adaptation et le rattrapage effectués par nos membres. Derrière la note se cachent également une charge de travail supplémentaire et des efforts titanesques de la part du personnel pour aider à la réussite des élèves. Force est de constater que nos membres sont arrivés au bout de leurs ressources, tellement les lacunes accumulées par les jeunes sont grandes. Nous avons besoin d'aide, et vite. »

Exemples d'actions réalisées par le personnel enseignant pour la réussite des élèves :

Des centres d'aide dans la matière, le midi, et notamment avec la participation d'élèves de niveau supérieur;





De l'encadrement supplémentaire pour fournir de l'aide ou adapter des plans de travail pour rattraper les savoirs essentiels non maîtrisés (conjugaison, concordance des temps, etc.);





Du temps supplémentaire lors des évaluations (pour aider la compréhension des énoncés et ainsi pallier les difficultés de cohérence entre la lecture et l'écriture).

Le français : au cœur de la réussite

La maîtrise du français, « c'est la fondation sur laquelle repose l'ensemble des apprentissages, de conclure la vice-présidente. Si cette matière n'est pas bien assimilée, c'est tout l'édifice des apprentissages qui risque de s'écrouler. Agir sur la maîtrise du français, c'est agir sur la réussite des élèves, et ce, dans toutes les matières. Nous avons intérêt collectivement, pour maintenant et pour le futur proche, à nous saisir de cet enjeu majeur et à en faire une véritable priorité ».

Profil de la FPEP-CSQ

La Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) représente plus de 3500 membres du personnel enseignant, professionnel et de soutien. Ses 50 syndicats affiliés proviennent des secteurs de l'enseignement préscolaire au collégial, répartis dans 10 régions du Québec.

SOURCE Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ)

Renseignements: Francis Boucher, Conseiller en communication, Cellulaire : 514 794-2570, Courriel : [email protected]