SONDAGE - GRÈVE DANS LE TRANSPORT FERROVIAIRE : RETARDS, AUGMENTATION DES COÛTS ET BAISSE DES VENTES À PRÉVOIR

MONTRÉAL, le 4 juin 2024 /CNW/ - Alors que la menace d'une grève plane sur transport ferroviaire (CN et le CPKC), 62 % des entreprises manufacturières québécoises affirment que l'impact d'une telle situation dans le transport ferroviaire entraînerait des conséquences graves ou significatives sur leurs activités. Pour les manufacturiers québécois, ce serait 106,6 M$ par jour en biens qui ne circuleraient pas sur les rails canadiens.

C'est ce qui se dégage d'un sondage mené par Manufacturiers et Exportateurs du Québec effectué en mai 2024, auprès de 92 entreprises manufacturières. Les résultats mettent en lumière l'importance stratégique et le caractère essentiel du transport ferroviaire dans le secteur manufacturier et pour l'économie québécoise.

Des impacts importants sur les activités des entreprises

Interrogés sur les conséquences d'une grève potentielle, presque tous les manufacturiers s'attendent à des retards de livraison (90.5 %), alors que près des deux tiers (64,3 %) s'attendent à une augmentation des coûts.

La réduction des ventes est aussi une des conséquences graves ciblées par près de 47,6 % des manufacturiers québécois. Finalement, une grève entraînerait aussi des répercussions sur la main-d'œuvre. Certaines entreprises (38,1%) devront potentiellement réduire les quarts de travail ou même procéder au licenciement de ressources.

Un impact financier certain

Les coûts pour les entreprises manufacturières québécoises qui subissent des impacts s'élèvent en moyenne à 305 000 $ par jour de grève, par entreprise. Ces chiffres sont une estimation moyenne des impacts totaux, combinant à la fois la baisse anticipée des revenus et l'augmentation des dépenses.

Cela dit, pour les manufacturiers d'ici, ce serait plus de 106 M$ par jour en biens qui ne circuleraient pas sur les rails canadiens.

Un enjeu réputationnel pour nos entreprises et notre économie

Ces nombreuses interruptions de services entraînent des conséquences directes sur les activités de nos entreprises et leur capacité à respecter leur engagement auprès de leurs fournisseurs et de leurs clients. De façon spécifique, les récentes grèves dans les infrastructures de transports ont eu un impact grave ou significatif sur la réputation des entreprises auprès des clients pour 35,9% des répondants.

Globalement, c'est l'image globale de notre économie qui subit des impacts réputationnels importants, avec 72,8% des entreprises qui jugent que les grèves à répétition ont exercé une influence négative sur l'opinion des investisseurs étrangers concernant le Canada.

Citation

« Les entreprises manufacturières font preuve d'une grande résilience devant la multiplication de ces grèves dans les infrastructures de transport. Cependant, il y a des limites à la prévention et aux plans de contingences. Nous sommes littéralement pris en otage par ces interruptions de services et celles-ci entraînent des conséquences réelles dans tous les secteurs et à tous les niveaux de la chaine d'approvisionnement. La menace d'une grève dans le secteur ferroviaire génère une forte incertitude et nous demandons à l'ensemble des acteurs, y compris le gouvernement fédéral, de tout faire pour éviter une telle situation. »

- Véronique Proulx, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 502 300 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,8 % des exportations. Il a généré des ventes globales de 213,1 milliards de dollars en 2023.

