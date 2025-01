SONDAGE - L'INTÉGRATION TECHNOLOGIQUE DANS LE SECTEUR MANUFACTURIER DEMEURE UN ENJEU MAIS DES SOLUTIONS SONT À PORTÉE DE MAIN

MONTRÉAL, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Malgré les avancées faites au cours des dernières années, il demeure difficile pour plusieurs entreprises manufacturières d'intégrer les nouvelles technologies dans leur production. Alors que 94 % des entreprises ont entamé leur processus de transformation numérique, il est clair que la volonté d'investir dans des technologies de fabrication avancées est là. Cependant, des obstacles comme le manque de travailleurs qualifiés ou encore les difficultés à intégrer les technologies dans les systèmes et les processus existants représentent encore un frein à cette transformation.

C'est ce que révèle un sondage mené en 2024 par Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) auprès de 109 entreprises manufacturières du réseau de MEQ, dans le but de brosser un portrait spécifique de l'intégration des technologies dans le secteur manufacturier. Il s'agit de la deuxième édition de cette enquête.

La pénurie de main-d'œuvre à nouveau un frein à l'implantation de nouvelles technologies

Alors qu'il y a près de 13 000 postes encore vacants dans le secteur manufacturier, les impacts de la pénurie de main-d'œuvre continuent de se faire ressentir dans cette industrie. Même si la pénurie est moins souvent citée comme un incitatif à l'adoption de technologies par les entreprises (69 % en 2023, contre 49 % en 2024), le manque de travailleurs qualifiés représente l'obstacle le plus important à l'implantation de technologies avancées, pouvant ainsi retarder ou même annuler certains projets d'envergures. En plus du manque de main-d'œuvre pour utiliser les technologies de pointe, plus de 30 % des répondants n'ont également pas accès à des travailleurs, à l'interne ou à l'externe, dédiés à la transformation numérique.

Les incitatifs favorisant le plus l'adoption de la technologie en entreprise sont la volonté d'accroître la profitabilité et de mettre de l'avant une culture d'entreprise innovante. Le manque d'information sur les technologies qui sont disponibles et les moyens de les intégrer aux opérations se taille une place en 3e position des principaux obstacles qui empêchent les entreprises d'investir dans les technologies de pointe.

Favoriser l'adoption des technologies en facilitant l'aide gouvernementale

L'accès au financement pour l'intégration de nouvelles technologies s'est amélioré alors que 66 % ont qualifié de très facile ou facile leurs démarches (56 % en 2023).

Cela dit, des défis persistent. Pour faciliter l'accès, les entreprises ayant répondu au sondage mettent en avant trois actions concrètes que les gouvernements pourraient entreprendre pour stimuler l'adoption de nouvelles technologies. Elles nomment de façon prioritaire les suivantes :

Fournir davantage de financement direct et/ou de crédits d'impôt pour encourager les investissements dans les technologies de fabrication avancées. Mieux arrimer les politiques en matière d'immigration aux besoins de main-d'œuvre du secteur manufacturier. Fournir davantage de financement direct et/ou de crédits d'impôt pour soutenir la formation de la main-d'œuvre par les employeurs.

Citations

« L'intégration de technologies avancées est une solution importante pour soutenir l'augmentation de la productivité du secteur manufacturier. Cependant, pour que la transformation se fasse pleinement, il est essentiel que les entreprises aient le soutien financier approprié et la main-d'œuvre en quantité suffisante. Face aux défis actuels du secteur, il est nécessaire que les gouvernements mettent en place les meilleures conditions pour y arriver. » - Julie White, présidente-directrice générale, MEQ

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2023, il représente 12,8 % du PIB québécois ainsi que 85,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 214,8 milliards de dollars en 2023 et il emploie 503 600 personnes au Québec. Il y a 13 747 entreprises manufacturières au Québec.

