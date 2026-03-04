Entente de partenariat avec les leaders du marché qui stimulera la participation du Canada aux chaînes d'approvisionnement d'infrastructures mondiales sur les principaux marchés de l'Asie-Pacifique

OTTAWA, ON, le 4 mars 2026 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC), l'organisme de crédit à l'exportation du Canada, et Plenary Asia Pacific ont signé un protocole d'entente de partenariat avec les leaders du marché d'une valeur de 650 millions de dollars américains (environ 890 millions de dollars canadiens) à la succursale d'EDC à Singapour. Le protocole d'entente vise à renforcer la collaboration et à soutenir la croissance des exportations canadiennes sur les principaux marchés internationaux, y compris la région Asie-Pacifique, dans divers secteurs prioritaires tels que les infrastructures.

« La signature de ce protocole d'entente de partenariat avec les leaders du marché avec Plenary Asia-Pacific reflète notre engagement commun à renforcer la collaboration internationale et à ouvrir de nouvelles perspectives pour les exportateurs et les investisseurs canadiens. Ce partenariat contribuera à stimuler une croissance économique durable, à créer des emplois et à positionner notre pays comme une destination concurrentielle et fiable pour les investissements mondiaux dans les infrastructures », a déclaré l'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international.



Le protocole d'entente triennal établit un cadre de collaboration qui permettra à EDC et à Plenary Asia Pacific de travailler ensemble à la promotion de possibilités de commerce et d'investissement mutuellement avantageuses. Le partenariat décrit les objectifs communs et les engagements respectifs des deux entreprises, ainsi que la façon dont elles travailleront ensemble pour faciliter l'accès à des réseaux stratégiques, partager des connaissances et des idées sur les marchés et explorer des solutions de financement conformes au mandat d'EDC.

En vertu du protocole d'entente, EDC a octroyé un soutien financier pouvant atteindre 650 millions de dollars américains à des projets admissibles de Plenary Asia Pacific pendant la durée de l'entente, sous réserve des politiques d'EDC et de ses exigences en matière de risque. Le partenariat, avec des leaders des marchés internationaux comme Plenary Asia Pacific, est conçu pour aider les entreprises canadiennes à bien se positionner pour participer à des projets internationaux de grande envergure et renforcer la présence du Canada sur les principaux marchés mondiaux.

« Cette entente témoigne d'une volonté commune d'accroître la participation canadienne sur les marchés mondiaux de l'infrastructure », a déclaré Alison Nankivell, présidente et chef de la direction d'Exportation et développement Canada. « Elle s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'EDC qui consiste à travailler avec des partenaires à l'échelle internationale comme Plenary Asia Pacific œuvrant dans des secteurs prioritaires. Grâce à ce partenariat, nous soutenons les résultats à long terme en matière de commerce et d'investissement en aidant les entreprises canadiennes à s'intégrer dans les chaînes d'approvisionnement mondiales d'infrastructures et être des concurrentes de taille sur des projets complexes dans la région Asie-Pacifique et à l'échelle mondiale. Cette collaboration vise à transformer des relations solides en une croissance tangible des exportations et des retombées économiques à long terme. »

« Nous nous réjouissons du récent vote de confiance d'EDC à notre égard et de son engagement de partenariat à long terme alors que nous menons des projets d'infrastructure dans la région indo-pacifique », a déclaré Chi-Ling Looi, chef de la direction de Plenary Asia. « Plenary Asia a entamé des discussions visant à promouvoir le rôle crucial de l'investissement privé dans les infrastructures pour attirer les capitaux internationaux, et nous sommes enthousiastes à l'idée de soutenir la mise sur pied éventuelle d'infrastructures sociales et économiques vitales dans la région ».

Le protocole d'entente concerne les opérations de Plenary Asia Pacific dans toute la région Asie-Pacifique et ne s'applique pas à l'entreprise distincte Plenary Americas, laquelle est détenue et gérée de manière indépendante et responsable des opérations de Plenary au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine.



À propos de Plenary Asia Pacific

Plenary Asia Pacific est un promoteur, investisseur et gestionnaire indépendant d'infrastructures et d'actifs immobiliers spécialisé dans les partenariats public-privé, l'aménagement de quartiers et les infrastructures communautaires. Ayant vu le jour en Australie en 2004, Plenary Asia Pacific s'est progressivement imposée pour devenir l'un des principaux promoteurs, financiers et gestionnaires sur ses marchés. Comptant des bureaux en Australie et à Singapour, elle poursuit activement ses initiatives et projets de croissance dans la région indo-pacifique. https://plenary.com/apac



À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. Elle leur propose les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne. Pour en savoir plus à propos d'EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1 800 229-0575 ou visitez le www.edc.ca.

