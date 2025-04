Sommet de l'Est 2025 - La Ville de Montréal : chef de file de la transition économique, sociale et écologique de l'Est

MONTRÉAL, le 7 avril 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal se réjouit de la tenue du deuxième Sommet de l'Est, lors duquel elle a réaffirmé son engagement à accélérer le développement de l'Est de Montréal, la plus vaste et ambitieuse transformation territoriale jamais réalisée au Québec. Ce sommet a été l'occasion de dresser un bilan des avancées réalisées et de réitérer sa vision pour l'avenir de ce territoire stratégique de la métropole.

Des avancées significatives vers un avenir durable

Depuis la signature de la Déclaration commune entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal pour la revitalisation de l'Est en décembre 2018, de nombreuses décisions ont été prises et des gestes concrets ont été posés pour rehausser la qualité de vie de la population.

Parmi les réalisations ou avancées notables :

programme de réhabilitation des terrains de l'Est;

élaboration d'une vision de développement et d'un Plan directeur pour le Secteur industriel de la Pointe-de-l'Île (SIPI);

projet du grand parc de l'Est;

prolongement de la ligne bleue du métro;

déploiement du projet de mobilité SRB Pie-IX;

ouverture prochaine du Centre de traitement des matières organiques;

usine de désinfection à l'ozone;

usine de revalorisation et de traitement des boues;

amorce des travaux de réfection des infrastructures du Jardin botanique, migration du Biodôme et métamorphose de l'Insectarium.

Ces réalisations ont été rendues possibles grâce à la contribution des forces vives du milieu, soit les différents paliers gouvernementaux, l'étroite collaboration des partenaires et l'appui de la population. La collaboration et la synergie créées entre les acteurs économiques, sociaux et communautaires permettent de favoriser l'émergence de projets innovants et structurants, qui répondent aux besoins spécifiques de ce territoire. À cet égard, les annonces faites aujourd'hui lors du Sommet de l'Est illustrent parfaitement cette dynamique collaborative et prometteuse.

Des terrains prêts à accueillir des projets transformateurs pour l'Est

Une première historique pour le développement de l'Est de Montréal : la Ville de Montréal lance aujourd'hui un appel à propositions pour des projets industriels exemplaires, verts et innovants sur les premiers terrains municipaux décontaminés de l'Est montréalais. Cette initiative marque une étape importante dans la stratégie de revitalisation de ce secteur et vise à attirer des projets industriels exemplaires qui serviront de catalyseurs pour le développement futur de l'Est.

La Ville lance un appel à propositions afin de sélectionner les meilleurs projets pour ces terrains stratégiques. Situés au cœur du Secteur industriel de la Pointe-de-l'Île (SIPI), les terrains 12 et 13 représentent un investissement de 14 M$ en décontamination. La Ville de Montréal, en tant que propriétaire, favorisera des projets se distinguant par leur excellence environnementale, leur contribution au développement durable, leur impact limité en matière de nuisances et leur apport positif pour la communauté. Les critères de sélection privilégieront des entreprises démontrant une forte performance économique, proposant une architecture distinctive, adoptant des pratiques environnementales exemplaires, et intégrant potentiellement des technologies propres, des activités de recherche et développement ou des initiatives d'agriculture urbaine.

Consultez la page montreal.ca pour plus de détails. Téléchargez ici des perspectives ainsi que les fiches détaillées des deux terrains.

Un modèle de développement basé sur l'économie circulaire

L'Est de Montréal constitue un levier stratégique pour accélérer la transition écologique de la métropole. La Ville de Montréal annonce également une série d'initiatives majeures visant à propulser le développement de l'Est de la ville grâce à l'économie circulaire, destinées à transformer cette région par des pratiques durables et novatrices.

Parmi les initiatives dévoilées :

Bonification du soutien financier à Synergie Montréal : 900 000 $ pour la période 2025-2027. Cette initiative essentielle accompagne les entreprises dans l'adoption de stratégies d'économie circulaire, optimisant l'utilisation de leurs ressources et redéfinissant leurs modèles d'affaires.

