Le sondage, réalisé auprès de plus de 2 000 adultes, révèle que :

78 % estiment que la fraude hypothécaire crée un terrain de jeu inéquitable pour les acheteurs honnêtes, tandis que 64 % croient qu'elle fait augmenter les prix des logements.

58 % des Canadiens se disent préoccupés par la fraude hypothécaire, une proportion qui grimpe à 65 % chez ceux qui envisagent d'acheter une propriété d'ici les cinq prochaines années.

Près des deux tiers (65 %) des Canadiens croient que l'ARC devrait jouer un rôle dans la prévention de la fraude hypothécaire.

des Canadiens croient que l'ARC devrait jouer un rôle dans la prévention de la fraude hypothécaire. 72 % appuient l'idée de permettre aux prêteurs et aux courtiers hypothécaires de confirmer les renseignements sur le revenu directement auprès de l'ARC, une opinion partagée peu importe les préférences politiques des répondants.

« Ces résultats confirment ce que les professionnels hypothécaires constatent chaque jour sur le terrain : les Canadiens veulent un système plus juste et plus transparent qui protège les acheteurs honnêtes », a déclaré Lauren van den Berg, présidente et chef de la direction de Professionnels hypothécaires du Canada. « La fraude hypothécaire mine la confiance et fait grimper les coûts du logement pour tout le monde. La vérification des revenus par l'ARC est une solution pratique qui renforcera la confiance dans le marché immobilier et aidera à garantir que tout le monde joue selon les mêmes règles. Comme industrie, nous nous engageons à travailler avec le gouvernement afin de donner aux Canadiens l'assurance que leur processus hypothécaire est sécuritaire et équitable. »

La recherche met également en lumière des variations régionales, les Ontariens exprimant la plus grande inquiétude à l'égard de la fraude hypothécaire : 80 % des Ontariens croient que la fraude hypothécaire crée un terrain de jeu inéquitable pour ceux qui respectent les règles.

« Les Canadiens sont clairement préoccupés par le problème croissant de la fraude hypothécaire et veulent que des mesures soient prises pour y faire face », a déclaré Rob V. Budhwa, président et président du conseil d'administration de l'ACAHTC. « L'ACAHTC s'engage à lutter contre la fraude hypothécaire et appelle le gouvernement à concrétiser le système de vérification des revenus proposé. Il s'agit d'un outil nécessaire pour se protéger contre la fraude, qui continue de miner l'industrie hypothécaire canadienne et de faire grimper les coûts du logement. »

Le sondage a été mené en ligne auprès de 2 022 adultes canadiens entre le 21 et le 30 juillet 2025. Les données ont été pondérées en fonction du sexe, de l'âge et de la région afin de refléter la population canadienne.

Contexte

Les résultats de ce sondage s'inscrivent dans les discussions fédérales en cours visant à renforcer l'écosystème du logement au Canada. Au cours des deux dernières années, le gouvernement fédéral et l'ARC ont exploré des façons de mettre en place un outil numérique sécurisé de vérification des revenus, avec un fort appui de l'industrie hypothécaire et des groupes de consommateurs.

Élan fédéral autour de l'outil de vérification des revenus de l'ARC

Le budget 2024 incluait l'engagement du gouvernement fédéral à consulter l'industrie hypothécaire sur le développement d'un outil de vérification des revenus via l'ARC pour lutter contre la fraude hypothécaire. PHC a salué cette annonce, rappelant que pour chaque 1 $ perdu à cause de la fraude, il faut 4 $ aux prêteurs pour le récupérer, et a exprimé sa confiance dans des solutions collaboratives bénéfiques pour les acheteurs.

À l'automne 2024 , l'ARC a mené des consultations pancanadiennes, incluant des tables rondes et un questionnaire en ligne, afin de recueillir les commentaires des professionnels de l'industrie hypothécaire sur la conception d'un outil numérique sécurisé permettant de vérifier les revenus des emprunteurs et de réduire la fraude liée aux documents.

À la fin de 2024 , l'énoncé économique de l'automne indiquait que « l'ARC vise à commencer la mise en œuvre de cette mesure au début de 2025 » en référence à « un nouvel outil pour lutter contre la fraude hypothécaire ». En juillet 2025 , l'ARC a publié des résultats confirmant un fort appui de l'industrie pour un outil numérique sécurisé en temps réel (par portail ou API), permettant la validation des revenus avec le consentement de l'emprunteur. Les participants ont souligné des avantages comme l'accélération des approbations et la réduction de la fraude.

, l'énoncé économique de l'automne indiquait que « l'ARC vise à commencer la mise en œuvre de cette mesure au début de 2025 » en référence à « un nouvel outil pour lutter contre la fraude hypothécaire ». En , l'ARC a publié des résultats confirmant un fort appui de l'industrie pour un outil numérique sécurisé en temps réel (par portail ou API), permettant la validation des revenus avec le consentement de l'emprunteur. Les participants ont souligné des avantages comme l'accélération des approbations et la réduction de la fraude. À ce jour, aucune mise à jour n'a été donnée sur l'avancement de cet outil ni sur la volonté du gouvernement fédéral de continuer à respecter son engagement de lutter contre la fraude hypothécaire grâce à la vérification des revenus par l'ARC.

Nous appelons le gouvernement fédéral à redonner la priorité à cette initiative et à agir rapidement pour livrer un outil numérique de vérification des revenus, en fixant un échéancier clair dans le budget 2025 et en poursuivant les progrès déjà réalisés.

Pour voir le Rapport de vérification des revenus complet, visitez : HalteLaFraude.ca

À propos de Professionnels hypothécaires du Canada (PHC)

Nous sommes l'association de l'industrie hypothécaire au Canada, avec plus de 15 000 membres et plus de 1 000 entreprises membres. Nous sommes un organisme à but non lucratif représentant les courtiers et agents hypothécaires, ainsi que les banques, prêteurs, assureurs et fournisseurs de services, ce qui constitue le plus grand réseau au pays. Quarante-cinq pour cent des acheteurs d'une première maison au Canada choisissent un courtier pour leur hypothèque.

Nous sommes fiers d'être l'industrie qui offre aux Canadiens le choix lors de la décision financière la plus importante de leur vie et d'aider les gens à réaliser le rêve de devenir propriétaires. Vous pouvez trouver l'un de nos membres licenciés sur trouvezvotrecourtier.ca

À propos de L'Association des compagnies d'assurance hypothécaire et titres du Canada (ACAHTC)

L'Association canadienne de l'assurance titres et hypothécaire (ACAHTC) est une association sectorielle à but non lucratif qui représente un groupe d'assureurs privés contre le défaut de paiement hypothécaire et d'assureurs de titres. Collectivement, les membres de l'ACAHTC sont fiers d'avoir aidé des millions de familles et de particuliers canadiens à réaliser le rêve et la sécurité de la propriété résidentielle. Ensemble, nos membres s'engagent à rendre l'accession à la propriété possible pour les personnes prêtes à acheter, et à faire en sorte qu'elle soit sécuritaire pour tous les acheteurs.

