Les entreprises gagnent en confiance en s'intéressant à de nouveaux marchés mondiaux et en réalisant des investissements stratégiques au Canada et à l'étranger

OTTAWA, ON, le 5 mars 2026 /CNW/ - Le plus récent indice semestriel de confiance commerciale (ICC) d'Exportation et développement Canada (EDC) montre des signes avant-coureurs de rebond après avoir plongé à un creux record. L'indice a en effet augmenté de quatre points depuis le dernier sondage en 2025 et s'éleve maintenant à 69,7. Bien que la confiance reste inférieure à la moyenne historique de 72,4, les résultats indiquent que le milieu des affaires canadien, en réponse à l'incertitude économique actuelle, s'adapte, investit et se prépare à saisir les débouchés.

« Nous assistons actuellement à une démonstration de la résilience canadienne. Les résultats du dernier sondage nous montrent que les entreprises canadiennes choisissent clairement d'agir et de s'adapter à un contexte commercial mondial en évolution plutôt que d'attendre un retour à la normale », déclare Stuart Bergman, économiste en chef d'EDC. « Bien que la confiance s'accroisse, nous constatons que les entreprises abordent les six prochains mois avec une prudence mesurée, en se concentrant sur la recherche de nouveaux marchés et le renforcement de leurs capacités au Canada et à l'étranger afin de s'adapter à un environnement commercial mondial marqué par l'instabilité. »

Les entreprises misent sur la diversification

Le sondage indique que la nécessité de se diversifier se fait de plus en plus sentir chez les exportateurs canadiens, 65 % d'entre eux prévoyant percer de nouveaux marchés au cours des deux prochaines années. Les résultats du sondage révèlent une nette rupture avec les stratégies commerciales qui étaient courantes auparavant. Le nombre d'entreprises qui commencent à exporter sur plus d'un marché à la fois a plus que triplé au cours des dix dernières années, passant de 13 % (2015) à 43 % (2025). En réponse à l'évolution des politiques commerciales, nombreuses sont les entreprises qui choisissent de commencer à exporter ailleurs qu'aux États-Unis. En effet, la part des entreprises qui commencent à exporter uniquement aux États-Unis a presque diminué de moitié au cours des dix dernières années, passant de 62 % (2015) à 34 % (2025).

L'Europe et l'Asie-Pacifique, des régions pivots pour la croissance

L'Europe et l'Asie-Pacifique sont les principales destinations autres que les États-Unis qui sont ciblées par les exportateurs canadiens, 28 % et 19 % des entreprises prévoyant étendre leurs activités en Europe et en Asie-Pacifique, respectivement, au cours des deux prochaines années. Ces chiffres reflètent les efforts des exportateurs pour trouver un équilibre entre les marchés bien établis qui leur sont familiers et les nouveaux débouchés qu'offrent des régions moins bien connues, mais en plein essor.

Les accords de libre-échange (ALE) existants, notamment l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, l'Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni et l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), sont des outils puissants pour réduire ou éliminer les droits de douane, simplifier les procédures douanières et établir des règles plus prévisibles pour la conduite des affaires à l'étranger. Le sondage a révélé que 29 % des exportateurs admissibles n'utilisent pas les ALE, bien que 69 % d'entre eux affirment que ces accords influencent les endroits où ils exercent leurs activités.

« Les accords commerciaux constituent l'un des plus grands avantages stratégiques du Canada. En tirant parti de ces accords, les entreprises canadiennes peuvent plus facilement accéder aux marchés de l'Europe et de l'Asie-Pacifique où la demande est en hausse », affirme Todd Winterhalt, premier vice-président, Marchés internationaux à EDC. « Le Canada possède ce dont le monde a besoin, notamment des technologies numériques de pointe, de l'énergie, des minéraux critiques et des produits alimentaires, qui sont tous des intrants essentiels à la sécurité des pays avec lesquels nous réalisons des échanges commerciaux. EDC joue un rôle essentiel pour faciliter ces échanges, en fournissant aux entreprises canadiennes les renseignements sur les marchés, les relations d'affaires et les solutions commerciales dont elles ont besoin pour véritablement dépasser l'échelle continentale et partir à la conquête du monde. »

Les entreprises réalisent des investissements stratégiques

Les exportateurs réalisent également des investissements stratégiques au Canada et à l'étranger afin de consolider leur place sur la scène mondiale. Le sondage a révélé que 56 % des exportateurs effectuant des activités à l'étranger prévoient augmenter ces investissements au cours des six prochains mois, en mettant l'accent sur des marchés clés comme le Mexique, le Royaume-Uni, la Chine, l'Allemagne et les États-Unis.

Les entreprises reconnaissent également que la réussite à l'international commence par des investissements au pays. Elles réalisent ainsi des investissements qui facilitent le commerce et soutiennent la compétitivité à long terme au Canada. Par exemple, 23 % des exportateurs canadiens investissent dans des améliorations de la productivité propice au commerce, comme les infrastructures numériques et des communications, les services publics (énergie, eau, systèmes de gestion des déchets) et les actifs incorporels (normes, certifications, systèmes de commerce numérique).

Autres résultats

Les entreprises qui exportent sur plusieurs marchés continuent de se déclarer nettement plus confiantes (3,3 points de plus que la moyenne) que les entreprises qui dépendent uniquement du marché américain (3,9 points de moins que la moyenne).

Les principaux marchés autres que les États-Unis pour les exportations canadiennes sont l'Europe (45 %) et l'Indo-Pacifique (30 %), suivis par l'Amérique latine et les Caraïbes (20 %), le Mexique (18 %) et le Moyen-Orient et l'Afrique (17 %).

Les principaux marchés européens ciblés pour l'expansion à court terme sont l'Allemagne (13 %), la France (12 %) et le Royaume-Uni (12 %). L'Australie (8 %), le Japon (7 %) et la Chine (7 %) sont les principales cibles dans la région Asie-Pacifique.

Selon le sondage, 32 % des exportateurs déclarent qu'ils auront besoin de financement pour soutenir leurs plans de diversification au cours des deux prochaines années, mais la plupart d'entre eux s'attendent à ce que les conditions de financement demeurent difficiles ou se détériorent davantage.

Pour en savoir plus, visitez EDC.ca.

‌Méthodologie du sondage

Le sondage sur l'ICC a été mené du 4 décembre 2025 au 15 janvier 2026, puis publié le 5 mars 2026. Un total de 1 326 exportateurs ont répondu au sondage sur l'ICC de fin d'année 2025; 872 d'entre eux ont répondu aux cinq questions sur l'ICC utilisées pour calculer l'indice global. Depuis plus de 25 ans, l'ICC semestriel d'EDC reflète les opinions de plus de 2 000 exportateurs canadiens, révélant ainsi des renseignements qui sont absents des statistiques commerciales classiques. L'indice met en évidence les préoccupations et les attentes des exportateurs canadiens pour les six prochains mois, ainsi que l'évolution de leurs stratégies internationales.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. Elle leur propose les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne. Pour en savoir plus à propos d'EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1 800 229-0575 ou visitez le www.edc.ca/fr .

SOURCE Export Development Canada

Relations avec les médias: Médias, Exportation et développement Canada, 1 888 222-4065, [email protected]