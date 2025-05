Élection du comité exécutif - Nouvel élan à la FPEP : Marie-Josée Dallaire élue à la présidence

Originaire de Québec, Marie-Josée Dallaire a fait carrière au Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières dès 2004. Elle y a enseigné le français ainsi que l'éthique et la culture religieuse avec l'ardeur qui l'anime chaque fois qu'elle entreprend un projet. Elle a su transmettre avec rigueur sa passion de la langue française à ses élèves. Dès 2007, son sens de l'engagement l'a amenée à s'impliquer au sein de l'Alliance des enseignants du Séminaire des Trois-Rivières, dont elle a assumé la présidence de 2014 à 2017. Le conseil fédéral de la FPEP lui a également accordé sa confiance sans interruption depuis 2016. Elle a été trésorière de la fédération avant d'en devenir la première vice-présidente en 2017.

« C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à nous. La FPEP a beaucoup grandi grâce à toute l'équipe. Maintenant, avec une nouvelle mouture formée de trois élues et élus à temps plein notamment, on permet à notre fédération de vivre une nouvelle impulsion et de continuer à travailler pour le mieux-être au travail de tous les personnels de l'éducation privée. Ces dernières années, on a mis les bouchées doubles pour faire reconnaître l'expertise professionnelle de nos membres et positionner notre fédération auprès des partenaires du milieu de l'éducation. On a des réflexions à avoir collectivement quant à l'avenir de l'éducation au Québec et la FPEP entend y contribuer pleinement. J'ai bien l'intention de porter haut et fort la voix de notre fédération. », a déclaré Marie-Josée Dallaire, présidente élue de la FPEP.

« Marie-Josée est une femme dynamique et très compétente. Je suis persuadé qu'elle sera un atout important pour la FPEP comme présidente. J'aurai d'ailleurs le bonheur de la seconder dans les débuts de ses nouvelles fonctions. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de poursuivre le travail dans un nouveau rôle au sein d'une équipe formidable! », ajoute Stéphane Lapointe, président sortant de la FPEP.

Passage du flambeau

Stéphane Lapointe a porté la voix des personnels des établissements privés à travers les bouleversements importants qu'a connu le monde au cours de la dernière décennie. Sous son leadership, la FPEP a notamment été à l'avant-garde pour outiller ses membres à l'égard du développement des systèmes d'intelligence artificielle dans le milieu de l'éducation. C'est avec fébrilité qu'il anticipe la suite de son engagement syndical : « J'ai été privilégié de pouvoir occuper la présidence de l'exécutif de la FPEP. Mes nouvelles fonctions me motivent énormément et j'ai hâte de relever ce beau défi dès le mois de juillet. »

« Je veux prendre le temps de remercier du fond du cœur Stéphane pour son travail remarquable des dernières années. Il a été notre président à toutes et à tous, mais également mon allié lorsque j'ai rejoint l'exécutif de la FPEP. Sa grande collégialité a permis de mettre à profit les qualités de chacun. Je suis très heureuse de pouvoir compter sur son soutien indéfectible pour entamer ma présidence. », a ajouté Marie-Josée Dallaire.

Élection à la 2e vice-présidence

Enseignante en univers social depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et présidente du Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Letendre après y avoir été également vice-présidente, Manon Labrecque a quant à elle été élue à la 2e vice-présidence de la FPEP. « Je suis vraiment heureuse de pouvoir mettre à profit mon expérience et mes idées pour la FPEP. Ce nouveau défi est très stimulant et ce sera avec un grand souci de rigueur que je contribuerai à bien représenter les membres de notre fédération. », a déclaré madame Labrecque.

Composition du comité exécutif de la FPEP-CSQ

Marie-Josée Dallaire, présidente

Stéphane Lapointe, 1 er vice-président

vice-président Manon Labrecque , 2e vice-présidence

Profil de la FPEP-CSQ

La Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) représente près de 4 000 membres du personnel enseignant, professionnel et de soutien. Ses 51 syndicats affiliés proviennent des secteurs de l'enseignement préscolaire au collégial, répartis dans 10 régions du Québec.

SOURCE Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ)

Renseignements : Étienne Richer, Conseiller aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : 581 983-6130, Courriel : [email protected]