OTTAWA, ON, 6 novembre 2024 /CNW/ - Les commissaires, le personnel, les membres du Conseil, les experts autochtones et les représentants des gouvernements du Canada et des États-Unis se sont réunis du 21 au 25 octobre à l'occasion de la réunion semestrielle de la Commission mixte internationale (CMI).

« Lors de notre réunion automnale à Ottawa, nous avons réunis nos Conseils et les gouvernements pour mettre en lumière la façon dont le travail transfrontalier a permis de faire progresser la gestion coopérative de l'eau et de trouver des solutions scientifiques et diplomatiques à des questions d'importance binationale » a déclaré le co-président canadien, Pierre Baril.

La Commission a rencontré officiellement des représentants du département d'État américain et d'Affaires mondiales Canada, a souligné les progrès réalisés et identifié les priorités pour faire avancer les activités des quelque 20 conseils, comités et groupes de travail de la Commission. De plus, l'ambassadeur des États-Unis, David Cohen, a accueilli les commissaires à l'occasion d'un déjeuner de travail, et les commissaires ont pu rencontrer le secrétaire parlementaire, Robert Oliphant, lors d'une réception le 23 octobre, lors de laquelle il a pu s'adresser à la CMI, aux membres du Conseil et aux invités.

Au cours de cette rencontre automnale de toute une semaine, le personnel et les membres des conseils de la CMI ont fait le point sur l'état des bassins versants, à l'intention des commissaires, et leur ont présenté leurs activités respectives. Cet exercice de mise à jour a été l'occasion de souligner les diverses responsabilités des Conseils, notamment : la réalisation d'études sur la pollution transfrontalière et la répartition de l'eau; la supervision des ordonnances de la CMI qui fixent les conditions d'exploitation des ouvrages régulateurs, comme les barrages, afin de contrôler les niveaux et les débits d'eau; la gestion des approches des bassins hydrographiques; et la formulation de politiques et de conseils scientifiques pour protéger l'environnement et la santé publique.

« Afin de mieux aider les gouvernements dans leur travail de soutien à la gouvernance des bassins hydrographiques transfrontaliers, la Commission s'est concentrée sur le renforcement du rôle des peuples autochtones et sur la résolution du problème urgent des changements climatiques », a déclaré le co-président américain, Gerald Acker.

Au cours de l'assemblée semestrielle, la Commission a tenu une réunion inaugurale avec son Cercle d'experts autochtones récemment constitué, composé de membres des Premières Nations, de Métis et de membres de tribus de toute la région transfrontalière. La réunion entre les commissaires et le Cercle d'experts a marqué une étape importante dans le renforcement de la relation entre la CMI et les experts autochtones, cela par l'insistance placée sur l'amélioration de la collaboration entre les bassins hydrographiques transfrontaliers. La Commission se réjouit de la poursuite des travaux de ce groupe pour éclairer et guider la CMI dans l'instauration de partenariats significatifs et durables avec les peuples autochtones.

La prochaine réunion semestrielle aura lieu au printemps 2025 à Washington (D.C.), et les commissaires se réjouissent à l'idée de poursuivre leur collaboration transfrontalière et la résolution de problèmes dans les mois à venir.

La CMI a également organisé un atelier sur les changements climatiques pour les membres des conseils et des comités transfrontaliers de la CMI. Cet atelier visait à recueillir des commentaires et des idées sur la façon de relever les défis auxquels sont confrontés les membres du Conseil et le personnel des organismes gouvernementaux aux prises avec des conditions extrêmes.

Chaque Conseil a ses propres responsabilités, mène ses propres activités de sensibilisation du public et offre des occasions de participer par le truchement de ses pages Web : ijc.org/fr/who/Conseils

La CMI est un organisme binational indépendant établi en vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909 afin d'aider les gouvernements du Canada et des États-Unis à prévenir et à résoudre les différends relatifs à l'utilisation des eaux partagées par les deux pays.

