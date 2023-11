Sommet de l'Est - La Ville de Montréal et les gouvernements du Québec et du Canada unissent leurs efforts pour la revitalisation de l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 13 nov. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada se sont engagés à accélérer le développement de l'Est de Montréal, la plus vaste et ambitieuse transformation territoriale jamais réalisée au Québec, lors du Sommet de l'Est, qui s'est tenu lundi au Stade olympique de Montréal.

L'événement marquait un jalon important dans la démarche de revitalisation des terrains de l'Est et regroupait plusieurs partenaires qui ont à cœur la transition économique, sociale et écologique de ce secteur de la métropole. Plusieurs annonces d'envergure ont été dévoilées, totalisant des engagements financiers de plus de 500 M$ pour concrétiser le redéveloppement de l'Est de la métropole. Ces investissements permettront de donner un souffle nouveau et des leviers additionnels aux acteurs qui travaillent au désenclavement de l'Est.

L'ensemble des paliers gouvernementaux s'unissent et renouvellent ainsi leur volonté pour offrir aux Montréalaises et aux Montréalais des milieux de vie où il fait bon vivre et dans lesquels coexistent harmonieusement des industries réinventées, axées sur la transition climatique et les nouvelles technologies. Résolus à déployer une vision intégrée, ils s'entendent pour mettre au cœur de la transformation territoriale la justice et l'équité sociale, l'innovation et le soutien à la transition industrielle, la mobilité durable, l'habitation et le verdissement des quartiers.

À l'issue de ce sommet inaugural, les trois paliers de gouvernement se sont engagés à revenir dans un an pour évaluer les progrès et poursuivre leur collaboration.

« Le tout premier Sommet de l'Est marque un moment important pour l'Est de Montréal. Pour la première fois, les trois paliers de gouvernement, ainsi que plusieurs acteurs s'engagent à travailler ensemble pour changer la façon dont l'Est est perçu et l'aider à croître et à prospérer. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral s'engage davantage dans l'Est de Montréal et de façon dédiée, car nous reconnaissons l'incroyable potentiel de l'Est. En tant que fille de l'Est, je suis très fière d'avoir contribué à la réalisation de ce moment important », a affirmé Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et députée d'Hochelaga.

« On est déterminé à faire de l'Est un pôle de développement économique d'envergure pour le Québec. Notre plan annoncé ce matin pour la réhabilitation des terrains est essentiel pour donner vie à notre vision. La mobilisation des différents paliers gouvernementaux, mais aussi celle d'une communauté d'affaires engagée, est cruciale pour développer le plein potentiel du territoire », a souligné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« L'Est a toujours été une de nos priorités parce que sa revalorisation changera le visage de la métropole d'un point de vue économique, social et académique. On passe maintenant à la vitesse supérieure dans la concrétisation d'une démarche structurée de décarbonation de l'économie, dans la planification de quartiers inclusifs et justes et dans la restauration du poumon vert de la métropole. Pour se donner les moyens de nos ambitions, on doit joindre à la transformation, un mode de transport collectif structurant. La mobilité est la clef de voûte du développement territorial et la colonne vertébrale de l'avenir de l'Est », a déclaré Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal.

« La Ville de Montréal-Est est fière d'être un acteur de premier plan de la revitalisation de l'Est de l'île de Montréal. Ce partenariat des trois paliers de gouvernement est un engagement important pour un développement économique et social sans précédent de notre territoire. Les investissements annoncés aujourd'hui auront également un impact positif sur la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de l'Est de l'île de Montréal et je m'en réjouis », a souligné Anne St-Laurent, mairesse de Montréal-Est.

Les partenaires reconnaissent l'importance de poursuivre le travail pour réaliser les projets. Avec un potentiel de construction de 100 000 unités de logement et la mise en place d'un immense laboratoire visant la transition industrielle et la création d'un secteur industriel de l'avenir, la réussite de la revalorisation de l'Est de la métropole du Québec sera une source d'inspiration à l'échelle internationale. Rappelons également que le plan décennal d'investissement de la Ville dédie plus de 600 M$ d'investissements en infrastructures dans l'Est de Montréal. Plusieurs éléments fondamentaux ont été mis en place dans les dernières années et les travaux s'accélèrent.

