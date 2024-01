Solutions à la pénurie de logements étudiants - LA FÉDÉRATION SOLLICITE 150 MILLIONS $ POUR SOUTENIR LA POPULATION ÉTUDIANTE ET LES CÉGEPS

MONTRÉAL, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Afin de pallier le besoin urgent de logements étudiants dans toutes les régions du Québec, la Fédération des cégeps estime qu'un investissement de 150 millions $ de la part du gouvernement est nécessaire. Cette somme permettrait de déployer plusieurs solutions proposées par la Fédération: fournir une aide directe aux étudiants et aux étudiantes dans leurs démarches, soutenir les cégeps dans la construction de résidences et dans le maintien des infrastructures existantes, et développer divers partenariats afin de combler l'écart qui prévaut entre l'offre et la demande. De telles mesures permettraient de faciliter l'accès à des logements abordables à proximité des cégeps, de promouvoir la mobilité des personnes étudiantes sur le territoire et de créer un environnement favorable à la poursuite de leurs études supérieures.

Des solutions pour la pénurie de logements

« Il manque actuellement de logements étudiants dans toutes les régions du Québec. La population étudiante collégiale est exposée à des hausses de loyers de plus en plus difficiles à supporter. Nous réclamons des investissements majeurs pour la construction de nouvelles résidences étudiantes ou la rénovation des infrastructures existantes afin d'offrir un environnement propice aux études supérieures. Nous demandons aussi l'embauche d'une ressource par cégep pour accompagner les jeunes dans leur démarche. Un crédit d'impôt remboursable, une bonification des prêts et bourses, ou encore, des subventions pour le transport pourraient également être envisagés par le gouvernement. La diplomation de nos jeunes est intimement liée à leur capacité de se loger adéquatement. Il faut agir maintenant », a indiqué Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps.

100 millions $ en investissement et 50 millions en fonctionnement

Pour faciliter l'accès à l'enseignement supérieur, offrir un logement abordable près des cégeps et favoriser une meilleure mobilité étudiante sur le territoire est primordial. Pour ce faire, la Fédération des cégeps a présenté au gouvernement, dans le cadre des consultations prébudgétaires, une liste de solutions concrètes qui devraient être privilégiées avec un sentiment d'urgence :

Soutien aux cégeps pour la construction de résidences et le maintien des infrastructures actuelles Partenariat avec des promoteurs et promotrices pour la construction et l'exploitation d'une résidence étudiante Garantie financière, de l'établissement ou du gouvernement, pour soutenir des projets de développement Changements aux règles en vigueur pour les résidences étudiantes (réglementation, taxes, etc.)

Soutien aux cégeps dans le développement de divers types de partenariats pour le logement étudiant Demande d'ajout d'une ressource par cégep pour soutenir la recherche de logements et la communication avec les locateurs et locatrices Location de logements par le cégep pour en faire la sous-location aux étudiants et étudiantes Admissibilité de projets conjoints, par exemple, avec un centre de services scolaires Collaboration avec les municipalités pour le changement de vocation pour des bâtiments patrimoniaux ou religieux



D'autres mesures, non chiffrées pour le moment, sont également proposées par la Fédération afin de pallier le manque de logement actuel :

Soutien direct à la population étudiante Soutien financier au logement et au transport des étudiants et étudiantes Possibilité de crédit d'impôt remboursable pour le logement des étudiants et étudiantes Bonification de l'aide financière aux études Subvention pour le transport des étudiants et étudiantes



Se loger : un lourd fardeau financier pour les jeunes

La pénurie de logements étudiants se traduit en outre par un lourd fardeau financier pour les personnes étudiantes. Les chiffres sont évocateurs : en 2022, d'après les données recueillies par l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE), le loyer médian mensuel global payé par les étudiantes et les étudiants locataires dans le parc de logements privés était 19,3 % plus élevé que celui de l'ensemble de la population. Selon UTILE, 64 % des personnes étudiantes consacraient plus de 30 % de leur revenu annuel au paiement du loyer, et ce, en tenant compte des prêts, des bourses, et de l'aide parentale dans le calcul. De plus, 48 % avaient contracté des dettes liées aux études et 77 % ne bénéficiaient d'aucun soutien de leurs parents pour acquitter leur loyer.

Par ailleurs, la Fédération est toujours en attente de l'adoption du projet de loi 31 qui devrait assurer un traitement équitable des résidences collégiales en matière de fiscalité locale.

On peut consulter le mémoire Les cégeps : un levier incontournable pour le développement économique, social, culturel et durable du Québec ainsi qu'un résumé de celui-ci sur le site de la Fédération.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

SOURCE Fédération des cégeps

Renseignements: Louis St-Jean, Conseiller en communication | relations de presse, 438 600-8335 ; cellulaire : 438 365-7787