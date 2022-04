Sondage sur la maturité numérique des PME : l'impact positif de l'audit 4.0 et la nécessité opérationnelle comme principal moteur de la transformation numérique

MONTRÉAL, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - Étant continuellement à l'affût des besoins des entreprises d'ici pour les soutenir dans leur croissance et les rendre toujours plus innovantes, Raymond Chabot Grant Thornton a sondé les gestionnaires et les dirigeants d'entreprises pour connaître l'état d'avancement de leur virage numérique et leur intérêt envers cette priorité d'affaires incontournable. Principaux constats : les PME sont conscientes de l'importance d'un virage numérique, mais elles sous-estiment son potentiel.

Ce sondage, réalisé par SOM pour le compte de la firme, a été mené auprès de 300 répondants de PME québécoises (de 30 à 499 employés) entre le 11 novembre 2021 et le 14 janvier 2022. Il a permis de générer des constats à la fois intéressants et préoccupants, en ce sens que plusieurs entreprises procèdent à une transformation numérique sans avoir fait un diagnostic au préalable (audit 4.0); l'une des étapes cruciales pour prendre un virage technologique avec succès.

L'audit 4.0 : un diagnostic essentiel pour évaluer la maturité numérique de l'entreprise et convenir de la stratégie numérique à adopter

Rappelons d'abord que l'audit 4.0 est une étape importante de la stratégie organisationnelle d'une transformation numérique. Ce diagnostic permet de savoir si l'entreprise a la maturité numérique pour réaliser et atteindre les objectifs préalablement convenus lors de sa planification stratégique. Par la suite, selon les enjeux et les défis identifiés lors de l'audit 4.0, un plan numérique est défini, incluant une démarche structurée visant à sélectionner des solutions et à planifier la gestion du changement en lien avec les projets numériques priorisés.

D'ailleurs, le sondage a permis de révéler que les entreprises ayant réalisé un audit 4.0 dénotent un impact positif statistiquement plus élevé que celles ayant sauté cette étape, particulièrement en ce qui a trait à la prise de décisions stratégiques. Les PME sont donc encouragées à mener un audit 4.0, car même si près de 80 % d'entre elles disent avoir amorcé leur transformation numérique, seulement 33 % ont réalisé ou entamé un tel audit.

Heureusement, le financement gouvernemental est au rendez-vous pour les entreprises qui souhaitent innover par le numérique. Tant au Québec qu'au fédéral, les dirigeants disposent d'importantes aides financières pour déployer leur stratégie numérique, notamment par le Programme ESSOR, qui intègre l'audit 4.0. L'annonce récente du gouvernement fédéral du Programme canadien d'adoption du numérique procure également différentes mesures d'aide pour les PME en vue d'élaborer une stratégie numérique.

« En plus de permettre entre autres aux dirigeants d'être accompagnés par des experts accrédités, tels que nous, chez Raymond Chabot Grant Thornton, le financement disponible favorise la mise en place d'une stratégie numérique efficiente et adaptée aux besoins de l'organisation, tout en contribuant à pallier le manque de main-d'œuvre, selon les stratégies retenues, comme l'automatisation des processus administratifs ou encore la robotisation. Il est clair que le virage numérique, devenu une nécessité et non plus un choix pour les organisations, génère des effets fort positifs sur l'entreprise, à de multiples niveaux », a indiqué l'associée, Conseil en transformation des affaires, et leader de la pratique 4.0 au sein de la firme, Nancy Jalbert.

L'éducation et la sensibilisation à la transformation numérique : le travail n'est pas terminé!

La vaste majorité (78 %) des PME disent avoir amorcé un virage numérique et 94 % d'entre elles l'identifient comme une priorité stratégique à moyen terme. La nécessité opérationnelle ressort comme principal moteur de cette transformation, signe d'un retard à combler. D'ailleurs, il est à noter que le quart des PME québécoises se considèrent peu avancées, voire en retard, en la matière. Les freins résident généralement dans la culture organisationnelle ou dans le manque de connaissances liées au processus.

« Pour demeurer compétitives et pérennes, toutes les organisations doivent faire de la transformation numérique une priorité organisationnelle. Si l'intention y est, l'investissement et la gouvernance doivent converger également vers l'atteinte de cet objectif stratégique. Les retombées d'un tel virage sont significatives à de multiples niveaux. L'apport de la technologie à la réussite organisationnelle doit faire partie intégrante d'une gestion du changement structurante. C'est pourquoi nous devons, collectivement, poursuivre nos efforts de sensibilisation et de communication auprès de nos moteurs économiques pour leur donner tous les moyens de leurs ambitions au niveau technologique, en les rendant toujours plus productifs », a conclu le vice-président de pratique - stratégie et transformation, Conseil en management, de la firme, Simon Cloutier.

Vous souhaitez connaître le profil numérique de votre organisation?

Raymond Chabot Grant Thornton invite d'ailleurs les PME à évaluer gratuitement leur niveau de maturité numérique et à identifier les zones d'action prioritaires en répondant à l'outil diagnostic Profil Numérique, ici.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécoise et canadienne dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 600 professionnels, dont quelque 200 associés, répartis dans plus de 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton LLP, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans plus de 140 pays et comptons plus de 62 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

SOURCE Raymond Chabot Grant Thornton

Renseignements: Francis Letendre, Chef, Affaires publiques, Raymond Chabot Grant Thornton, Tel. : 514 390-4201, [email protected]