Sondage CROP : Les travailleuses sociales et les travailleurs sociaux constatent une détérioration de la qualité et de l'accès aux services sociaux

MONTRÉAL, le 24 mars 2026 /CNW/ - La majorité des travailleuses sociales et travailleurs sociaux (T.S.) estiment que l'accessibilité à leurs services, de même que la qualité des services sociaux se sont dégradées depuis la création de Santé Québec. C'est ce que révèle un sondage CROP mené pour le compte de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (ci-après, l'Ordre), à l'occasion de la Semaine des T.S.

Valérie Fernandez, T.S., présidente de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et famililaux du Québec (Groupe CNW/Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec)

Plus précisément, 58 % des T.S. estiment que l'accessibilité à leurs services professionnels s'est détériorée au cours des dernières années, contre seulement 2 % qui jugent qu'elle s'est améliorée et 40 % qu'elle est demeurée stable. Les T.S. sont d'ailleurs pessimistes pour la suite des choses : plus des deux tiers (70 %) croient que l'accessibilité continuera de se détériorer dans le futur.

Une grande majorité des T.S. (72 %) estiment également que la création de Santé Québec a eu des impacts négatifs sur la qualité des services sociaux offerts, tandis que seulement 5 % y voient des impacts positifs. Par ailleurs, les trois quarts des T.S. (74 %) œuvrant dans le réseau public affirment avoir été témoins de coupes dans leurs milieux de travail.

« Les résultats sont sans équivoque. Ils témoignent de tout le travail qu'il nous reste à faire pour améliorer l'organisation des services sociaux, afin de permettre aux T.S. œuvrant dans le secteur public de jouer pleinement leur rôle et de répondre aux besoins grandissants de la population. Nous continuerons de collaborer avec Santé Québec pour y arriver », souligne la présidente de l'Ordre, Valérie Fernandez, T.S.

Des méthodes d'évaluation de la performance mal adaptées

Près des deux tiers (62 %) des T.S. estiment que les méthodes d'évaluation utilisées pour juger leur performance sont mal adaptées à la nature de leur profession. La très grande majorité de ces T.S. souhaiteraient être évalués sur des critères qualitatifs comme la complexité des dossiers (83 %), les retombées positives des interventions sur la clientèle (77 %) ou la satisfaction de leurs clients (75 %). Or, le sondage révèle que les critères les plus fréquemment utilisés sont plutôt d'ordre quantitatif : le nombre de personnes prises en charge (68 %), le nombre d'interventions réalisées (52 %) et la conformité aux règles administratives (48 %).

« Il y a un décalage entre la volonté des T.S. et la réalité. Lors des consultations préalables à l'adoption du projet de loi créant Santé Québec, nous avions mis en garde les décideurs quant au risque d'accoler aux services sociaux des indicateurs de performance liés au volume, qui ne tiennent pas compte de la réalité complexe et humaine de leur travail. Les données actuelles suggèrent que ces préoccupations persistent et ne semblent pas avoir été suffisamment prises en compte », déplore Mme Fernandez.

Une profession sous pression

Les données du sondage reflètent celles du précédent coup de sonde réalisé en 2024 quant à l'état d'esprit et aux conditions de pratique des T.S. :

Le niveau de bonheur au travail des T.S. varie grandement entre les milieux de pratique. Les T.S. du secteur privé rapportent un bonheur nettement plus élevé (8,2/10) que leurs collègues du secteur public (6,9/10).

La lourdeur administrative demeure le premier obstacle au bonheur, suivi de la charge de travail, du manque de ressources, de la pression des gestionnaires et des exigences de performance.

Seuls 4 T.S. du public sur 10 estiment avoir suffisamment de temps à consacrer à leurs client(e)s, et 6 sur 10 croient avoir la capacité d'offrir le nombre de rencontres nécessaires pour les aider.

Méthodologie

La collecte des données s'est déroulée entre le 26 janvier et le 23 février 2026. Au total, 2 123 membres T.S. de l'Ordre ont répondu au sondage, sur un bassin potentiel de 16 868 membres. La marge d'erreur maximale associée à l'ensemble de l'étude calculée selon un niveau de confiance de 95 % est de 1,99 %. Ces résultats traduisent les perceptions des répondantes et répondants de leurs conditions de pratique et des services sociaux. Aux fins de l'analyse, les répondants ayant indiqué « Ne sait pas » ou « Ne s'applique pas » ont été exclus des résultats présentés. La proportion de répondants ayant choisi « Ne sait pas » ou « Ne s'applique pas » varie entre 0 % et 30 % selon les questions.

Des résultats dévoilés dans le cadre de la Semaine des T.S.

Les résultats du sondage CROP sont dévoilés à l'occasion de la Semaine des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux qui se déroule du 22 au 28 mars. Cette Semaine vise à souligner la grande contribution des T.S. à la société, mais aussi à faire connaître les interventions et les services qu'ils et elles offrent à la population.

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À propos de l'Ordre

L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec regroupe plus de 17 000 membres. Son mandat est d'assurer la protection du public. Les T.S. œuvrent majoritairement dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais également en milieu communautaire, en pratique autonome ainsi que dans les milieux de l'enseignement et de la recherche. Les quelque 300 T.C.F. exercent essentiellement dans le secteur privé, en pratique autonome, mais certains d'entre eux sont présents dans le réseau public sous d'autres titres d'emploi.

Fiche technique - Données factuelles sur la profession

SOURCE Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Pour tout renseignement: Stéphanie Napky Couture, Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, [email protected], Cell : 514-622-6050