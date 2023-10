Solutions à la crise du logement - Les GRT ont déposé près de 5000 logements communautaire à construire à la SHQ

MONTRÉAL, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Dans le cadre du 2e appel de projets du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ), les 25 membres de l'Association des groupes de ressources technique du Québec (AGRTQ) ont déposé, en partenariat avec des organismes sans but lucratif en habitation (OSBL, Coop, OH) un total de 83 projets de logements communautaires, représentant 4881 unités de logement pour répondre aux besoins partout au Québec. Ces projets visent tant la construction de nouveaux logements que l'achat et la rénovation d'immeubles existants. Sur ces 4881 unités, 2124 unités proviennent de la métropole de Montréal.

« Notre réseau de groupes de ressources techniques est mobilisé pour répondre aux besoins en logements des communautés, partout au Québec. Nous travaillons fort, avec tous nos partenaires, notamment avec la SHQ et les municipalités, pour pallier aux difficultés de développement que connait le marché immobilier en ce moment. Nous pouvons avoir un effet sur cette crise en proposant des projets issus des communautés qui répondent à leur besoins. », note Éric Cimon, directeur général de l'AGRTQ.

Rappelons que le gouvernement prévoyait dans son dernier budget de financer un total de 1000 unités pour le secteur de l'habitation communautaire dans le PHAQ et 500 pour le secteur privé. « Nous attendons avec impatience la mise à jour économique du gouvernement afin de savoir si nous aurons les moyens de réaliser l'ensemble des projets déposés et aussi ceux qui sont en élaboration à l'heure actuelle» de mentionné Ambroise Henry, président de l'AGRTQ.

Qui sommes-nous?

L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) représente un réseau d'entreprises d'économie sociale, les Groupes de ressources techniques (GRT), et veille au financement et au développement de l'habitation communautaire partout au Québec afin de répondre aux besoins actuels des ménages à faible et modeste revenu.

SOURCE Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ)

Renseignements: Cynthia Gélinas, responsable des communications, 514-962-9035, [email protected]