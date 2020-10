La charge de travail plus lourde est la principale raison de l'augmentation de la fatigue, selon un sondage mené par Robert Half

TORONTO, le 8 oct. 2020 /CNW/ - Submergé par le travail? Épuisé? De nombreux professionnels sont dans cette situation, selon une nouvelle recherche du cabinet de recrutement mondial Robert Half. Le tiers des travailleurs interrogés (33 %) ont déclaré être plus épuisés à l'heure actuelle qu'il y a un an. Parmi ces répondants, 40 % ont indiqué que la principale raison du niveau de fatigue plus élevé constitue l'augmentation de la charge de travail. De plus, 49 % des professionnels interrogés ont indiqué qu'ils sont aussi épuisés maintenant qu'ils ne l'étaient il y a 12 mois, alors que seulement 18 % ont signalé un niveau d'épuisement professionnel atténué.

Autres résultats :

Les femmes (36 %) étaient plus susceptibles que les hommes (31 %) d'affirmer vivre un épuisement professionnel plus prononcé.

Presque autant de répondants ayant des enfants à la maison (34 %) que de participants n'en ayant pas (33 %) ont affirmé être plus épuisés par le travail actuellement qu'il y a 12 mois.

Un plus grand nombre d'employés âgés de 25 à 40 ans (37 %) que ceux âgés de 41 à 54 ans (36 %) et de 55 ans et plus (28 %) ont déclaré éprouver un degré plus élevé d'épuisement professionnel.

« Les organisations continuent de résister aux répercussions financières de la pandémie et, dans certains cas, elles le font avec des équipes réduites en place », a souligné David King, président de district principal pour le Canada de Robert Half. « Cette situation a entraîné une augmentation de la charge de travail des employés, dont un grand nombre travaille encore à domicile et tente de trouver un équilibre entre les priorités du travail et les exigences personnelles et familiales. Comme les travailleurs indiquent qu'ils sont de plus en plus fatigués, les gestionnaires doivent travailler avec leurs équipes pour aborder la question de l'épuisement professionnel. De ce fait, il faut les aider à mettre en priorité non seulement leur charge de travail, mais aussi leur bien-être. »

Préoccupations liées à l'épuisement professionnel des employés

Dans un autre sondage, 82 % des gestionnaires principaux se sont dits préoccupés par la conservation du personnel. Parmi ces répondants, 47 % ont affirmé que la raison pour laquelle ils sont préoccupés est que les employés gèrent de lourdes charges de travail et sont au bord de l'épuisement professionnel. « Dans l'environnement de travail exigeant d'aujourd'hui, les gestionnaires doivent trouver des moyens de soutenir leurs employés et de les outiller pour atténuer leur stress et prévenir l'épuisement professionnel », a ajouté M. King. « Cela comprend encourager les équipes à décrocher du travail en dehors des heures normales de travail, les inciter à prendre des congés pour se détendre et se ressourcer, et de s'assurer de profiter des offres en matière de bien-être auxquelles elles ont accès. »

Robert Half offre trois conseils pour aider les gestionnaires à prévenir l'épuisement professionnel chez les employés :

Établir les priorités sans vergogne. Consultez régulièrement les membres de l'équipe pour discuter des projets et des obstacles en cours. Aidez-les à se concentrer sur les tâches opérationnelles critiques et faites appel à des professionnels temporaires pour les aider, si possible. Encourager les congés. Les employés occupés peuvent hésiter à prendre une pause. Soutenez -- et modélisez -- l'équilibre travail-vie personnelle en rappelant aux employés d'utiliser leurs jours de vacances et de gérer efficacement leur temps. Partager des ressources utiles. Faites la promotion des offres en matière de mieux-être auxquelles l'entreprise donne droit, et transmettez de l'information sur les cours et les programmes gratuits qui favorisent un mode de vie plus sain.

Au sujet du sondage

Les sondages en ligne ont été mis au point par Robert Half et menés par une firme de sondage indépendante du 7 juillet au 9 août 2020. Ils comprennent les réponses de 285 travailleurs adultes âgés de 18 ans et plus, travaillant en temps normal dans un bureau, ainsi que plus de 600 cadres supérieurs travaillant dans des entreprises canadiennes comptant 20 employés ou plus.