Soutien financier de 600 000 $, pour les trois prochaines années, au projet de Campus d'innovation Espace circulaire (CIPME). Ce projet vise à accélérer l'économie circulaire à Montréal en misant sur les actifs stratégiques de l'Est, notamment la forte concentration de PME novatrices et le nouveau Campus carboneutre 40NetZéro.

Financement d'une étude approfondie sur la circularité du bois, explorant les possibilités de valorisation optimale du bois récupéré dans l'agglomération. Cette étude vise à stimuler la croissance économique et la transformation industrielle de l'Est de Montréal.

Ces initiatives démontrent l'engagement de la Ville de Montréal à promouvoir un développement durable et à renforcer l'économie circulaire dans l'Est de la ville. Elles s'inscrivent dans la Feuille de route montréalaise en économie circulaire, visant à augmenter l'indice de circularité de 3 % à 6 % d'ici 2030, et à 17 % d'ici 2050. En travaillant main dans la main avec ses partenaires, Montréal se positionne comme un leader dans le développement d'une économie verte, résiliente et prospère.

Un investissement majeur au Jardin botanique

À l'approche du 100e anniversaire du Jardin botanique de Montréal, la Ville de Montréal annonce un investissement de 430 M$ sur 15 ans pour la réfection majeure de ses infrastructures. Cet investissement comprend notamment une somme de 150 M$ pour la construction de nouvelles serres d'exposition. Fondé en 1931, le Jardin botanique est un lieu prisé des Montréalaises et des Montréalais et une destination touristique réputée. Ce plan de réfection vise à préserver ses infrastructures patrimoniales, réduire ses émissions de GES et maintenir sa notoriété internationale.

Un avenir prometteur pour l'Est de Montréal

La Ville a une vision ambitieuse pour l'Est de Montréal, qui conjugue transition écologique, croissance économique et qualité de vie. En travaillant ensemble, la Ville de Montréal et ses partenaires continueront à transformer l'Est de Montréal en un pôle d'innovation et de développement durable, tout en améliorant la qualité de vie de la population.

Citations

« Depuis la signature de la Déclaration pour revitaliser l'Est en 2018, nous avons transformé notre vision en réalité, projet après projet. Aujourd'hui, la transition économique, sociale et écologique de l'Est est en marche, inspirant d'autres villes à suivre notre exemple. Avec plus de 200 projets en cours et des investissements de plus de 3,2 milliards de dollars d'ici 2030, nous bâtissons un modèle de développement de l'Est tourné vers l'avenir qui profitera à l'économie de toute la métropole et du Québec », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Sous le leadership de la Ville, nous avons lancé un nouveau cycle économique dans l'Est de Montréal, transformant ce secteur en un pôle d'excellence pour l'économie circulaire et l'innovation. Grâce à la collaboration de nos partenaires et à l'appui de la population, nous avons créé des conditions gagnantes pour un développement dynamique, durable et prospère. Ensemble, nous portons une vision ambitieuse de développement axé sur l'équité, l'inclusion et la qualité de vie de la population. Continuons à travailler pour faire de l'Est de Montréal un modèle de revitalisation industrielle et de transition écologique, où chaque projet contribue à un avenir meilleur pour les Montréalaises et Montréalais », a ajouté Luc Rabouin, responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au comité exécutif.

« L'Est de Montréal est en pleine métamorphose parce que nous avons lancé des initiatives audacieuses qui redéfinissent ce territoire stratégique. Nous avons à cœur de transformer l'Est de Montréal en favorisant la qualité de vie, et un développement économique durable. La mise en vente de deux terrains décontaminés par la Ville dans le Secteur industriel de la Pointe-de-l'Île en est un exemple concret avec le développement d'un pôle économique. L'avenir de l'Est est bien en marche et chaque projet annoncé contribue à créer une métropole plus verte, plus inclusive et plus prospère au bénéfice des générations futures », a mentionné Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif, responsable des sports et loisirs, d'Espace pour la vie, du parc Jean-Drapeau, de la langue française et de l'Est de Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]