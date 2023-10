Sondage réalisé auprès du personnel de soutien scolaire partout au Québec - 12 % du personnel de soutien scolaire fréquente les banques alimentaires

MONTRÉAL, le 1er oct. 2023 /CNW/ - Ce matin, le secteur scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) - principal regroupement syndical d'employé-es de soutien scolaire au Québec -, dévoile les chiffres d'un sondage déployé auprès de ses 35 000 membres au cours du dernier mois afin de mieux connaitre leurs conditions de vie économique.

« Sept mille personnes ont rempli le sondage, soit 20 % de nos membres. Et les résultats sont accablants : les employé-es de soutien scolaire vivent une grande précarité économique quotidienne et les offres salariales actuelles du gouvernement du Québec ne feront qu'aggraver cette situation », déclare Annie Charland, présidente du secteur scolaire de la FEESP-CSN.

Voici les données que l'organisation syndicale juge alarmantes :

52 % des répondantes et des répondants affirment que leur emploi de soutien scolaire ne leur permet pas de combler leurs besoins de base mensuels comme le logement, l'alimentation, le chauffage et l'électricité ;

65 % des personnes répondantes sont mises à pied pendant la période estivale. De cette proportion, 39 % doivent occuper un autre emploi durant cette période afin de combler leurs besoins de base mensuels ;

19 % d'entre elles doivent occupent un autre emploi pendant l'année (excluant la période estivale) afin de pourvoir à leurs besoins de base mensuels ;

78 % déclarent vivre d'une paye à l'autre ;

12 % ont eu recours aux banques alimentaires dans la dernière année en raison de leur situation financière difficile ;

Et finalement, 50 % des personnes interrogées soutiennent que dans la dernière année, elles n'ont jamais eu la capacité financière d'épargner pour des projets tels que la retraite ou les études des enfants tandis que 41 % d'entre elles ont répondu y être parfois parvenues.

« Ce que ces chiffres nous disent, c'est que les emplois en soutien scolaire sont sous-payés et extrêmement précaires. Qui veut venir travailler dans ces conditions ? Et qui veut rester ? On l'a vu dans les derniers mois, un autre sondage que nous avons effectué auprès des gens que nous représentons nous apprenait qu'environ 40 % d'entre eux songeaient à quitter le réseau scolaire en raison des mauvaises conditions de travail », déplore Mme Charland.

Des salaires qui, bien souvent, ne permettent pas de garder la tête hors de l'eau

Frédéric Brun, vice-président de la FEESP-CSN, rappelle que les employé-es de soutien scolaire sont parmi les moins bien payés du secteur public. « Selon les dernières données à jour du Conseil du trésor, en 2020-2021, le salaire annuel brut moyen d'un employé de soutien scolaire était de 24 284 $, tous statuts d'emploi confondus (occasionnel, temps partiel, temps plein). Si on prend certains titres d'emploi plus précis, on parle de 17 503 $ pour les éducatrices en service de garde, de 36 282 $ pour les concierges, de 27 482 $ pour les secrétaires d'école, de 23 613 $ pour un ouvrier spécialisé comme un peintre, de 7 306 $ pour les surveillants d'élèves, de 18 785 $ pour les préposé-es aux élèves handicapés, de 11 891 $ pour les aides générales de cuisine, de 40 400 $ pour les techniciens en travaux pratiques. Les chiffres le disent ; on voit bien que ce sont des emplois sous-payés, précaires, souvent à horaires brisés. Et les offres gouvernementales sur la table en ce moment ne leur permettent pas de garder la tête hors de l'eau. Au contraire, c'est comme si on voulait les forcer à garder la tête sous l'eau », s'indigne le vice-président.

Les employé-es de soutien s'appauvrissent pendant que les membres du gouvernement s'enrichissent

Le premier vice-président de la CSN, François Enault, rappelle que la semaine dernière, plus de 100 000 travailleuses et travailleurs du secteur public ainsi que des gens qui les appuient étaient dans les rues de Montréal pour signifier au gouvernement du Québec de refaire ses devoirs.

« Depuis deux semaines, la tournée de consultation sur la grève a débuté et TOUS les syndicats qui ont tenu leur vote jusqu'à maintenant se sont prononcés en faveur de la grève. Et ce matin, on voit des chiffres comme ça, qui touchent des dizaines de milliers de travailleuses et de travailleurs qui s'appauvrissent constamment. Pendant ce temps, les membres du gouvernement continuent de s'enrichir puisqu'ils se sont voté une hausse salariale de 30 % pour un an et de seriner que les offres salariales gouvernementales couvrent l'inflation. Mais rappelons que, malgré tout ce que peuvent dire Sonia LeBel et François Legault, l'inflation prévue par le ministre des Finances est de 16,4 % pour la période de 2022 à 2027, soit 7,4 % de plus que les offres gouvernementales présentement sur la table. Et rappelons également que le gouvernement s'est privé de milliards de dollars récemment avec ses baisses d'impôts et ses chèques de 500 $ aux ménages. Quand le gouvernement le veut, il trouve l'argent dont il a besoin. La pandémie en a été une démonstration éloquente. Ce qui nous amène à poser la question suivante : est-ce que la CAQ croit aux services publics ? À voir comment ils traitent les travailleuses et les travailleurs qui les donnent, ces services publics, on en doute de plus en plus », termine M. Enault.

