FedEx améliore ses services numériques, sa main-d'œuvre pour « livrer le bonheur » aux Canadiens.

MISSISSAUGA, ON, le 2 nov. 2023 /CNW/ - La saison festive pointe le bout de son nez. Les Canadiens inventifs cherchent des astuces pour échapper à l'étau de l'inflation. Un sondage récent de FedEx Express lève le voile : 85 % des Canadiens ressentent une pression accrue sur leur portefeuille. Ils sont 37 % à vouloir freiner leurs dépenses, un bond par rapport aux 22 % de l'année précédente. Et la tendance du magasinage ? Le numérique ! Plus de la moitié (57 %) optent pour le clic plutôt que le magasin physique. Les raisons ? Pour 66 %, c'est la simplicité qui prime. Pour 59 %, c'est le gain de temps. Environ la moitié (46 %) aiment pouvoir comparer les produits à la loupe. Et pour un tiers (34 %), le web rime avec bonnes affaires. Des chiffres qui en disent long sur les habitudes d'achat des Canadiens pour cette fin d'année !

FedEx Express Canada 2023 (Groupe CNW/Federal Express Canada Corporation)

« L'inflation fait des vagues dans l'esprit des Canadiens », commence Ann-Marie McIntosh, haute figure de FedEx Express Canada. Elle poursuit : « Face à ces remous économiques, le magasinage en ligne se révèle être l'ancre des Canadiens. Ils veulent étirer chaque dollar de leur budget festif. » Pour elle, le numérique n'est pas qu'une tendance. C'est une aubaine. Les plateformes en ligne ? De véritables mines d'or pour des achats réfléchis et malins. Une révolution dans nos habitudes, en somme.

FedEx Express Canada, filiale de FedEx Corp (NYSE: FDX), fait état d'une enquête passionnante auprès du célèbre Forum Angus Reid. Leur mission ? Décortiquer les habitudes festives des Canadiens. Leurs découvertes ? Des pépites d'informations sur le comportement d'achat des habitants du pays de la feuille d'érable. Plongeons dans ces révélations :

Plus de 28 % des acheteurs en ligne ont subi un vol de colis, une augmentation par rapport à 24 % l'année précédente et de 20 % par rapport à 2021. Une grande majorité, soit 70 %, s'inquiète du risque de vol. Pour se prémunir, le suivi des colis et la consultation des avis de livraison sont courants. En effet, 61 % des acheteurs adoptent cette stratégie.

Malgré les inquiétudes liées au vol de colis sur les perrons, les achats en ligne restent stables. En effet, soixante-neuf pour cent des acheteurs en ligne s'attendent à maintenir leurs niveaux de dépenses actuels au cours des 12 prochains mois.

De plus, 61 % vérifient désormais la disponibilité avant d'acheter en ligne des articles non alimentaires, contre 56 % en 2022.

Le parc de véhicules électriques et les outils libre-service améliorés de FedEx répondent toujours mieux aux attentes des Canadiens.

Les Canadiens se tournent de plus en plus vers les achats en ligne. En parallèle, FedEx Express Canada évolue avec l'ajout de fourgons électriques à sa flotte. En juin, 50 véhicules électriques BrightDrop Zevo 600 ont été déployés à Toronto, Montréal et Surrey, avec 10 supplémentaires récemment à Surrey. Un sondage indique que 63 % des personnes voient d'un bon œil cette transition vers l'électrique. FedEx investit aussi depuis 2020 dans les vélos cargo électriques qqui ont été déployés dans plusieurs villes canadiennes. Agiles, ces vélos facilitent les livraisons en milieu urbain, réduisant la congestion et la pollution. Une démarche écoresponsable !

FedEx ne se contente pas d'investir dans des véhicules électriques. Elle améliore aussi l'expérience d'achat en ligne pour ses clients. Grâce à l'application FedEx, les clients suivent leurs colis, reçoivent une période de livraison estimative, gèrent les points de collecte et voient même une photo de confirmation pour les livraisons à domicile. Pas besoin de se connecter ! Une aubaine pour les acheteurs : 37 % d'entre eux vérifient le statut de leur colis quotidiennement après confirmation d'expédition. Une tranquillité d'esprit appréciée !

Possibilités d'emploi chez FedEx Express Canada

FedEx intensifie ses efforts de recrutement pour faire face à la demande croissante pendant la période des Fêtes. La société recherche activement des candidates et des candidats dans diverses régions du Canada. Les personnes intéressées peuvent postuler aux offres d'emploi sur la page Carrières FedEx Express Canada à l'adresse fedex.ca/carrieres.

« Contribuer à la joie des Canadiens pendant les Fêtes, c'est aussi faciliter leurs préparatifs, et FedEx y met tout son cœur avec ses investissements constants, a affirmé Ann-Marie McIntosh. La confiance que les Canadiens, particuliers comme entreprises, nous accordent à cette période cruciale est précieuse. Nous sommes mobilisés pour garantir à chacun des Fêtes sereines et joyeuses. »

Le sondage

L'enquête a été menée du 1er au 5 octobre 2023 avec un échantillon représentatif de 1 507 Canadiens en ligne qui sont membres du Forum Angus Reid, équilibré en termes d'âge, de sexe, de région et d'éducation selon le recensement du Canada. Les entretiens ont été menés en anglais et en français. À titre de comparaison seulement, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de +/-- 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

