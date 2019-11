Sondage de la Banque CIBC : les entrepreneurs sont optimistes quant à leur propre entreprise, mais ils sont préoccupés par l'économie

Voici d'autres préoccupations pour la nouvelle année :

Maintien et croissance des marges/de la rentabilité (38 %)

Taxes d'entreprise et employés/dotation en personnel (33 %)

Préoccupations de nature administrative (20 %)

Obstacles réglementaires/commerciaux (17 %)

Lorsqu'on a interrogé les entrepreneurs sur les cinq défis auxquels étaient confrontées leurs entreprises, ceux-ci ont répondu l'augmentation des coûts (59 %), la concurrence (43 %), les perspectives de croissance (40 %), les ressources humaines et le talent (39 %) et la gestion des liquidités (32 %).

« Chaque entrepreneur doit faire face à des difficultés au sein de son entreprise, mais la standardisation de l'augmentation des coûts et l'intensification de la concurrence entraînent la nécessité d'innover pour garder une longueur d'avance au sein de son secteur d'activité, que ce soit pour améliorer l'expérience de la clientèle ou réaliser des gains d'efficacité », a expliqué M. Turnbull.

Investissements dans l'innovation à l'horizon

Trois propriétaires d'entreprises sur quatre (75 %) ont affirmé qu'ils étaient « susceptibles d'investir dans l'innovation au sein de leur entreprise » au cours des douze prochains mois.

Lorsqu'on leur a demandé ce que signifiait l'innovation pour eux, trois réponses ont émergé du lot : « être en mesure de faire évoluer mon entreprise pour répondre aux besoins changeants de mes clients » (26 %), « utiliser de nouvelles méthodes ou technologies pour réaliser des gains d'efficience » (23 %), et « assurer la prestation de services de façon plus efficace ou différemment » (14 %).

Lorsqu'ils ont été interrogés sur l'adoption d'outils numériques et de services soutenus par la technologie numérique pour contribuer à gérer et à faire croître leur entreprise, les propriétaires d'entreprises ont affirmé :

Utiliser fréquemment les outils numériques et les avoir adoptés (45 %)

Utiliser parfois les outils numériques, mais seulement en cas de besoin (32 %)

Utiliser les outils numériques dans presque toutes les facettes de leur vie et faire l'essai de nouvelles applications ou de nouvelles méthodes numériques de faire les choses (14 %)

Utiliser rarement les outils numériques et s'en tenir loin dans la mesure du possible (9 %)

« La Banque CIBC s'engage à favoriser un secteur canadien de petites entreprises dynamique et concurrentiel à l'échelle mondiale. Nous mettons l'accent sur les investissements axés sur l'innovation pour aider nos clients à assurer la croissance de leurs activités, a affirmé M. Turnbull. L'une des meilleures façons pour nous d'aider les propriétaires d'entreprise consiste à leur offrir des solutions et des outils bancaires de pointe, y compris les Services bancaires intelligents CIBCMC pour PME. »

Présentée un peu plus tôt cette année, Services bancaires intelligents CIBC pour PME est une plateforme bancaire première en son genre qui offre aux propriétaires et aux membres de leurs équipes autorisés une expérience intégrée de services bancaires, de comptabilité et de paie au moyen de l'intégration de données sécurisées en collaboration avec d'importants fournisseurs de services infonuagiques. La plateforme Services bancaires intelligents CIBC pour PME, qui simplifie la tenue de livres hebdomadaire et l'intégration des données sur les mouvements de trésorerie et des outils d'analyse des activités, permet aux propriétaires d'entreprises de mettre l'accent sur leurs propres capacités en matière d'innovation et de compétitivité au sein du contexte économique actuel en constante évolution.

À propos du sondage de la Banque CIBC sur l'optimisme des PME

Du 8 au 18 août 2019, un sondage en ligne a été réalisé par Maru/Blue auprès de 1 005 propriétaires de petites entreprises qui sont des panélistes de La Voix Maru - Secteur des affaires Canada. Aux fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de plus ou moins 3,1 %, 19 fois sur 20. Les écarts entre les totaux sont attribuables aux effets d'arrondis des données.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements sur la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

