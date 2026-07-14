Sondage RBC Assurances : Le bien-être des employés atteint un nouveau creux alors que les pressions financières pèsent sur les Canadiens

Dans un contexte où les pressions financières continuent d'affecter la santé physique et mentale des Canadiens, l'assurance collective demeure l'un des meilleurs moyens pour les employeurs de soutenir leurs employés, et pourtant, ceux qui en ont le plus besoin n'exploitent pas toujours la totalité de sa valeur.

TORONTO, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Selon les résultats d'un sondage mené par RBC Assurances, le bien-être des employés au Canada a diminué dans tous les paramètres au cours de la dernière année. L'étude montre que le niveau global de bien-être des Canadiens considéré comme excellent ou bon a chuté de 9 points de pourcentage, passant de 65 % en 2025 à 56 % en 2026. Cette tendance à la baisse est uniforme dans tous les aspects du bien-être :

Santé mentale : diminution de 7 points : 52 % (2026) contre 59 % (2025)

Santé physique : diminution de 6 points : 53 % (2026) contre 59 % (2025)

Santé financière : diminution de 2 points : 42 % (2026) contre 44 % (2025)

Les baisses les plus marquées sont observées chez les travailleurs âgés de 18 à 34 ans, dont la note de bien-être globale d'une année sur l'autre a chuté de 18 points (passant de 67 % à 49 %), et les notes de santé mentale ont chuté de 14 points (passant de 56 % à 42 %).

Toutefois, les défis ne touchent pas seulement les jeunes générations : les travailleurs de 55 à 65 ans - traditionnellement la cohorte la plus satisfaite - sont également touchés par des baisses. Le bien-être global a perdu 8 points et la santé mentale, 11 points.

Malgré la baisse du bien-être, les données font ressortir le besoin d'avoir des garanties collectives complètes comme solution claire. Les employés ayant accès à une assurance collective ont déclaré avoir des niveaux plus élevés de bien-être global et de santé mentale, physique et financière. Ils sont également nettement plus nombreux (64 %) à estimer que la culture d'entreprise favorise leur santé et leur bien-être comparativement à ceux qui n'en ont pas (46 %).

« Les Canadiens font face à de réelles pressions après quelques années difficiles et cela se ressent dans leur quotidien », a déclaré Tony Bruin, chef, Assurance collective, RBC Assurances. « Ce qui est encourageant, c'est que les employeurs qui s'impliquent et rendent ces avantages disponibles et accessibles obtiennent des résultats concrets. Aujourd'hui, l'enjeu ne réside pas seulement dans le fait d'offrir une couverture, mais aussi de s'assurer que les employés comprennent réellement ces avantages et savent les utiliser. »

Quels sont les plus grands obstacles au bien-être des employés ?

La hausse du coût de la vie est le principal obstacle : 51 % des répondants disent que c'est surtout ce qui les empêche d'investir dans leur bien-être. Les employés handicapés le ressentent encore davantage : 60 % d'entre eux mentionnent la hausse du coût de la vie comme un obstacle majeur.

En ce qui concerne les aspects que les Canadiens souhaitent le plus améliorer, la forme physique (57 %), l'alimentation et la nutrition (48 %) et la qualité du sommeil (47 %) sont de grandes priorités. Cependant, les facteurs qui ont la plus grande incidence sur le bien-être sont la qualité du sommeil (66 %), la forme physique (55 %) et la sécurité financière (54 %).

Pour que le personnel se sente solide et bien soutenu, il faut moderniser le modèle d'avantages sociaux traditionnels en proposant des solutions adaptées aux besoins uniques des employés. Par exemple, les programmes de premier plan sont de plus en plus conçus pour répondre aux besoins de l'ensemble des employés, du soutien à la santé des femmes - souhaité par 74 % des femmes interrogées - ou de la garantie d'une couverture accessible à tous, quels que soient les niveaux de revenus et les étapes de la vie, tout en apportant une valeur ajoutée concrète aux employés.

« Les programmes d'avantages sociaux sont particulièrement efficaces lorsque les deux parties s'impliquent : les employeurs investissent dans une couverture adaptée et facilitent son utilisation ; de l'autre, les salariés reconnaissent la valeur de ces avantages et choisissent d'en bénéficier, souligne M. Bruin. Lorsque les employés comprennent les avantages dont ils peuvent bénéficier et ont le sentiment que ceux-ci ont été conçus en tenant compte de leurs besoins réels, les données montrent qu'ils se sentent mieux accompagnés - et cela compte pour tout le monde. »

Pour en savoir plus, rendez-vous à rbcassurances.com/assurance-collective.

À propos du sondage de RBC Assurances

Ces quelques conclusions sont tirées d'un sondage effectué par Ipsos pour le compte de RBC Assurances. Le sondage a été mené auprès d'un échantillon de 1 001 travailleurs canadiens, membres du panel Ipsos iSay, entre le 3 et le 5 mars 2026. La précision des sondages en ligne est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont exacts à ± 3,8 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble de la population canadienne âgée de 18 à 65 ans avait été sondée. Les intervalles de crédibilité sont plus importants dans des sous-ensembles de la population.

À propos de RBC Assurances

RBC Assurances® offre un vaste éventail de conseils et de solutions d'assurance vie, maladie, habitation, automobile et voyage, de patrimoine, d'assurance collective, de rente et de réassurance, ainsi que des services d'assurance crédit et entreprise à une clientèle composée de particuliers, d'entreprises et de groupes. RBC Assurances est la marque descriptive des entités administratives en assurance de la Banque Royale du Canada, qui est la plus grande banque au Canada, et l'une des plus importantes au monde de par sa capitalisation boursière. RBC Assurances compte plus de 2 700 employés servant près de 5 millions de clients dans le monde. Pour en savoir plus, veuillez visiter rbcassurances.com.

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Cody Medwechuk, Communications, RBC Assurances

SOURCE RBC Assurances