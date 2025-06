Selon la FPEP-CSQ - Les coupes en éducation entraîneront des conséquences catastrophiques

MONTRÉAL, le 20 juin 2025 /CNW/ - « L'ampleur des coupes budgétaires annoncées sera catastrophique pour le milieu de l'éducation. Les impacts, tant sur les élèves que sur le personnel, entraîneront de sérieuses conséquences. Le ministre doit le réaliser et reculer pendant qu'il est encore temps. »

Tel est l'appel lancé par Stéphane Lapointe, président de la Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ), affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), devant l'ampleur des coupes annoncées en éducation au cours des dernières heures par le gouvernement Legault.

« Nous sommes très inquiets et ce sentiment est partagé par tous nos membres des personnels enseignant, professionnel et de soutien. Le ministre de l'Éducation doit réaliser que son devoir premier est de défendre le droit et l'accès à une éducation de qualité pour tous les élèves du Québec. Ces coupes auront justement l'effet contraire, car nous craignons qu'elles entraînent une diminution des services aux élèves », explique Stéphane Lapointe.

Un personnel durement affecté

Ce dernier craint que la situation soit tout aussi sombre du côté du personnel. « Des pertes d'emplois sont à prévoir surtout auprès du personnel de soutien et professionnel. Ce qui fait que les enseignantes et les enseignants se verront obligés de porter tous les chapeaux. Nos établissements subiront une perte d'expertise et une perte de la complémentarité de l'équipe-école », commente le leader syndical.

Stéphane Lapointe est également d'avis que ce manque important de revenus affectera les conditions de travail du personnel et rendra les négociations difficiles entre les syndicats et les employeurs. « Nous pressons les employeurs à examiner toutes les options financières en tentant de préserver les emplois et à laisser tomber les activités facultatives coûteuses pour se concentrer sur la mission éducative et le service aux élèves. »

Un gouvernement qui fait payer les élèves et le personnel éducatif pour sa mauvaise administration

Le président de la FPEP-CSQ termine en rappelant que « c'est faux de penser que toutes les écoles privées sont riches et, donc, qu'il n'y aura pas d'impacts sur le personnel et sur les élèves. C'est tout le contraire qui va se produire. Et c'est très malheureux parce que nous avons l'impression que le gouvernement Legault est en train de faire payer au milieu de l'éducation ses propres erreurs administratives et ses dépenses scandaleuses qui ont largement fait la manchette », conclut Stéphane Lapointe.

