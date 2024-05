Sondage sur l'énergie : 35 % des manufacturiers n'ont pas accès à l'énergie dont ils ont besoin

MONTRÉAL, le 23 mai 2024 /CNW/ - Un sondage effectué par Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), en collaboration avec l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité (AQCIE), démontre que 35 % des entreprises québécoises sondées issues des secteurs manufacturier et industriel n'ont pas accès à de l'énergie en quantité suffisante pour répondre à leurs besoins actuels, impactant ainsi leur compétitivité à l'échelle nationale et internationale. Parmi les entreprises qui manquent d'énergie, 73 % admettent devoir retarder des projets de développement ou des investissements déjà prévus.

Ces données proviennent d'un sondage effectué en mars 2024, auprès de 114 entreprises manufacturières et industrielles. Les résultats mettent en lumière les défis liés à l'accès à l'énergie et à la compétitivité, ainsi que les perspectives des entreprises sur l'autoproduction et les programmes d'achat d'énergie (PPA).

De plus, les investissements nécessaires pour décarboner l'économie sont majeurs et s'étalent sur une longue période. Dans un tel contexte, il est essentiel pour les manufacturiers et les industries du Québec d'avoir davantage de prévisibilité quant à la disponibilité d'énergie et d'avoir l'assurance du maintien de la compétitivité des tarifs d'Hydro-Québec.

Autoproduction comme solution énergétique

L'autoproduction émerge comme une solution potentielle pour les entreprises manufacturières et industrielles sondées. En effet, 82 % d'entre elles sont favorables à cette option pour combler leurs besoins énergétiques, notamment en raison de la résilience de l'autoproduction face aux possibles interruptions de service.

Cette solution comporte toutefois certains défis dus à une complexité de mise en place, et aux coûts d'exploitation et de maintenance. Ainsi, le tiers des entreprises envisagent l'autoproduction pour combler leurs propres besoins. Cette proportion augmente à 50 % chez les entreprises de 500 employés et plus.

Les secteurs manufacturier et industriel évaluent aussi l'autoproduction sous l'angle des programmes d'achat d'électricité entre deux entreprises (PPA). Ainsi, 41 % des entreprises sondées croient probable ou tout à fait probable l'achat d'énergie produite par une autre entreprise et 26 % pourraient considérer vendre de l'énergie qu'elles produiraient. Ces données démontrent l'intérêt du secteur manufacturier pour l'autoproduction, qui apparaît comme un des outils permettant de répondre au défi énergétique, et démontrent aussi la pertinence d'un encadrement gouvernemental en ce sens.

Une hausse des tarifs inquiète les entreprises

Une des grandes inquiétudes des répondants en matière d'énergie a trait à l'éventualité d'une hausse de tarifs. Rappelons que le tarif industriel moyenne puissance et commercial a grimpé d'environ 12 % au cours des deux dernières années, et que le tarif industriel grande puissance a subi une hausse d'environ 8 % au cours de la même période.

Près de quatre entreprises sur 10 (37 %) estiment que la hausse des tarifs industriels d'Hydro-Québec aura un impact important sur leur compétitivité. Chez les grandes entreprises (500 employés et plus), cette proportion est de 52%.

Citation

« Les manufacturiers sont résolument engagés à réduire leur empreinte environnementale et à réduire leurs émissions. Ce sondage démontre qu'ils font toutefois face à des obstacles réels. Le manque de prévisibilité quant à l'accès à l'énergie requise et quant au coût de cette énergie en font partie. L'autoproduction et les PPA doivent faire partie de la solution afin de soutenir la croissance et la productivité de l'industrie manufacturière québécoise. Dans le cadre du projet de loi que le ministre Fitzgibbon s'apprête à déposer, ces facteurs doivent être considérés. » Véronique Proulx, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec

« Alors que les industries font face à une concurrence intense à l'échelle planétaire, des factures d'électricité prévisibles et équitables sont essentielles pour maintenir la compétitivité des industries du Québec et préserver l'activité économique de nos régions. Il est donc impératif que les tarifs d'électricité d'Hydro-Québec soient fixés de manière transparente et prévisibles afin d'assurer que les industries paient leur juste part. »

- Jocelyn B. Allard, président de l'AQCIE

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 502 300 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,8 % des exportations. Il a généré des ventes globales de 213,1 milliards de dollars en 2023.

À propos de l'AQCIE

L'AQCIE (Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité), fondée en 1981, est une association qui représente les intérêts des plus importants consommateurs d'électricité à des fins industrielles établis au Québec. Ces industries, bien implantées dans les régions du Québec, consomment plus du tiers de l'électricité vendue par Hydro-Québec, ce qui correspond à une valeur de plus de trois milliards de dollars par année.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements: Marc-André Gosselin, 514 978-9733, [email protected]