Programme d'expérience québécoise (PEQ) : Inquiète de l'impact sur les services sociaux et les personnes vulnérables, la présidente de l'Ordre en faveur d'une clause de droits acquis

MONTRÉAL, le 28 janv. 2026 /CNW/ - « Le remplacement du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) par le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) remet en question l'avenir au Québec de centaines de personnes qui ont tout quitté pour s'établir au Québec dans l'espoir de bâtir une nouvelle vie et de contribuer à leur société d'accueil. Parmi celles-ci se trouvent des dizaines de travailleuses sociales et de travailleurs sociaux (T.S.) qui interviennent actuellement auprès des personnes les plus vulnérables de notre société. Ces T.S. travaillent notamment auprès des personnes aînées dans les CHSLD, en résidences privées ou dans le programme de soutien à domicile. Elles et ils œuvrent aussi à la DPJ, dans les centres jeunesse ou encore auprès des personnes ayant des problèmes de santé mentale.

La présidente de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, Valérie Fernandez, T.S. (Groupe CNW/Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec)

Comme travailleuse sociale, je ne peux que dénoncer l'incertitude dans laquelle sont plongées ces personnes immigrantes d'autant plus que dans de nombreux cas, elles ont choisi le Québec à la suite de démarches de recrutement organisées ou financées par le Gouvernement du Québec.

Comme présidente de l'Ordre, je m'inquiète des répercussions qu'aura cette décision sur l'accès aux services pour la population. Dans le contexte où les services sociaux publics sont déjà largement insuffisants, le Québec n'a pas le luxe de perdre ces professionnels.

C'est pourquoi je joins ma voix à celles et ceux qui réclament une clause de droits acquis, notamment pour les professionnels, dont les T.S. », Valérie Fernandez, T.S. et présidente de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.

L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec regroupe près de 17 000 membres. Son mandat est d'assurer la protection du public. Les T.S. œuvrent majoritairement dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais également en milieu communautaire, en pratique autonome ainsi que dans les milieux de l'enseignement et de la recherche. Les quelque 300 T.C.F. exercent essentiellement dans le secteur privé, en pratique autonome, mais certains d'entre eux sont présents dans le réseau public sous d'autres titres d'emploi.

SOURCE Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Stéphanie Napky-Couture, Conseillère principale en affaires publiques, 514 622-6050, [email protected]