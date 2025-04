Sommet de l'Est 2025 - Nouveau visage du développement industriel de l'Est : Montréal lance un appel à propositions simplifié pour attirer des projets verts et innovants sur deux premiers terrains décontaminés

MONTRÉAL, le 7 avril 2025 /CNW/ - Une première historique pour le développement de l'Est de Montréal. La Ville de Montréal lance aujourd'hui un appel à propositions pour des projets industriels exemplaires, verts et innovants sur les premiers terrains municipaux décontaminés de l'Est montréalais. Cette initiative marque une étape importante dans la stratégie de revitalisation de ce secteur et vise à attirer des projets industriels exemplaires qui serviront de catalyseurs pour le développement futur de l'Est.

La Ville lance un appel à propositions afin de sélectionner les meilleurs projets pour ces terrains stratégiques. Situés au cœur du Secteur industriel de la Pointe-de-l'Île (SIPI), les terrains 12 et 13 représentent un investissement de 14 M$ en décontamination. La Ville de Montréal, en tant que propriétaire, favorisera des projets se distinguant par leur excellence environnementale, leur contribution au développement durable, leur impact limité en matière de nuisances et leur apport positif pour la communauté. Les critères de sélection privilégieront des entreprises démontrant une forte performance économique, proposant une architecture distinctive, adoptant des pratiques environnementales exemplaires, et intégrant potentiellement des technologies propres, des activités de recherche et développement ou des initiatives d'agriculture urbaine.

Une nouvelle stratégie foncière

Pour la vente de ces terrains, la Ville adopte une stratégie foncière innovante en privilégiant la vente de gré à gré, plus souple que l'appel à projets conventionnel. Cette approche simplifiée offre plus d'agilité pour sélectionner les projets qui correspondent le mieux aux objectifs de développement pour l'Est de la métropole.

La Ville prévoit étendre cette stratégie foncière à l'ensemble du territoire de l'agglomération. Cette démarche permettra d'orienter le développement en privilégiant des projets qui s'harmonisent avec la vision d'une métropole dynamique, durable et prospère, en alignement avec les priorités du plan stratégique Montréal 2030, notamment :

l'innovation : intégrer des concepts novateurs dans leur conception et leur mise en œuvre;

la durabilité : démontrer un engagement envers les pratiques de développement durable et la transition écologique;

l'impact économique : contribuer de manière significative à l'essor économique de Montréal;

l'intégration urbaine : s'harmoniser avec le tissu urbain existant et respecter le caractère des quartiers environnants.

Les terrains

Les lots en question, identifiés comme les terrains 12 et 13, sont situés dans la zone Saint-Jean-Baptiste/A40 du Secteur industriel de la Pointe-de-l'Île (SIPI), dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Ils représentent plus de 100 000 m2, soit l'équivalent du parc Laurier.

Le terrain 13, bordant l'autoroute 40 et sa voie de desserte, jouit d'un emplacement stratégique. Il offre une opportunité unique pour l'implantation d'un projet emblématique, capable de dynamiser et de mettre en valeur ce pôle d'emploi en pleine mutation.

Quant au terrain 12, plus vaste, il comporte une caractéristique naturelle qui pourrait se révéler un atout majeur pour un projet distinctif : un milieu humide de près de 8 000 m2. Cette particularité offre la possibilité d'intégrer harmonieusement développement et préservation écologique.

Ces deux terrains ont été décontaminés dans le cadre de l'Entente de 100 M$ conclue entre la Ville et le gouvernement du Québec en 2020.

Les projets recherchés

Pour les deux terrains visés, la Ville entend privilégier les projets qui performent significativement dans les domaines suivants :

performance économique : contribution à la prospérité locale, emplois de qualité, technologies avancées, et valorisation des projets de recherche, d'agriculture urbaine et de technologies propres;

signature architecturale : style unique et avant-gardiste, mettant en valeur le territoire;

responsabilité environnementale : réduction de l'empreinte carbone, utilisation responsable des ressources et activités d'économie circulaire;

résilience aux crises climatiques : autonomie énergétique et des ressources, mitigation des impacts climatiques et accès à des services essentiels.

Citations

« Après l'acquisition et la décontamination de ces deux terrains par la Ville, c'est avec une grande fierté que nous lançons un appel à propositions qui permettra de les développer. Cette étape est décisive dans notre stratégie de revitalisation de l'Est montréalais, qui allie performance économique et responsabilité environnementale. Cet investissement de 14 M$ en décontamination témoigne de notre détermination à créer les conditions propices pour susciter des projets verts, innovants et durables, en phase avec notre vision du Secteur industriel de la Pointe-de-l'Île (SIPI). Cette démarche illustre notre détermination à transformer les terrains autrefois contaminés afin qu'ils atteignent leur plein potentiel au service d'une économie résiliente et durable, au bénéfice de toute la métropole. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Voici le nouveau visage du développement économique que nous voulons pour l'Est de Montréal : des projets exemplaires qui donneront une impulsion décisive pour la transition écologique de ce secteur. Pour moi, c'est une évidence : nous pouvons et devons allier performance économique et impacts environnementaux positifs. Ma vision est claire - attirer des entreprises qui dynamisent l'économie tout en contribuant concrètement au développement durable. Pour y parvenir, nous innovons avec un appel à propositions ouvert qui nous permet de sélectionner les meilleures initiatives pour ces terrains municipaux qui sinon décontaminés et prêts au développement. En pensant hors des sentiers battus et en évitant les contraintes administratives excessives, nous créons les conditions idéales pour attirer des projets innovants qui stimuleront l'économie tout en générant des impacts positifs pour les communautés locales. »

- Luc Rabouin, responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au comité exécutif

Le Secteur industriel de la Pointe-de-l'Île (SIPI)

Couvrant 30 km², le SIPI est l'un des plus importants projets de revitalisation industrielle au Canada. En concertation avec le gouvernement du Québec, la Ville veut en faire un véritable projet de société, un exemple mondial de transition écologique de l'économie. La Ville a adopté une vision mobilisatrice pour le développement du secteur, largement appuyée par la population et les acteurs locaux. Cette vision a conduit à l'élaboration du Plan directeur du Secteur industriel de la Pointe-de-l'Île.

La réhabilitation des sols dans l'Est

Le programme de réhabilitation des terrains contaminés dans l'Est de Montréal, lancé en 2020 grâce à un accord de 100 M$ conclu avec le gouvernement du Québec, a connu un démarrage difficile en raison de la pandémie. La situation s'est nettement améliorée depuis. Jusqu'à maintenant, plus de 38 M$ ont déjà été dépensés et près de 70 M$ supplémentaires sont engagés ou en évaluation, ce qui à terme permettra l'assainissement de 600 000 m2 de sol contaminé, soit l'équivalent de deux fois le parc Lafontaine. Les deux terrains municipaux mis en vente ont été décontaminés à même l'enveloppe de l'entente, au coût de 14 M$.

Téléchargez ici des perspectives ainsi que les fiches détaillées des deux terrains.

Pour télécharger les visuels, cliquez ici.

