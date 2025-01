L'AGRTQ préoccupée par la hausse record de loyers 2025 : l'urgence de développer le logement social et communautaire

MONTRÉAL, le 23 janv. 2025 /CNW/ - L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) exprime ses préoccupations à la suite des récentes annonces du Tribunal administratif du logement (TAL) concernant sa suggestion record pour les augmentations de loyers pour l'année 2025. Alors que la hausse des loyers pour un logement non chauffé peut atteindre 5.9% (en hausse de 47% par rapport à 2024), l'AGRTQ réitère l'urgence d'investir dans le logement communautaire et social pour garantir l'accès à des logements abordables et de qualité pour toutes et tous.

Des hausses de loyers qui accentuent les inégalités

Pour l'AGRTQ, les hausses ont des impacts économiques, mais également sociaux. Elles affectent particulièrement les familles, les personnes âgées et les personnes à faible revenu, qui représentent une grande proportion des locataires. Dans un contexte où les revenus n'augmentent pas au même rythme que les loyers, ces hausses risquent de rendre de plus en plus difficile l'accès à un logement décent, entraînant une instabilité et une précarité qui touche les plus vulnérables.

Le logement communautaire et social : une solution essentielle

L'AGRTQ réaffirme que l'une des solutions les plus efficaces pour répondre à cette crise est de renforcer et de développer le logement communautaire et social. Gérés par des organismes à but non-lucratif, ils offrent non seulement des loyers plus accessibles, mais aussi un environnement sécuritaire et solidaire.

L'AGRTQ plaide en faveur d'un plan ambitieux de financement et de développement de nouveaux projets de logements communautaires et sociaux, ainsi que la réhabilitation de logements existants. Ce plan doit inclure des financements récurrents et stables, afin d'assurer la pérennité et l'accessibilité des logements à long terme.

L'AGRTQ appelle le gouvernement du Québec à :

Augmenter les investissements publics dans le logement social et communautaire pour contrer les hausses de loyers du marché privé. Mettre en place des mécanismes pour encadrer davantage les augmentations de loyers dans le secteur privé, afin de protéger les locataires les plus vulnérables. Créer des incitatifs pour favoriser la conversion de bâtiments vacants ou sous-utilisés en logements abordables.

" Nous sommes convaincus que la seule façon de réellement répondre à la crise du logement et à l'augmentation des loyers, est de donner un rôle central à l'habitation communautaire et sociale dans les politiques publiques. Nous volonté est de collaborer avec le gouvernement et toutes les parties prenantes pour mettre en place des solutions concrètes et durables afin d'assurer à tous les Québécois et Québécoises un accès à un logement décent et abordable"- Tommy Théberge directeur général de l'AGRTQ

À propos de l'AGRTQ

L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) représente un réseau d'entreprises d'économie sociale, les groupes de ressources techniques (GRT), et veille au financement et au développement de l'habitation communautaire partout au Québec afin de répondre aux besoins actuels des ménages à faible et modeste revenu. L'AGRTQ agit comme agent mobilisateur auprès de ses membres et de ses partenaires dans le but de promouvoir l'habitation communautaire.

