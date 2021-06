Le 2e Sommet de l'immigration se tiendra le 19 octobre 2021 à Québec

MONTRÉAL, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - La seconde édition du Sommet de l'immigration au Québec, le rendez-vous des professionnelles et professionnels concernés par l'immigration et ses enjeux, aura lieu en personne le 19 octobre 2021, au Fairmont Le Château Frontenac, à Québec.

Le premier Sommet, organisé le 16 octobre 2019, avait suscité un vaste engouement au sein des communautés politique, institutionnelle et d'affaires au Québec. Pour la première fois, les professionnelles et professionnels concernés par l'immigration et ses enjeux avaient accès à une journée d'échange et de collaboration sur les questions, initiatives et bonnes pratiques en matière d'immigration et d'intégration au Québec, mais aussi à un espace unique de réseautage pansectoriel.

La pandémie a retardé la programmation de la seconde édition de l'événement, mais n'a pas empêché Immigrant Québec de consolider les bases qui avaient été posées lors de la première. C'est ainsi qu'ont vu le jour un guide, réalisé avec la collaboration de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Embaucher une personne immigrante au Québec, et un site internet d'information dédié aux professionnelles et professionnels.

Les annonces du gouvernement en matière de déconfinement et de vaccination permettent d'envisager un retour du Sommet en personne. Comme en 2019, Immigrant Québec peut à nouveau compter sur la collaboration du gouvernement du Québec, partenaire présentateur exclusif de l'événement.

« C'est avec enthousiasme que nous soulignons l'annonce de la tenue de cette deuxième édition du Sommet. L'immigration enrichit le Québec et jouera assurément un rôle important pour relever les défis socioéconomiques auxquels nous faisons face. Je remercie chaleureusement notre partenaire Immigrant Québec pour cette occasion de rassembler plusieurs joueurs clés du secteur de l'immigration. C'est un rendez-vous à ne pas manquer cet automne à Québec. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'immigration représente une richesse pour le Québec. Accueillir et bien intégrer les personnes immigrantes, c'est un travail collectif. Pour y arriver, nous devons mettre en œuvre des pratiques de gestion des ressources humaines qui tiennent compte de la réalité de ces personnes qui arrivent chez nous et qui veulent contribuer au développement de leur société d'accueil. C'est encore plus essentiel dans le contexte actuel de rareté de la main-d'œuvre. En partageant la responsabilité de l'immigration entre le gouvernement, les entreprises et les organisations de la société civile, nous nous donnons les moyens pour que tous puissent trouver leur place, tant pour assurer une intégration réussie que pour assurer la vitalité économique du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Un Sommet en itinérance à Québec

La tenue de l'événement dans la Capitale-Nationale prend cette année un sens aussi fort qu'inattendu, alors que le Québec et son tissu socioéconomique souhaitent prendre le virage de la reprise avec tous les atouts dont elle dispose. L'immigration en est un, et le symbole est puissant de porter ainsi le Sommet, en collaboration avec le gouvernement, au cœur du pouvoir et de ses décisions.

Les partenaires mobilisés

Si la ville de Québec et ses acteurs seront particulièrement à l'honneur cette année, de très nombreux partenaires sont d'ores et déjà associés à l'événement, qui sera présenté par le MIFI. Tous s'affairent aujourd'hui à finaliser un programme qui sera bien sûr marqué par les enjeux individuels et collectifs révélés ou accentués par la pandémie.

Immigrant Québec tient à souligner l'implication de ses grands partenaires : Québec International et la Ville de Québec, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Desjardins, la Société de développement économique de Drummondville, la Banque Nationale, Qualifications Québec, ainsi que de ses partenaires collaborateurs : l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) et VIA Rail Canada.

« Le fait de rassembler l'ensemble des professionnelles et professionnels concernés par l'immigration pour parler des enjeux et des meilleures pratiques n'a jamais eu autant de sens et de pertinence qu'au sortir de la crise sanitaire sans précédent que nous venons de vivre. Les participantes et participants pourront enfin se retrouver pour réseauter et profiter des ateliers et des plénières qui sont le fruit d'un travail collaboratif d'expertes et d'experts et de partenaires qui se mobilisent depuis des mois pour rendre cet événement exceptionnel. Nous sommes fiers de compter notamment sur le précieux support et l'engagement du gouvernement du Québec en tant que partenaire présentateur exclusif de l'événement », ajoute Christophe Berthet, directeur général d'Immigrant Québec.

Il sera ainsi largement question des programmes d'immigration économique, de requalification professionnelle et de reconnaissance des compétences des personnes immigrantes, d'attraction internationale, de régionalisation de l'immigration, d'entrepreneuriat ou encore de gestion de la diversité en entreprise.

Pour être au fait des dernières nouvelles relatives au Sommet de l'immigration 2021, connectez-vous au site sommet-immigration.com.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi ? Seconde édition du Sommet de l'immigration au Québec Quand ? Mardi 19 octobre 2021, de 8 h 30 à 18 h (inscription à partir de 8 h) Où ? Fairmont Le Château Frontenac, 1 rue des Carrières à Québec (QC)

Inscription et information : https://sommet-immigration.com

À propos d'Immigrant Québec Pro

Immigrant Québec Pro est une plateforme créée par l'équipe d'Immigrant Québec, organisme à but non lucratif, premier média d'information spécialisé sur l'immigration au Québec.

Immigrant Québec Pro se donne pour objectif d'informer les professionnels concernés par l'immigration au Québec :

Décideurs des organisations des secteurs public;

Avocats et consultants en immigration;

Professionnels des ressources humaines;

Responsables d'organismes en immigration;

Dirigeants d'entreprises;

Recruteurs d'universités, de collèges, d'instituts d'éducation et de formation;

Etc.

Nos réalisations

Un site web alimenté d'actualités, de dossiers, de fiches techniques et de paroles d'experts ;

Un guide Embaucher une personne immigrante au Québec , en téléchargement gratuit à l'attention des professionnels;

, en téléchargement gratuit à l'attention des professionnels; Des informations pratiques sur le Sommet de l'immigration au Québec;

Les événements de l'écosystème à ne pas manquer;

Une cartographie interactive des ressources afin de favoriser le réseautage entre organisations locales.

Nos partenaires

Immigrant Québec Pro s'appuie sur l'expertise de ses partenaires de référence pour vous offrir des informations fiables et utiles.

