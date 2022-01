KPMG au QUÉBEC dévoile les résultats de son enquête « Focus Québec 2025 »

MONTRÉAL, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Des stratégies de développement durable et des chaînes d'approvisionnement solides sont essentielles pour soutenir la croissance et la prospérité des entrepreneurs québécois, selon les conclusions de l'enquête Focus Québec 2025 menée par KPMG au Québec auprès d'entreprises de la province.

« Focus Québec 2025 démontre à quel point les entrepreneurs du Québec sont prêts à voir grand, tant du point de vue organisationnel qu'opérationnel. Les entreprises du Québec, peu importe leur taille, sont indispensables à la croissance de la province et il nous paraît essentiel de les soutenir face à ces enjeux primordiaux. Ensemble, nous travaillerons pour assurer la prospérité de notre économie », ajoute Benoit Lacoste Bienvenue, Associé directeur régional, KPMG Canada, Province de Québec.

Plus de la moitié des entreprises répondantes concèdent ne pas avoir d'objectif ou de politique de développement durable en place. Pourtant, 68 % des répondants, à titre de consommateurs, se disent influencés par les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur choix de consommation. De plus, 67 % des répondants affirment que les facteurs ESG sont importants dans le choix de leur employeur.

« La conscientisation des entrepreneurs aux critères ESG dévoilée par l'étude Focus Québec 2025 de KPMG offre de nombreuses opportunités en termes de croissance et de mobilisation de la main-d'œuvre pour les entreprises du Québec. Il est important de s'appuyer sur nos forces en matière de recherche et d'innovation, ainsi que d'encourager nos entrepreneurs à collaborer et à échanger, pour se démarquer sur les marchés nationaux et internationaux », déclare le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon.

Près de la moitié des répondants affirme devoir repenser leur réseau de distribution en raison des changements de comportement des consommateurs. D'ailleurs, 73 % des répondants, eux-mêmes consommateurs, affirment désormais privilégier l'achat en ligne et souhaitent une livraison rapide et gratuite.

Pour s'assurer que les organisations soient en mesure de répondre aux besoins de leurs clients, les solutions sont : positionner les centres de distribution plus proches des consommateurs, identifier les produits les plus vendus et les plus livrés ou encore conserver un inventaire plus important d'un nombre restreint des produits les plus vendus. Une optimisation du réseau de distribution peut mener à une réduction de 5 à 10 % des coûts opérationnels.

Des analyses poussées des résultats de l'enquête par région se poursuivront au cours de l'année 2022 et seront dévoilées dans l'ensemble de la province aux entrepreneurs. Une série de rencontres sera organisée en collaboration avec des entreprises établies dans la région, des établissements d'enseignement et d'autres partenaires d'affaires pour favoriser le partage de bonnes pratiques. Ces événements auront notamment lieu dans les villes de Sherbrooke, Québec, Drummondville, Montréal, Lévis, Saint-Georges ainsi que dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Montérégie.

« Des solutions émergent et nous permettent de passer de la sensibilisation à l'action. Ces grands défis offrent des éléments de différenciation importants dont les entreprises doivent prendre avantage. En tant qu'accélérateur de croissance, nous voulons contribuer à voir émerger ces nouveaux leaders », ajoute Pierre Marcouiller, président chez NEXCAP.

Faits saillants du sondage

Plus de la moitié des entreprises répondantes n'ont pas d'objectif ni de politique de développement durable.

68 % des répondants se disent influencés à titre de consommateur par les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Les facteurs ESG qui influencent le plus les répondants sont notamment le soutien de l'économie locale et des emplois locaux ainsi que le choix de matériaux recyclables et/ou compostables.

72 % des répondants considèrent une organisation comme un employeur de choix lorsque celle-ci prend position sur un enjeu de société en accord avec leurs valeurs.

76 % des entreprises répondantes affirment que le développement durable est un facteur important dans le développement de nouveaux produits.

Près de la moitié des répondants affirment devoir revoir leur réseau de distribution : essentiellement afin de réduire les coûts totaux de la chaîne d'approvisionnement (bénéfice important pour 72 % des répondants) et satisfaire les besoins changeants des consommateurs.

73 % des répondants affirment acheter en ligne dès que possible et souhaitent une livraison rapide et gratuite.

À propos de l'enquête Focus Québec 2025

Parmi les 767 répondants au sondage, 64 % d'entre eux exercent un poste exécutif dont 200 sont des présidents. Les données recueillies entre le 29 septembre et le 1er novembre 2021 sur l'ensemble du territoire québécois proviennent d'entreprises de toutes tailles et de secteurs variés.

Pour plus d'informations, visitez le site Internet Projet Focus Québec 2025.

KPMG au Québec

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils, est une société à responsabilité limitée. KPMG au Québec compte plus de 1400 professionnels et employés dans 6 bureaux au Québec, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG est reconnu pour être un employeur de choix et pour offrir l'un des meilleurs lieux de travail au pays. Pour connaître les possibilités d'emploi et soumettre votre candidature, visitez le site Espace carrières de KPMG.

Le cabinet est établi en vertu des lois de l'Ontario et est un cabinet membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie.

Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus de renseignements : home.kpmg/ca/fr.

Collaborateurs

L'enquête Focus Québec 2025 peut compter sur les collaborateurs suivants dans les différents événements à venir (calendrier des événements) : Steve Girardin, président et chef de la direction chez Micro Bird, Marc Dutil, président et chef de la direction chez Canam, Luc Boivin, président et directeur général chez Fromagerie Boivin, Stéphane Turbide, vice-président, innovation et solution d'affaires chez Harnois Énergies ainsi que Jean Guilbault, vice-président, ventes et marketing chez Kinova et Frédéric Verreault, directeur exécutif - développement corporatif, Chantiers Chibougamau.

SOURCE KPMG au Québec

Renseignements: veuillez communiquer avec : KPMG au Québec, Geneviève Lafaille, Directrice principale, Communications, 514 985-1274, [email protected]; TACT, Malika Paradis, 418 529-3223, poste 232, [email protected]