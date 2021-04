Voici les principaux constats du sondage :

77 % des répondants pensent que le gouvernement doit mettre en place un important programme de relance pour ramener notre économie à son niveau d'avant la pandémie (en baisse par rapport à 82 % dans un sondage mené par KPMG en janvier).

24 % des répondants souhaitent des investissements dans le secteur manufacturier (en hausse de 2 % ).

Le déploiement des vaccins suscite l'optimisme, mais des questions demeurent au sujet de la reprise économique au Canada

La confiance des Canadiens à l'égard d'une reprise de l'économie dès 2021 a légèrement fléchi, la proportion de répondants qui se disent très confiants ayant reculé de 4 % depuis janvier. Cela dit, la récente accélération de la campagne de vaccination fait en sorte que nos concitoyens se montrent plus optimistes quant à la possibilité d'une croissance soutenue au cours du deuxième semestre de l'année.

« Maintenant que les programmes de vaccination prennent de l'ampleur, nous constatons un optimisme croissant auprès des gens, qui voient enfin se profiler des jours meilleurs, affirme Mme Fedy. Malgré tout, bon nombre de particuliers et d'entreprises du Canada ne sont pas près de s'en sortir et auront besoin d'un soutien supplémentaire. La dernière année a été marquée par des défis sans précédent pour la santé, les collectivités et l'économie. La plupart des Canadiens sont d'avis que le gouvernement devra continuer de jouer un rôle actif jusqu'à ce que la COVID-19 soit vaincue et que notre économie se redresse. »

Selon Mme Fedy, quelles que soient les mesures que contiendra le budget fédéral à venir, la pandémie aura transformé l'économie canadienne : les entreprises de tous les secteurs ont ressenti la pression de poursuivre leurs activités dans un environnement numérique, tant dans la façon de créer que de vendre leurs produits et services.

« Certaines entreprises ont su s'adapter et prendre efficacement ce virage, mais d'autres ont éprouvé des difficultés et auront besoin de soutien pour renforcer leurs capacités numériques et adapter leur main-d'œuvre en conséquence, ajoute Mme Fedy. L'économie canadienne a l'occasion de sortir de cette crise plus forte et plus résiliente que jamais moyennant les bons types d'investissements et de leadership. »

Même si les Canadiens estiment que la vaccination leur permettra de remettre l'économie sur la bonne voie et de retrouver un semblant de normalité avant longtemps, ils ne sont certainement pas enclins à la réouverture de la frontière avec les États-Unis. En effet, à peine un quart d'entre eux croient qu'il est temps de commencer à songer à la reprise de la circulation normale entre les deux pays.

Autres constats du sondage :

64 % des répondants sont très confiants quant à la reprise de l'économie canadienne en 2021.

À propos du sondage de KPMG au Canada sur la confiance et les perspectives

KPMG a sondé de 1 000 Canadiens âgés de 18 ans et plus entre le 17 et le 20 mars 2021 afin de faire ressortir les changements concernant la confiance et les attitudes du public à l'égard de la reprise économique suivant la pandémie de COVID-19. Ce sondage avait été précédé d'un autre mené en janvier 2021 auprès de plus de 4 000 résidents du Canada et qui examinait l'opinion publique quant aux répercussions de la COVID-19 sur la santé et l'économie.

