La majorité des répondants estiment que la protection des Grands Lacs et les investissements à cette fin sont essentiels, car ils se disent inquiets des répercussions que peuvent entraîner les problèmes relatifs à la qualité de l'eau

WINDSOR, ON, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Le sondage régional Grands Lacs 2024 du Conseil de la qualité de l'eau des Grands Lacs de la Commission mixte internationale révèlent qu'une majorité de plus en plus grande de répondants partage des croyances communes au sujet de la valeur de la protection des Grands Lacs. Les répondants reconnaissent également le rôle essentiel de la santé des écosystèmes et de la qualité de l'eau dans le soutien de l'économie et de la qualité de vie de la région.

Le sondage téléphonique du Conseil a été effectué auprès d'un échantillon aléatoire représentatif de plus de 4 500 Canadiens et Américains. Plus de 10 % des répondants s'identifient comme des Autochtones ayant une appartenance à un groupe des Premières Nations, des Métis ou tribal. Des sondages d'opinion publique antérieurs ont été menés pour le Conseil en 2015, en 2018 et en 2021.

Les résultats de sondage sont publiés sur le site Web du Conseil de la qualité de l'eau des Grands Lacs et incluent une trousse d'outils pour les médias comprenant des animations et des graphiques des principales constatations ainsi que des suggestions de texte à diffuser sur les médias sociaux.

Principales constatations :

Les répondants ont reconnu presque unanimement (96 %) l'importance des investissements gouvernementaux dans la protection des Grands Lacs.



Plus de 9 répondants sur 10 (94 %) estiment qu'il est important de protéger les Grands Lacs, et cette proportion augmente de façon continue depuis 2015 (85 %).



Quatre répondants sur cinq (80 %) reconnaissent que l'économie de la région souffrira si les Grands Lacs ne sont pas en bonne santé.



Les opinions sur l'état général de la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs, et la tendance les caractérisant, sont partagées, les opinions variant d'un lac à l'autre.



Les espèces envahissantes et la pollution sont considérées comme les principaux défis qui entraînent des répercussions négatives sur la santé de chaque lac; les proliférations d'algues étaient un enjeu de premier plan en ce qui concerne le lac Érié.



Les membres des Premières Nations, des Métis et de nations tribales étaient beaucoup plus préoccupés par leurs sources d'eau potable, et une majorité (59 %) se préoccupait de la qualité de l'eau des Grands Lacs qui a une incidence sur les espèces d'importance culturelle.



Les changements climatiques sont largement perçus comme une source de pression croissante sur les Grands Lacs (90 %), et les répondants partageaient des préoccupations au sujet des répercussions du climat sur la qualité de l'eau des Grands Lacs (83 %), la quantité d'eau (77 %) et le bien-être des collectivités (81 %).

Pour en savoir plus sur les résultats du sondage régional sur les Grands Lacs de 2024, veuillez consulter le bulletin Eaux partagées de la Commission mixte internationale.

Renseignements détaillés sur le sondage régional sur les Grands Lacs de 2024 : ijc.org/fr/wqb/2024-sondage-grands-lacs



Rapport sur les résultats du sondage de 2024 : ijc.org/sites/default/files/WQB_Great-Lakes-Regional-Poll_Results-Summary_2024.pdf



Trousse d'outils pour les médias de 2024 : ijc.org/fr/wqb/2024-sondage-grands-lacs-trousse-outils-medias



Conseil de la qualité de l'eau des Grands Lacs : ijc.org/cqe



qualité de l'eau des Grands Lacs : ijc.org/cqe Bulletin Eaux partagées de la CMI : ijc.org/fr/un-sondage-realise-en-2024-dans-la-region-des-grands-lacs-confirme-lengouement-des-residents-pour

Allison Voglesong Zejnati, spécialiste en affaires publiques, [email protected], 519-551-0952

Le Conseil de la qualité de l'eau des Grands Lacs est le principal conseiller de la Commission mixte internationale en vertu de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs de 2012. Le Conseil aide la Commission en examinant et en évaluant les progrès réalisés par les gouvernements du Canada et des États-Unis dans la mise en œuvre de l'Accord, en identifiant les nouveaux enjeux et en recommandant des stratégies et des approches pour prévenir et résoudre les problèmes complexes auxquels sont confrontés les Grands Lacs, et en donnant des conseils sur le rôle des administrations concernées dans la mise en œuvre de ces stratégies et de ces approches. La Commission a été créée par le Traité des eaux limitrophes de 1909 pour aider les gouvernements du Canada et des États-Unis à prévenir et à résoudre les différends concernant l'utilisation des eaux qu'ils partagent. De plus amples informations sont disponibles sur le site IJC.org.

