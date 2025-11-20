Des liens économiques plus étroits avec le septième partenaire commercial du Canada

OTTAWA, ON, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) célèbre ses 20 ans de présence sur le marché indien, soit deux décennies de promotion du commerce et de collaboration économique entre le Canada et l'Inde. Ce jalon témoigne de l'engagement d'EDC à appuyer la réussite des entreprises canadiennes dans l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde.

« Les 20 ans de présence en Inde d'EDC sont aussi une occasion de saluer un partenariat qui s'est révélé fructueux pour nos deux pays au fil des ans. La présence d'EDC sur le marché a été déterminante pour faire le lien entre l'innovation canadienne et les débouchés en pleine évolution de l'Inde. Ensemble, nous ferons progresser nos objectifs prioritaires communs en matière de sécurité alimentaire, de transformation énergétique et de résilience des chaînes d'approvisionnement, afin de bâtir un avenir économique plus solide », a déclaré l'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international.

Au cours des cinq dernières années, le commerce bilatéral entre le Canada et l'Inde s'est accru de plus de 30 %, atteignant ainsi 13,3 milliards de dollars en 2024. L'Inde est l'un des marchés les plus importants de la région en plein essor qu'est l'Indo-Pacifique et une destination stratégique pour le Canada dans le cadre de ses efforts de diversification commerciale. Comptant 1,5 milliard d'habitants, dont près des deux tiers ont moins de 35 ans, et un PIB de 3 800 milliards de dollars américains dont la croissance annuelle atteint 6,6 %, l'Inde est la cinquième économie mondiale en importance et s'illustre de plus en plus comme un partenaire essentiel des exportateurs canadiens. L'année dernière, le commerce bilatéral de biens et services entre les deux pays s'est établi à 30,9 milliards de dollars, ce qui a fait de l'Inde le septième partenaire commercial du Canada.

« Nous nous donnons pour mission de dynamiser les activités commerciales et les investissements du Canada en Inde dans des secteurs importants comme l'agroalimentaire, la fabrication de pointe, les technologies propres, l'automobile, les minéraux critiques et les technologies numériques », a indiqué Todd Winterhalt, premier vice-président, Marchés internationaux, à EDC. « Depuis 20 ans, les entreprises canadiennes et indiennes prennent part au développement d'un solide écosystème commercial qui repose sur des partenariats de longue durée, notamment les partenariats d'EDC avec de grands conglomérats indiens comme Tata Group, Aditya Birla Group et Reliance Industries. Ces entreprises font partie du programme de partenariats avec les leaders du marché d'EDC, qui fournit du financement structuré et du soutien stratégique aux exportateurs canadiens souhaitant accéder aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Ces partenariats nous permettent de stimuler le commerce bilatéral et la collaboration économique entre nos deux pays. »

EDC en Inde : 20 ans de retombées et de croissance

Depuis l'ouverture de sa première représentation à New Delhi en 2005 et son expansion à Mumbai en 2007, EDC a consacré plus de 37,9 milliards de dollars au commerce et aux investissements entre le Canada et l'Inde. Cela équivaut à 176 % d'augmentation sur deux décennies, et démontre l'élan soutenu et l'importance stratégique de l'Inde comme marché d'exportation. Durant cette période, EDC a travaillé de concert avec ses partenaires fédéraux de l'Équipe Canada en vue de faire progresser des objectifs prioritaires communs et d'aider les entreprises canadiennes à réussir en Inde. À l'heure actuelle, le pays est le deuxième plus grand marché d'exportation de services du Canada et le dixième pour le commerce de biens; le total des exportations s'élevait à 21,5 milliards de dollars l'an dernier.

En 2024, EDC a soutenu plus de 400 clients canadiens en Inde et y a facilité des activités commerciales représentant plus de 1,4 milliard de dollars. De nombreuses entreprises canadiennes sont présentes dans des secteurs à forte croissance de la région, comme les technologies propres, l'agroalimentaire, la fabrication de pointe, l'automobile et les véhicules électriques, ainsi que l'économie numérique.

« Grâce à notre présence sur le terrain en Inde, nous sommes aux premières loges pour constater la rapide croissance du pays, son esprit d'entrepreneuriat et sa soif d'innovation », a expliqué Nathan Nelson Andrew, vice-président régional pour l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est. « Les dimensions de ce pays et sa trajectoire de croissance sont porteurs d'excellents débouchés pour les entreprises canadiennes. En tant que carrefour incontournable de la chaîne d'approvisionnement mondiale actuelle, l'Inde offre aux exportateurs canadiens la possibilité de collaborer avec des partenaires internationaux, d'accéder à des secteurs émergents et de contribuer à la croissance durable des deux pays. »

Une réussite commerciale canadienne en Inde

AvenEx Coating Technologies Inc., une entreprise de Colombie-Britannique, a intensifié ses activités au cours des dix dernières années. Cette jeune pousse comptant seulement deux employés est ainsi devenue une entreprise d'envergure internationale employant plus de 4 000 personnes dans six pays.

Cette rapide expansion a été rendue possible grâce au soutien d'EDC et de son Programme de garanties d'exportations, lequel a permis de financer de l'équipement pour les installations de fabrication d'AvenEx en Inde. AvenEx a ainsi été en mesure d'accepter de grosses commandes d'entreprises du palmarès Fortune 500, d'obtenir des matières premières en grandes quantités et d'accélérer sa croissance internationale. Aujourd'hui, AvenEx dispose de six installations de fabrication en Inde et compte plus de 2 500 employés dans ce pays.

