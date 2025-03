Budget du Québec 2025-2026: L'AGRTQ préoccupée par la faible place occupée par le développement du logement communautaire et social dans les priorités des programmes publics du Gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 27 mars 2025 /CNW/ - L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) préoccupée par la faible place occupée par le développement du logement communautaire et social, réitère que ce dernier doit être au cœur des priorités des programmes publics du Gouvernement québécois.

Pas de nouveaux investissements à la mise en chantier pour de nouveaux projets

Pendant que les listes d'attente pour un logement communautaire et social augmentent, le budget annoncé par le ministre des Finances ne prévoit pas de nouveaux investissements qui permettront de mettre en chantier de nouveaux projets afin de répondre aux nécessités des personnes à besoins spécifiques et des populations vulnérables.

Lors d'une consultation récente de ses membres ancrés sur l'ensemble du territoire québécois, les groupes des ressources techniques témoignent que les organismes à but non lucratif, qui offrent des services aux communautés sont prêts à mettre en œuvre des projets en habitation communautaire et sociale dans une proportion de 10 000 unités dès maintenant. Malheureusement, en regard des orientations budgétaires actuelles, rien ne laisse pressentir la mise en œuvre rapide de ces projets.

Au précédent budget, le Gouvernement entendait réaliser son objectif de livrer plus de 23 000 logements entre 2023 et 2029. Cela représente un investissement de 2,6 milliards de dollars sur six ans.

Nous observons que cet investissement demeure identique dans le présent budget et que la cible n'a pas été bonifiée. Conséquemment, il n'y a pas de nouveaux subsides disponibles pour la réalisation de projets supplémentaires en habitation communautaire et sociale.

De plus, nous constatons que la mise en chantier sera en décroissance significative à partir de l'année 2027-2028. On passera de 8 373 unités en 2026-2027, puis 2 914 unités en 2027-2028 et à 65 unités en 2028-2029.

Nous sommes d'avis que la réalisation de projets devrait être en continu dans un programme autonome dédié à l'habitation communautaire et sociale, avec des périodes de dépôt et des cibles d'unités clairement définies, favorisant une atteinte de cibles cohérentes répondant aux besoins des populations vulnérables.

« Investir dans le logement communautaire et social, c'est investir dans nos communautés sur l'ensemble du territoire et offrir un milieu de vie abordable, accessible, durable et de qualité. Les groupes de ressources techniques du Québec sont ancrés partout au Québec et ils accompagnent tous les jours les organismes à buts non lucratifs et les coopératives d'habitation désireux d'offrir un toit pour tous. L'état doit contribuer en investissant massivement dès maintenant dans le logement communautaire et social », mentionne Ambroise Henry, président de l'AGRTQ

Quelques mesures accueillies positivement

L'AGRTQ tient à souligner un investissement de 302,6 millions de dollars sur 5 ans afin de soutenir l'accès au logement. Ce budget vise notamment a préserver le parc d'habitations à loyer modique et à répondre aux besoins urgents en matière de logement.

Le Réseau québécois des OBNL d'habitation et l'AGRTQ saluent « la revalorisation du financement pour l'accès au logement de 302,6 millions de dollars étalé sur cinq ans. Toutefois, la répartition du montant alloué au maintien du parc d'habitations à loyer modique de 228 millions de dollars nous pousse à nous interroger sur les possibilités d'action offertes aux OSBL d'habitations afin de maintenir un parc de logement abordable et décent alors que ce budget, prévu sur 3 ans, diminue drastiquement chaque année ».

L'AGRTQ tient également à souligner l'investissement de 38 millions de dollars afin de renflouer le Programme d'adaptation de domicile dédié aux personnes en situation de handicap. Ces fonds étaient épuisés depuis plusieurs mois et cette mesure permettra de relancer les travaux d'aménagement. Un engagement pour les années suivantes aurait été bienvenu considérant l'ampleur des besoins de ces personnes.

Enfin, l'AGRTQ souligne l'engagement pris par le Programme de financement en habitation de la Société d'habitation du Québec (SHQ) d'utiliser de nouveaux outils financiers, notamment des garanties de prêt et des prêts à conditions avantageuses afin de compléter le financement de projets d'unités abordables. L'AGRTQ offre son entière collaboration dans la réflexion, l'élaboration et la mise en place des stratégies.

Le logement communautaire et social doit être considéré comme un chantier d'infrastructure majeur

En l'absence d'investissements massifs dans le budget pour le secteur du logement communautaire et social, nous sommes contraints de nous adapter à la faible part qui est associée dans le Plan Québécois des Infrastructures (PQI) 2025-2035. En effet, l'investissement prévu pour les 10 prochaines années s'élève à 3 986,6 milliards sur un budget total de 164 milliards, soit une part de 2.4%.

L'AGRTQ a la ferme conviction que la population québécoise a le droit d'avoir accès à un milieu de vie abordable, durable et de qualité. Les logements doivent être diversifiés et répondre aux besoins de l'ensemble de la population tout en créant des milieux où il fait bon vivre en communauté.

« Nous demeurons convaincus que ces logements doivent demeurer à l'abri de la spéculation immobilière et être menés par et pour les communautés. Les retombées du logement communautaire et social sont majeures et nombreuses dans l'écosystème québécois et nous avons le devoir d'investir massivement dès maintenant » souligne Tommy Théberge, directeur général de l'AGRTQ.

Ambroise Henry, président de l'AGRTQ, affirme que « Le moment est venu de considérer l'habitation communautaire et sociale comme une infrastructure majeure qui a des retombées économiques et sociales sur tout le territoire québécois ».

À propos de l'AGRTQ

L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) représente un réseau d'entreprises d'économie sociale, les groupes de ressources techniques (GRT), et veille au financement et au développement de l'habitation communautaire partout au Québec afin de répondre aux besoins actuels des ménages à faible et modeste revenu. L'AGRTQ agit comme agent mobilisateur auprès de ses membres et de ses partenaires dans le but de promouvoir l'habitation communautaire et sociale.

