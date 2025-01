63 % des investisseurs canadiens s'inquiètent de la possibilité d'une récession au cours des 12 prochains mois, à l'encontre des prévisions économiques consensuelles

MONTRÉAL, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Dans un contexte économique difficile, de nombreux Canadiens sont de plus en plus préoccupés par l'avenir de l'économie canadienne, selon le dernier sondage de BMO sur les placements. Bien que les Canadiens soient préoccupés par la situation macroéconomique, le sondage révèle également que l'année a été généralement positive pour les investisseurs, la valeur des comptes d'épargne libre d'impôt (CELI) étant en hausse et atteignant des niveaux records. Les répondants ont également indiqué qu'ils cherchaient à obtenir des conseils financiers, surtout en cette période d'incertitude économique.

« Ce fut une bonne année pour de nombreux investisseurs, les deux principales catégories d'actifs, les actions et les obligations, ayant toutes deux enregistré de bons résultats en 2024, ce qui a probablement contribué à augmenter la valeur des comptes de nombreux Canadiens, a indiqué Brent Joyce, stratège en chef, Placements et premier directeur général de BMO Gestion privée de placements. Bien que les vents contraires de l'économie, y compris la perspective de tarifs douaniers, puissent inquiéter les ménages canadiens, nous croyons que les principaux marchés peuvent continuer à faire des gains en 2025. Pour les investisseurs, il est important de se rappeler que le marché boursier canadien n'est pas l'économie canadienne, et qu'il arrive souvent que les marchés se heurtent à un mur d'inquiétudes. »

Les vents contraires de l'économie et l'inflation

Le sondage révèle comment les Canadiens envisagent l'évolution de l'économie en 2025, 63 % des personnes interrogées se disant préoccupées par la possibilité d'une récession au cours des 12 prochains mois, tandis que 28 % seulement ne s'inquiètent pas d'un déclin économique plus important. Près de la moitié des répondants (48 %) pensent que l'économie va s'affaiblir au cours des 12 prochains mois, tandis que seulement 19 % s'attendent à ce qu'elle s'améliore.

L'augmentation des prix et du coût de la vie reste une préoccupation majeure pour les Canadiens, plus des deux tiers (67 %) d'entre eux indiquant que l'inflation a un impact négatif sur leur situation financière actuelle. Les Canadiens s'inquiètent également de la hausse des prix à l'avenir, 61 % d'entre eux affirmant que l'inflation est actuellement élevée et qu'ils s'attendent à ce que les prix continuent d'augmenter.

Le sondage quantifie le montant supplémentaire que les Canadiens consacrent à leurs dépenses de base en raison des forces inflationnistes :

44 % déclarent dépenser entre 100 et 300 dollars de plus par mois;

de plus par mois; 38 % déclarent dépenser plus de 300 $ par mois en plus.

« Bien que les préoccupations commerciales soient au centre des inquiétudes de nombreux Canadiens et doivent être prises au sérieux, la croissance économique mondiale devrait se poursuivre et nous prévoyons que la croissance économique sous-jacente du Canada s'améliorera en 2025, à moins d'une action tarifaire sérieuse et soutenue, a déclaré Robert Kavcic, économiste en chef, BMO Marchés des capitaux. Sur le front de l'inflation, les données récentes indiquent également que la croissance des prix s'est stabilisée autour de la fourchette cible de la Banque du Canada. Les Canadiens peuvent s'attendre à ce que la Banque du Canada continue de réduire légèrement les taux d'intérêt en 2025. »

La valeur des CELI atteint des sommets inégalés

Les Canadiens continuent d'utiliser leurs CELI, leur valeur atteignant des sommets s'établissant à un peu moins de 45 000 $, une augmentation de 8 % par rapport à l'an dernier, selon les résultats du sondage. Les Canadiens ont également indiqué qu'ils prévoient de cotiser en moyenne 6 500 $ à leur CELI cette année, ce qui représente une légère baisse par rapport aux 6 600 $ de l'année dernière et un niveau inférieur au record atteint en 2022.



Solde courant

des CELI Estimation des

cotisations au

CELI d'ici la fin

de l'année Année Moyenne en $ Moyenne en $ 2024 44 987 6 499 2023 41 510 6 606 2022 38 046 7 434 2021 34 917 6 513 2020 30 921 6 783 2019 28 214 5 332 2018 27 053 4 826

Valeurs des CELI par génération

La valeur totale des CELI détenus par les Canadiens varie considérablement d'un groupe d'âge à l'autre, selon les derniers résultats. Les baby-boomers ont une longueur d'avance sur les générations plus jeunes, la valeur moyenne des CELI des baby-boomers dépassant 72 000 $.

Génération Soldes moyens

des CELI Génération Z 13 779 $ Milléniaux 32 204 $ Génération X 47 210 $ Baby-boomers 72 211 $ Plus de 71 ans 64 653 $

La valeur des conseils

Les Canadiens sont plus nombreux à demander l'avis de leurs conseillers, en particulier lorsqu'il s'agit des défis auxquels les investisseurs sont actuellement confrontés lorsqu'ils font des choix de placement. Selon les résultats du dernier sondage :

56 % déclarent qu'il est plus important de demander des conseils financiers professionnels dans les conditions actuelles du marché, tandis que seulement 8 % pensent que c'est moins important;

% pensent que c'est moins important; près de neuf personnes sur dix (89 %) pensent que leur conseiller les aide à atteindre leurs objectifs financiers, ce qui représente une augmentation de 7 points de pourcentage par rapport à l'année dernière;

%) pensent que leur conseiller les aide à atteindre leurs objectifs financiers, ce qui représente une augmentation de 7 points de pourcentage par rapport à l'année dernière; près de quatre personnes sur cinq (79 %) déclarent avoir vu leur situation financière s'améliorer lorsqu'elles ont fait appel à un conseiller, ce qui représente une augmentation de 12 points de pourcentage par rapport à l'année dernière.

Méthodologie du sondage

Ce sondage a été réalisé par Pollara auprès d'un échantillon en ligne de 1 500 adultes canadiens âgés de 18 ans et plus, du 8 au 18 novembre 2024. Bien que la marge d'erreur ne puisse pas être calculée sur un échantillon non probabiliste, à titre de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 500 répondants aurait une marge d'erreur de ±2,5 %, 19 fois sur 20.

