Le nouveau Compte amplificateur d'épargne et la fonction Objectifs d'épargne de BMO aident les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers

BMO offre des conseils pour améliorer ses finances et ses habitudes d'épargne pendant la période d'inflation

MONTRÉAL, le 20 sept. 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier aide les Canadiens à épargner et à suivre l'amélioration de leurs finances sans effort grâce au nouveau Compte amplificateur d'épargne. Ce compte ne comporte aucuns frais mensuels et offre un taux d'intérêt concurrentiel et des virements illimités sans frais vers d'autres comptes BMO.

BMO a également lancé Objectifs d'épargne dans l'appli Services mobiles BMO, une fonction qui permet aux clients de fixer leurs objectifs financiers en quelques minutes, de suivre l'amélioration de leurs finances directement à partir de la page de sommaire du compte et de célébrer l'atteinte des étapes importantes dans la réalisation de leurs objectifs. De plus, la possibilité d'établir des virements personnalisés permet aux clients de fixer et d'oublier facilement leurs contributions d'épargne périodiques en établissant un solde minimum sur leur compte source.

Selon l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances, le tiers des adultes canadiens (36 pour cent) ont réduit leurs cotisations d'épargne en raison de la hausse du coût de la vie, et près d'un quart (22 pour cent) ont réduit leurs cotisations d'épargne de retraite. L'Indice de BMO sur l'amélioration des finances, qui fournit une mesure trimestrielle du sentiment des consommateurs en matière de confiance financière, a également révélé que 61 pour cent des Canadiens qui n'ont pas d'objectifs financiers souhaiteraient en avoir établis.

« Avec l'augmentation du coût de la vie au quotidien, il peut être difficile de donner la priorité à l'épargne, a déclaré Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants et acquisition clientèle, à BMO. La fonction Objectifs d'épargne de BMO est conçue pour simplifier le processus et faire en sorte que nos clients ne perdent pas de vue leurs plans. Le nouveau Compte amplificateur d'épargne de BMO améliore encore la capacité des Canadiens à épargner grâce à des avantages comme les virements sans frais. Qu'il s'agisse d'études, de voyages ou d'un article coûteux pour lequel ils économisent, BMO s'engage à aider ses clients à améliorer leurs finances vers ces objectifs malgré les défis économiques. »

BMO a déjà aidé plus de 150 000 clients à établir leurs objectifs financiers. Les clients peuvent se fixer des objectifs par voie numérique ou en prenant rendez-vous dans une succursale.

BMO propose les conseils suivants aux clients pour les aider à commencer à épargner, à rester sur la bonne voie et à atteindre leurs objectifs :

Se fixer des objectifs financiers, puis épargner automatiquement. Des outils numériques comme la fonction Objectifs d'épargne de l'appli Services mobiles BMO sont un moyen facile de se fixer des objectifs et d'en assurer le suivi. Les outils numériques permettent également aux clients de mettre en place des virements automatiques pour les aider à respecter leur plan.





Parler aux experts pour apprendre à gérer son argent. Vous avez besoin de plus de conseils que ceux que peuvent vous donner vos amis ou votre famille? Les conseillers en services bancaires de BMO proposent aux clients des vérifications pour l'amélioration des finances pour discuter de leurs finances et leur donner des conseils en fonction de leur situation personnelle.





Choisir les options de services bancaires qui correspondent le mieux à ses objectifs. Des objectifs différents exigent des outils financiers différents. Par exemple, pour ceux qui cherchent à constituer une épargne d'urgence ou à épargner en vue d'un versement initial ou d'une rénovation, des produits comme le nouveau Compte amplificateur d'épargne de BMO permettent aux clients de récupérer de l'argent lorsqu'ils épargnent, ce qui accélère la croissance des fonds et donne la possibilité d'adapter les objectifs d'épargne en fonction de l'évolution de la situation personnelle.





Des objectifs différents exigent des outils financiers différents. Par exemple, pour ceux qui cherchent à constituer une épargne d'urgence ou à épargner en vue d'un versement initial ou d'une rénovation, des produits comme le nouveau Compte amplificateur d'épargne de BMO permettent aux clients de récupérer de l'argent lorsqu'ils épargnent, ce qui accélère la croissance des fonds et donne la possibilité d'adapter les objectifs d'épargne en fonction de l'évolution de la situation personnelle. Créer un virement personnalisé qui répond à ses besoins particuliers. Un virement personnalisé est une méthode sûre et fiable pour transférer de l'argent vers des comptes d'épargne lorsque certaines conditions sont remplies. Les clients peuvent définir des conditions, telles qu'un solde minimum à partir d'un compte source, et la solution automatisée de BMO s'occupe du reste. Configurez-le une fois, oubliez-le et regardez votre épargne fructifier.

La fonction Objectifs d'épargne de BMO s'ajoute à une foule de capacités numériques visant à donner aux clients les moyens d'améliorer leurs finances, notamment Mon info BMO, SuiviArgent de BMO et la fonction Identification par égoportrait.

Pour en savoir plus sur la façon dont les produits et services de BMO peuvent aider les consommateurs à améliorer leurs finances, visitez www.bmo.com/principal/particuliers et pour en savoir plus sur les services bancaires mobiles de BMO, visitez https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/commencer/services-mobiles/.

