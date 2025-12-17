L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec dévoile les récipiendaires des Prix et Distinctions 2025 : une année sous le signe de l'engagement et de l'innovation

MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (l'Ordre) a honoré le 11 décembre dernier, deux travailleuses sociales et un travailleur social pour leurs pratiques innovantes et leur contribution au développement des connaissances dans le domaine du travail social. L'Ordre a également décerné le titre de membre honoraire à Laure Waridel, cofondatrice de Mères au front et figure emblématique du militantisme social et environnemental au Québec.

« Ces personnes incarnent, chacune à leur façon, les valeurs et les principes qui sont au cœur des deux professions encadrées par l'Ordre comme la justice sociale, le respect des droits et de la dignité des personnes ou encore, la croyance profonde en la capacité humaine d'évoluer et de se développer. Par leur compétence, leur créativité et leur professionnalisme, elles contribuent à bâtir une société plus humaine et inclusive. Je les félicite et je les remercie pour leur engagement », a indiqué Valérie Fernandez, T.S., présidente de l'Ordre.

Prix Relève : Christel Brouillette, T.S.

Diplômée en travail social de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Christel Brouillette se distingue par son engagement auprès des hommes vivant de la détresse en Abitibi-Témiscamingue. Grâce à ses travaux au sein du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, elle contribue à une meilleure compréhension des réalités masculines en région éloignée. Elle partage cette expertise unique lors de conférences destinées aux professionnels de la santé et à l'industrie minière. Ses prises de parole et ses publications témoignent d'un leadership inspirant et d'une influence qui dépassent le cadre régional.

Prix Innovation et entrepreneuriat social : Maxime Fréchette, T.S.

Avec son projet « Agir en amont », réalisé en collaboration avec l'Auberge du cœur Le Tournant, Maxime Fréchette a mis en place une initiative visant la prévention de l'itinérance chez les jeunes issus de la DPJ. Ce projet novateur propose un accompagnement structuré vers la vie adulte, un soutien psychosocial renforcé et un environnement stable, transformant ainsi la trajectoire de nombreux jeunes et renforçant la capacité d'accueil de l'organisme.

Membre émérite : Josée Grenier, T.S.

Travailleuse sociale depuis 30 ans et professeure à l'Université du Québec en Outaouais (UQO), Josée Grenier conjugue pratique clinique, recherche et engagement professionnel et communautaire. Ses projets de recherche sur l'itinérance, la proche aidance et les transformations des pratiques d'intervention et de gestion, notamment dans le réseau de la santé et des services sociaux, ont contribué à faire évoluer le travail social. Présidente bénévole du comité éditorial de la revue Intervention, elle est une source d'inspiration pour la relève et un modèle de leadership et d'engagement professionnel.

Membre honoraire : Laure Waridel

Cofondatrice d'Équiterre et de Mères au front, Laure Waridel est une figure emblématique du militantisme social et environnemental au Québec. Pionnière du commerce équitable et de la consommation responsable, elle mène avec conviction le combat pour un avenir durable. Son engagement en faveur de la justice sociale et du bien commun ainsi que ses nombreuses actions, avec les mères au front du Québec, pour défendre les droits de nos communautés, font d'elle une personnalité publique dont l'influence et la détermination inspirent la société entière.

Des bourses qui aideront la relève et les T.S. sur le terrain

Au cours de la soirée, l'Ordre a remis une bourse d'aide à la publication de 5 000 $ aux travailleuses sociales Mylène Barbe, Josée Grenier et Valérie Roy pour leur ouvrage à paraître aux Presses de l'Université du Québec en 2027 intitulé, Le travail social en mouvance : stratégies déployées par les travailleuses et travailleurs sociaux face à la Nouvelle Gestion Publique.

Enfin, l'Ordre, et son partenaire La Personnelle, ont également remis des bourses pour les niveaux baccalauréat, maîtrise et doctorat, respectivement à Romain Ouellet-Paradis, T.S., Frédéric Lévesque-Ryan, T.S. et Joannie Laporte, T.S. Ces dernières contribueront, entre autres, à concrétiser des projets de recherche.

À propos de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec encadre la pratique professionnelle de 17 000 membres. Son mandat est d'assurer la protection du public. Les T.S. œuvrent majoritairement dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS), mais également en milieu communautaire, en pratique autonome ainsi que dans les milieux de l'enseignement et de la recherche. Les quelque 300 T.C.F. exercent essentiellement dans le secteur privé, en pratique autonome, mais ils et elles pratiquent aussi dans le RSSS sous d'autres titres d'emploi.

