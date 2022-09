Sondage électoral FCEI: les PME du Québec dressent leurs priorités, mais craignent d'être oubliées

MONTRÉAL, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) dévoile les résultats préliminaires de son sondage exclusif sur les élections provinciales, répondu par 787 entrepreneurs. Il met en lumière les priorités économiques que les PME du Québec voudraient voir incluses dans les plateformes des partis politiques :

Mettre en place des mesures pour contrer la pénurie de main-d'œuvre (77 %);

Réduire la paperasserie (68 %);

Améliorer le régime fiscal des PME fiscalité (64 %);

Aider les PME à contrer l'inflation (56 %);

Réduire la taille de l'administration publique (52 %).

« On a vécu un vent de solidarité de la population et des pouvoirs publics pour aider nos petites entreprises lors de la pandémie. Aujourd'hui, les PME font face à des enjeux de taille. Elles doivent affronter l'augmentation des coûts en étant freinées par la pénurie de main-d'œuvre. Tout cela alors qu'elles doivent aussi assumer le poids d'une fiscalité désavantageuse et d'une lourde paperasserie. Il y a plus de 250 000 PME au Québec et ce sont elles qui dynamisent l'économie de nos régions. Si on veut une économie forte, il est nécessaire que les enjeux des PME soient au cœur des plateformes des partis politiques », affirme François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Les PME doutent que leurs enjeux économiques soient traités convenablement

Fait marquant du sondage : 69 % des PME ne sont pas convaincues que les partis politiques porteront suffisamment attention à leurs enjeux économiques pendant la campagne électorale.

Pourtant, le plan de match économique qui sera mis en place pour les quatre prochaines années sera névralgique pour les PME du Québec. En effet, 65 % des entrepreneurs affirment que les décisions du gouvernement provincial font une grande différence pour leur entreprise.

« Plus de trois dirigeants de PME sur cinq mentionnent que les décisions du gouvernement du Québec font une différence pour leur entreprise. Voilà une démonstration qu'il est hautement stratégique d'inclure les enjeux économiques des PME dans les programmes politiques. Quand on constate le doute de la majorité des entrepreneurs québécois, il est encore plus important d'utiliser le reste de la campagne électorale pour parler de leurs priorités », ajoute monsieur Vincent.

Des actions à la portée de main d'un prochain gouvernement

Les actions sont à portée de main d'un prochain gouvernement pour aider les PME à affronter avec succès leurs principaux défis. En rappel, voici un résumé de certaines demandes prioritaires formulées par la FCEI :

Pénurie de main-d'œuvre

Diminuer la fiscalité des PME et améliorer les crédits d'impôt

Faciliter l'immigration

Fiscalité des PME

Régler l'injustice fiscale qui impose de 259 % les plus petites entreprises des secteurs des services et de la construction

Adopter un plan de réduction de la fiscalité des PME qui inclut une diminution des taxes sur la masse salariale de 30 % plus élevées que la moyenne canadienne

Réduction de la paperasserie

Adopter une loi-cadre

Améliorer la règle du 1 pour 1 pour limiter l'inflation réglementaire, dont le coût total est évalué à 8,2 G $ au Québec

« On en demande beaucoup aux entrepreneurs : on leur demande de croître, de s'exporter, de soutenir l'économie, d'appliquer de nouvelles règles, mais en même temps, on ne retire pas les embûches qui freinent leur envol. La campagne électorale est l'occasion d'ouvrir la voie du succès de nos PME et de notre économie », conclut François Vincent.

Méthodologie :

FCEI, Sondage éclair sur les élections au Québec, résultats préliminaires du 29 août au 2 septembre 2022, 787 répondants, marge d'erreur +/- 3,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Cell. : 514-817-0228, [email protected]