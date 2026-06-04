Sondage SOM : les Québécois•es réclament un engagement fort en faveur de l'alimentation scolaire

À quelques mois des élections, La Cantine pour tous demande aux partis politiques de faire de l'alimentation scolaire une priorité nationale

MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ - Alors que se termine le Forum Nourrir l'avenir sur l'alimentation scolaire pour tous, et à quelques mois des élections provinciales, La Cantine pour tous lance un appel clair à l'ensemble des partis politiques : faire de l'alimentation scolaire une priorité nationale et s'engager envers des mesures concrètes pour rendre les repas scolaires accessibles à toutes les familles.

Selon un sondage réalisé par SOM auprès de 1 060 Québécois•es, 88 % estiment qu'il est important que le gouvernement s'assure que tous les enfants aient accès à un dîner scolaire sain à l'école primaire. De plus, 85 % se disent favorables à un programme permettant aux parents de payer selon leurs moyens.

Ce que révèle le sondage SOM :

88 % des Québécois•es jugent important que le gouvernement s'assure que tous les enfants aient accès à un dîner scolaire sain à l'école primaire;

72 % considèrent que l'accès à des repas sains à l'école devrait être une priorité importante lors des prochaines élections provinciales;

85 % sont favorables à un programme permettant aux parents de payer les repas scolaires selon leurs moyens;

60 % privilégient un modèle de contribution flexible selon les revenus des familles, comparativement à 21 % qui préfèrent la gratuité universelle et 14 % un modèle au prix du marché

« Les résultats révèlent que l'alimentation scolaire est un enjeu qui rassemble bien au-delà des familles ayant des enfants à l'école primaire. Par ailleurs, le niveau d'appui observé au programme de dîners scolaires est élevé dans toutes les couches de la population québécoise », souligne Vincent Bouchard, vice-président marketing, associé chez SOM.

«Les résultats sont sans équivoque. Les Québécois•es souhaitent que l'alimentation scolaire fasse partie des priorités gouvernementales. À quelques mois des élections, nous invitons tous les partis à prendre un engagement clair afin que chaque enfant puisse avoir accès à un repas sain à l'école », affirme Thibaud Liné, directeur général de La Cantine pour tous.

« L'alimentation scolaire est une mesure rassembleuse, concrète et profondément humaine. Investir dans l'accès aux repas à l'école, c'est investir dans la réussite éducative, la santé des enfants et le soutien aux familles » ajoute-t-il.

Le sondage montre également que l'approche développée par La Cantine pour tous rejoint les préférences de la population. Six Québécois•es sur dix privilégient un modèle où la contribution des familles varie selon leur capacité de payer, comparativement à 21 % qui favorisent la gratuité universelle et à 14 % qui optent pour un modèle au prix du marché.

Cette prise de position survient alors que plusieurs acteur•trices du milieu sont réunis au Forum Nourrir l'avenir afin de réfléchir à l'avenir de l'alimentation scolaire au Québec et au Canada.

Lors du Forum, La Cantine pour tous présente son modèle développé au Québec : une approche universelle, non stigmatisante et basée sur une contribution volontaire selon les moyens des familles. Ce modèle permet à tous les enfants de manger ensemble, dans la dignité, peu importe la réalité financière de leur foyer.

« Lorsqu'on adapte la contribution à la réalité des familles, on réduit les obstacles financiers tout en préservant la dignité de chacun. C'est une approche qui favorise la participation et qui fait ses preuves sur le terrain depuis bientôt dix ans », ajoute Thibaud Liné.

Pour La Cantine pour tous, l'alimentation scolaire représente bien plus qu'un repas : il s'agit d'un levier structurant pour soutenir les enfants, les familles et les communautés, tout en renforçant un réseau d'organisations d'économie sociale qui préparent les repas partout au Québec.

« Rarement observe-t-on un appui aussi fort à une mesure sociale. Les résultats démontrent que la population québécoise est prête à soutenir des solutions concrètes pour améliorer l'accès aux repas scolaires. Les décideurs disposent aujourd'hui d'un signal clair pour passer à l'action », souligne Benoist De Peyrelongue, président du conseil d'administration de La Cantine pour tous.

À propos du sondage

Le sondage web a été réalisé par SOM du 9 au 14 avril auprès de 1 060 répondant•es québécois•es. Les données ont été pondérées afin d'assurer leur représentativité selon l'âge, le genre, la scolarité, la langue maternelle, la taille du ménage et la région de résidence.

À propos de La Cantine pour tous

La Cantine pour tous existe parce que se nourrir ne devrait jamais être un privilège. Nous croyons qu'une alimentation responsable, saine et accessible doit être possible pour tout le monde, partout au Québec.

La Cantine pour tous rassemble, au sein d'un collectif d'économie sociale et solidaire, des OBNL qui offrent des solutions alimentaires.

Ensemble, nous offrons des repas abordables. Nous déployons des programmes dans les écoles primaires et à domicile, adaptés aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité.

À l'heure actuelle, l'organisme connaît une croissance importante et est soutenu par le gouvernement du Québec et ses partenaires œuvrant en santé et en éducation, qui ont à cœur de favoriser son développement. La Cantine pour tous aspire à devenir un modèle pour l'accessibilité à la sécurité alimentaire.

SOURCE La Cantine pour tous

Renseignements et demande d'entrevues : Chloé Plénet, directrice des communications, La Cantine pour tous, 514 677-7451, [email protected]