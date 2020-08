Plus des trois quarts des employés affirment que la compétitivité entre les collègues est au même degré qu'il y a un an

TORONTO, le 5 août 2020 /CNW/ - Bien que de nombreuses équipes continuent de travailler à distance, le sentiment de compétition en milieu de travail est toujours bien vivant, selon une nouvelle recherche de Robert Half, cabinet de recrutement mondial. Plus des trois quarts des professionnels interrogés (81 %) ont déclaré que le niveau de compétition entre les employés de leur entreprise est le même qu'il y a un an. Plus d'un participant sur dix (13 %) a signalé un accroissement du niveau de compétition, tandis que seulement 6 % d'entre eux ont fait part d'une diminution à ce chapitre.

« Étant donné qu'une saine compétition en milieu de travail peut mener à une augmentation de l'engagement et de la productivité, ainsi qu'à une amélioration du rendement, il est excitant de voir que c'est possible, même lorsque votre effectif n'est pas physiquement ensemble », a déclaré David King, président de district principal de Robert Half au Canada.

Que les personnes travaillent sur place ou à distance, il existe des stratégies efficaces que les gestionnaires et le personnel peuvent mettre en œuvre pour favoriser un niveau de compétition sain entre les membres d'une équipe, tout en faisant la promotion de la camaraderie et d'une culture de collaboration », a ajouté M. King.

Robert Half offre trois conseils pour encourager une saine compétition entre des membres dispersés d'une équipe :

Créer un défi virtuel. Organisez un concours amical où les employés peuvent gagner le droit de se vanter ou un petit prix, comme un chèque-cadeau ou un don à un organisme de bienfaisance de leur choix. Déterminez l'objectif pour décider si le défi sera lié au rendement ou s'il sera principalement récréatif. Prendre le temps de célébrer. Organisez un appel vidéo pour souligner les réalisations individuelles et d'équipe et envisagez de faire livrer des gâteries aux employés les plus performants. Récompenser les employés peut relever le moral et inspirer une croissance continue. Soyez à l'affût de la tricherie. Les travailleurs peuvent se sentir obligés de faire leurs preuves dans le contexte actuel, mais cela ne devrait jamais se faire aux dépens d'eux-mêmes ou des autres. Les comportements négatifs, comme le fait de ne pas communiquer avec les autres ou s'attribuer le mérite du travail des autres, sont des signes que la compétition pourrait avoir dérapé.

Au sujet du sondage

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante du 7 au 30 juillet 2020. Il regroupe les réponses de plus de 500 employés canadiens âgés de 18 ans ou plus qui travaillent habituellement dans des bureaux.

Robert Half

Fondée en 1948, Robert Half est la première et plus grande firme de recrutement de personnel spécialisé au monde. L'entreprise compte plus de 300 bureaux de dotation en personnel dans le monde et offre des services d'embauche et de recherche d'emploi à l'adresse roberthalf.ca. Pour d'autres conseils de carrière et de gestion, consultez le blogue de Robert Half à l'adresse roberthalf.ca/blogue.

SOURCE Robert Half Canada

Renseignements: Allison Morris-Rosnak, 647 956-6221, [email protected]

Liens connexes

http://www.rhii.com