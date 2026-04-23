TORONTO, le 23 avril 2026 /CNW/ - RBC Assurances a remporté deux distinctions lors de la remise des prix Digital CX Awards de The Digital Banker. Ces réalisations témoignent de son engagement à offrir une expérience numérique exceptionnelle et des solutions innovantes axées sur le conseiller. Les prix soulignent tous deux la récente refonte du Centre des ressources de vente, qui marque une étape importante dans le processus global de transformation numérique de RBC Assurances.

Utilisation exceptionnelle des modes de prestation numériques pour une Expérience client améliorée - Assurances

Transformation exceptionnelle de l'Expérience client numérique dans le secteur de l'assurance (Amérique du Nord)

Qu'est-ce que le Centre des ressources de vente ?

Le Centre des ressources de vente permet aux conseillers en assurance externes d'accéder, en un seul endroit, à tout ce dont ils ont besoin pour vendre des produits RBC Assurances, à savoir des formules, de l'information sur les produits et des documents de marketing.

Partenariat avec les conseillers

Ces distinctions reflètent l'approche axée sur les relations adoptée par RBC Assurances en matière d'innovation numérique. En mettant en œuvre des événements de vente, des tests utilisateurs et des analyses, l'équipe a cerné les points de friction qui ralentissaient le travail des conseillers. Afin d'y remédier, cette refonte offre une recherche de contenu plus rapide et plus intelligente ainsi que des flux de travail simplifiés, tout en respectant les normes de RBC en matière de sécurité, de conformité et d'accessibilité. En réalisant la conception à l'interne, RBC Assurances a créé un système souple et modulaire, conçu pour la vitesse, capable de s'adapter facilement à l'évolution des besoins de l'entreprise.

Retombées mesurables

Mesures de la mobilisation :

Hausse de 46 % de l'utilisation par les conseillers

27 fois plus de pages consultées

Résultats commerciaux :

Réduction du fardeau administratif permettant d'améliorer les entretiens avec les clients

Réduction du volume d'appels aux équipes de soutien

Rationalisation des opérations permettant des mises à jour plus rapides et plus fréquentes, à moindre coût

Évolutivité favorisant la mise en œuvre de futures améliorations de la plateforme

Point de vue de la direction

« À titre d'indispensables partenaires, les conseillers jouent un rôle central dans la prestation de conseils en assurance aux clients », déclare Vik Luthra, chef de la stratégie, du numérique et des données, RBC Assurances. « Bien qu'il s'agisse d'une étape importante, le lancement d'une nouvelle technologie ne suffit pas à lui seul à résoudre tous les problèmes. La réinvention de notre parcours numérique est un engagement intentionnel et continu. Les conseillers et les clients peuvent s'attendre à un flux continu de nouvelles fonctionnalités, de capacités améliorées et de renseignements utiles, le tout à un rythme de plus en plus soutenu. »

À propos de RBC Assurances

RBC Assurances® offre un vaste éventail de conseils et de solutions en matière d'assurance vie, maladie, habitation, automobile, voyage, et collective, de rente, de patrimoine et de réassurance, ainsi que des services d'assurance crédit et entreprise, à une clientèle composée de particuliers, d'entreprises et de groupes. Elle est le nom commercial des entités administratives en assurance de la Banque Royale du Canada, la plus grande banque au Canada, et l'une des plus importantes au monde de par sa capitalisation boursière. Avec ses 2 700 employés servant tout près de 5 millions de clients dans le monde, RBC Assurances est la plus importante compagnie d'assurance détenue par une banque canadienne. Pour en savoir plus, veuillez visiter rbcassurances.com.

Renseignements :

Jana Lepp, Communications, RBC Assurances, 437 224-4057

Pour en savoir plus sur les initiatives de transformation numérique de RBC Assurances ou pour organiser un entretien avec Vik Luthra, veuillez communiquer avec Jana Lepp.

SOURCE RBC Assurances