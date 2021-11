Une étude de Robert Half révèle les principaux facteurs à prendre en considération lorsqu'on offre un horaire flexible

TORONTO, le 10 nov. 2021 /CNW/ - Les entreprises canadiennes adoptent de nouvelles méthodes de travail, mais sont-elles prêtes à abandonner la journée de travail traditionnelle de huit heures? Une étude menée par Robert Half, un cabinet de solutions de gestion des talents et de consultations commerciales, révèle que près de la moitié des gestionnaires principaux (48 %) donnent aux employés la possibilité de choisir leurs horaires de travail. Et 31 % de ces répondants trouvent que le fait que leurs subordonnés directs travaillent moins de 40 heures par semaine n'a aucun inconvénient, pourvu que le travail soit fait.

Les gestionnaires les plus susceptibles d'offrir des horaires flexibles travaillent dans les :

grandes entreprises comptant 1 000 employés ou plus (56 pour cent)

équipes à distance (56 pour cent)

Obstacles entravant ces avantages

Si certains employés disposent d'une autonomie totale sur leur emploi du temps, cela ne signifie pas qu'ils perdent du terrain ou qu'ils en récoltent les fruits. En dépit de cette nouvelle liberté, un sondage mené auprès de plus de 500 travailleurs a révélé ce qui suit :

61 pour cent disent avoir besoin d'au moins huit heures par jour pour faire leur travail.

52 pour cent déclarent avoir participé à davantage d'appels vidéo qu'il y a six mois. Dans l'ensemble, les employés estiment que plus du tiers du temps consacré à ces réunions (34 pour cent) est du temps perdu.

52 pour cent ne se déconnectent jamais complètement du travail pendant les heures de bureau et se sentent obligés de répondre immédiatement aux messages et aux demandes, même pendant les pauses.

« Bien que les entreprises offrent une plus grande flexibilité pour favoriser le bien-être des employés, les gestionnaires n'ont pas toujours une vue d'ensemble de la charge de travail de leur équipe, a déclaré David King, président principal du district canadien de Robert Half. Un employé qui a une longue liste de choses à faire peut se sentir obligé de travailler sans arrêt, et c'est pourquoi les entreprises doivent faire preuve de diligence raisonnable avant d'instaurer des horaires flexibles. La vérification des processus, des projets et des échéances, ainsi que des contrôles périodiques, aideront les employeurs à déterminer les modalités de travail qui conviennent le mieux à leur personnel. »

« Le soutien de l'employeur est essentiel pour atténuer l'épuisement professionnel, notamment en faisant appel à de l'aide extérieure, mais les employés ont également la responsabilité d'établir une relation saine avec le travail, a ajouté M. King. Les travailleurs peuvent protéger leur temps en établissant des limites claires, en gardant des voies de communication ouvertes avec leur gestionnaire et en faisant part de leurs préoccupations dès qu'elles se présentent. »

Pour plus d'idées sur la flexibilité et le soutien du bien-être des employés, visitez le blogue de Robert Half.

Au sujet du sondage

Les sondages en ligne ont été mis au point par Robert Half et menés par des firmes de sondage indépendantes. Ils comprennent les réponses de 800 gestionnaires principaux des secteurs de la finance, de la technologie, du marketing, du droit, du soutien administratif, des ressources humaines et d'autres secteurs d'entreprises comptant 20 employés ou plus (recueillies entre le 4 juin et le 1er juillet 2021) et plus de 500 travailleurs âgés de 18 ans ou plus (recueillies entre le 12 et le 18 août 2021) au Canada.

À propos de Robert Half

Robert Half (symbole NYSE : RHI) est le premier et le plus grand cabinet de solutions de gestion des talents et de consultations commerciales au monde. Il met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel, temporaire et permanent, et il est la société mère de ProtivitiMD, un cabinet de conseil international. Visitez roberthalf.ca et téléchargez notre application mobile primée.

