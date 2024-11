Des outils numériques astucieux permettent de mieux suivre la livraison et de dissiper les inquiétudes touchant le vol de colis.

MISSISSAUGA, ON, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Federal Express Corporation, la plus grande entreprise de messageries au monde, a mené un sondage sur les achats des Fêtes. Selon son étude, les Canadiens ne laisseront pas l'inflation freiner leur élan festif cette année. Le dernier sondage de FedEx Canada sur les achats en ligne révèle leur détermination : plus de la moitié maintiendront leur budget des fêtes au niveau de l'an dernier, tandis 13 % comptent même augmenter leurs dépenses. La morosité économique ne ternira pas l'esprit des fêtes.

Federal Express Canada 2024 (Groupe CNW/Federal Express Canada Corporation)

Le sondage révèle une légère diminution du pourcentage de répondants anticipant une réduction de leurs dépenses pour les fêtes par rapport à l'année précédente. En 2023, 37 % avaient prévu de réduire leurs dépenses des fêtes en 2024, un chiffre désormais abaissé à 33 %. Parmi ceux qui envisagent cette diminution, l'inflation et l'augmentation du coût de la vie constituent les raisons principales pour 64 %, suivies de près par les dépenses de subsistance de cet hiver, qui concernent 56 % des répondants. Enfin, 34 % mentionnent la réduction du nombre de personnes à qui ils offriront des cadeaux cette année comme troisième raison.

Ann-Marie McIntosh, vice-présidente de la marque mondiale chez FedEx, affirme : « Malgré les contraintes financières qui restent préoccupantes, il est très encourageant d'observer une hausse de l'intention d'achat à l'approche des fêtes. Nos données révèlent que 66 % des Canadiens interrogés ne ressentent pas de stress lié aux achats des fêtes. Ils adoptent des stratégies éprouvées, telles qu'attendre les grandes promotions, mener des recherches et vérifier les personnes figurant sur leurs listes, pour optimiser leur budget de fin d'année. »

Tendance marquée : Les chapardeurs de colis continuent d'inquiéter, mais les outils de suivi numériques rassurent.

FedEx améliore l'expérience client en proposant divers outils numériques qui offrent une visibilité complète des expéditions, depuis l'entrepôt jusqu'à la porte du destinataire. L'application FedEx Mobile inclut des fonctionnalités telles que la preuve de livraison avec photo, des mises à jour quasi en temps réel et la possibilité de rediriger les colis vers des points de retrait, afin d'aider les acheteurs en ligne à réduire les risques de vol de colis durant cette période.

Quatre-vingt-un pour cent des répondants au sondage comptent se tourner vers des détaillants en ligne qui offrent des options de suivi des livraisons. Quatre personnes sur cinq ont utilisé des alertes et notifications de suivi au cours des 12 derniers mois. En outre, 25 % des consommateurs consultent l'état de leur envoi plusieurs fois par jour, soulignant ainsi l'importance de la transparence dans le suivi des colis.

Les vols de colis signalés ont diminué de 16 % en 2023 à 10 % en 2024. Les acheteurs n'en restent pas moins préoccupés par la menace des chapardeurs, à hauteur de 67 %. Néanmoins, 59 % d'entre eux persistent à faire leurs achats en ligne comme à l'habitude, en raison de la commodité du commerce électronique, estimée à 70 %. Par ailleurs, 42 % des personnes interrogées apprécient l'accès à des informations relatives à l'expédition, telles que la preuve de livraison avec photo, le suivi en temps réel, les applications mobiles et les notifications. En effet, 58 % utilisent les outils de suivi des livraisons comme principale méthode de protection contre le vol de colis.

Mme McIntosh déclare : « Les consommateurs canadiens, à la fois proactifs et férus de technologie, s'efforcent de répondre à leurs besoins avec efficacité. C'est pourquoi FedEx s'engage à perfectionner l'expérience client grâce à une panoplie d'outils numériques. Les fonctionnalités enrichies du suivi FedEx et de l'application FedEx Mobile assurent une visibilité accrue des expéditions, depuis l'entrepôt jusqu'à la porte du destinataire. La possibilité de consulter une preuve de livraison avec photo, de recevoir des mises à jour en quasi temps réel, de rediriger les colis vers des points de retrait, et bien plus encore, constitue quelques-unes des manières dont nous aidons les acheteurs en ligne à minimiser le risque de vol de colis cette saison. »

Autres conclusions du sondage 2024 sur les achats des Fêtes de FedEx Canada :

Vingt-quatre pour cent des répondants, déjà victimes de vol de colis, affirment que le nombre de marchandises volées au cours des 12 derniers mois a dépassé celui des années précédentes.

Vingt-neuf pour cent des victimes de vols survenus au cours des 12 derniers mois déclarent que ces vols ont eu lieu tandis qu'ils se trouvaient à la maison. Treize pour cent ont enregistré l'incident sur vidéo, et quatre pour cent ont indiqué qu'un voisin avait filmé le délit.

Les acheteurs des fêtes, à plus de 77 %, prévoient de débuter leurs achats avant décembre.

Les acheteurs, pour économiser, envisagent à 55 % de rechercher des promotions et 47 % d'entre eux achèteront en ligne pour obtenir le meilleur prix.

Profil du sondage

Le sondage a été mené du 9 au 11 octobre 2024 auprès de 1 517 Canadiens membres en ligne du Forum Angus Reid, équilibré en termes d'âge, de sexe, de région et de niveau d'éducation, pour représenter l'ensemble du Canada. Les entretiens ont eu lieu en anglais et en français. À titre de comparaison, un échantillon de cette taille aurait une marge d'erreur de +/-- 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Profil de Federal Express Corporation

Federal Express Corporation est la plus grande entreprise de messageries au monde. Elle offre une livraison rapide et fiable dans plus de 220 pays et territoires. Son réseau aérien et terrestre mondial accélère la livraison d'envois urgents à des heures et dates déterminées.

SOURCE Federal Express Canada Corporation

James Anderson, Conseiller en communication, FedEx Canada, 905-212-5372, [email protected]