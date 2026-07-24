Sondage de PHC : les Canadiennes et les Canadiens consultent les courtiers hypothécaires pour leurs conseils, plus seulement pour leurs taux

La part des courtiers grimpe à 38 dans l'ensemble et à 48 chez les acheteurs récents d'une première propriété. La population canadienne, en effet, réclame de l'aide pour décoder les taux, les prêteurs et les options de prêt hypothécaire.

TORONTO, le 24 juill. 2026 /CNW/ -- Les Canadiennes et les Canadiens se tournent de plus en plus vers les courtiers hypothécaires, révèle une nouvelle étude de Professionnels hypothécaires du Canada. Les taux se multiplient, les prêteurs se bousculent et l'abordabilité se resserre, compliquant ainsi les décisions hypothécaires.

Les emprunteuses et les emprunteurs recherchent toujours un taux concurrentiel. Mais ils réclament désormais autre chose : des conseils, un choix de prêteurs et un accompagnement dans la démarche hypothécaire.

« Les Canadiennes et les Canadiens affrontent des décisions hypothécaires bien plus complexes qu'il y a quelques années : choisir un taux, choisir un prêteur, tenir la route financièrement », déclare Lauren van den Berg, présidente et directrice générale de Professionnels hypothécaires du Canada. « Notre étude le montre clairement : on reconnaît désormais aux courtiers hypothécaires bien plus que l'accès à des taux concurrentiels. On leur reconnaît des conseils et un accompagnement, du début à la fin. »

Les emprunteuses et les emprunteurs voient plus loin que le taux

Le meilleur taux motive encore la majorité : 54 % de la clientèle des courtiers l'invoque comme raison principale, 5 points de pourcentage de moins qu'en 2024. Suivent l'obtention de plusieurs soumissions (33 %), l'aide à comprendre les options et le processus hypothécaire (31 %) et les recommandations sur le choix du prêteur (26 %).

Le conseil pèse plus lourd encore chez les acheteuses et les acheteurs d'une première propriété. Ils sont 40 % à avoir consulté un courtier pour comprendre leurs options et la démarche, soit 14 points de plus qu'en 2024. Ils sont 28 % à invoquer les recommandations sur le prêteur, en hausse de 10 points, et autant à saluer un meilleur service à la clientèle, en hausse de 12 points.

« Les acheteuses et les acheteurs d'une première propriété tranchent la plus grande décision financière de leur vie en comparant des produits, des prêteurs et des critères d'admissibilité inconnus », explique Maxime Stencer, président de Professionnels hypothécaires du Canada. « Les données marquent un virage net : la clientèle veut toujours un taux concurrentiel, mais elle accorde également de l'importance aux conseils des courtiers pour trouver le prêt hypothécaire qui répond à ses besoins et mieux gérer son endettement à long terme. »

La clientèle des courtiers affiche aussi une satisfaction éclatante. Elles et ils sont 83 % à recommander leur courtier à un ami ou à un membre de leur famille, un sommet en cinq ans. Et 72 % des personnes ayant obtenu leur prêt actuel par un courtier comptent y revenir pour le prochain.

Les décisions hypothécaires se compliquent

Le rapport éclaire aussi le casse-tête des emprunteurs devant des anticipations de taux mouvantes. Le taux fixe domine toujours : 70 % en détiennent un, contre 26 % pour le taux variable, trois points de plus et une première remontée en trois ans. Parmi la clientèle à taux variable, 55 % voient leur versement suivre le taux préférentiel, et 45 % gardent un versement fixe.

Les personnes non propriétaires connaissent inégalement les grands outils d'épargne pour la mise de fonds. Elles sont 55 % à connaître le CELI, 53 % le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) et 43 % le Régime d'accession à la propriété (RAP). Une sur cinq n'en connaît aucun.

Ces outils servent bien davantage aux personnes sur le point d'acheter. Chez les non-propriétaires visant un achat d'ici deux ans, 67 % utilisent un CELI, 57 % le RAP et 48 % un CELIAPP. Chaque programme recueille ainsi de 16 à 26 points de plus chez ces acheteurs pressés que dans l'ensemble des non-propriétaires.

Les prêts hypothécaires inversés ferment le parcours d'accession à la propriété : beaucoup de Canadiennes et de Canadiens plus âgés les connaissent, mais bien peu y recourent. Chez les 55 ans et plus, 43 % en ont au moins une idée sommaire et 15 % envisageraient au moins un peu d'en contracter un. Un maigre 1 % en détient déjà un.

« Acheter une première maison, choisir entre taux fixe et taux variable, épargner pour une mise de fonds, soupeser des options d'emprunt pour plus tard : la décision hypothécaire s'est complexifiée, souligne Mme van den Berg. D'où l'importance grandissante de conseils avisés et professionnels. »

Bond Brand Loyalty a mené le sondage à l'appui du rapport : un questionnaire en ligne de 20 minutes, du 5 au 25 février 2026, auprès de près de 2 000 Canadiennes et Canadiens de toutes les régions.

Le rapport « L'Avantage des courtiers » est disponible ici.

Professionnels hypothécaires du Canada

Nous sommes l'association canadienne du secteur hypothécaire : plus de 15 000 membres et plus de 1 000 cabinets affiliés. Notre organisme sans but lucratif réunit courtières et courtiers hypothécaires, agentes et agents, banques, prêteurs, assureurs et fournisseurs de services, soit le plus vaste réseau hypothécaire au pays. Près de la moitié des acheteuses et des acheteurs d'une première maison au Canada confient leur prêt hypothécaire à un courtier.

Nos courtières et nos courtiers hypothécaires accompagnent chaque jour des milliers de Canadiennes et de Canadiens dans l'aventure la plus décisive de leur vie : acheter une propriété. Véritables guides financiers, ils taillent des solutions sur mesure et transforment le rêve d'un chez-soi en adresse bien réelle. Trouvez votre allié immobilier sur findmeaBroker.ca.

SOURCE Professionnels hypothécaires du Canada

Contact : Alan Ning, Affaires publiques, Professionnels hypothécaires du Canada, [email protected]